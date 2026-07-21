גל אנטישמיות נוסף ומטריד מסעיר בימים האחרונים את הקהילה היהודית באיטליה, לאחר שברשתות החברתיות ובקבוצות מסרים במילאנו הופץ טופס מקוון המבקש מהציבור לדווח ולסמן יהודים וישראלים.

המסמך, לפי הדיווח ב-Ynet, שהופץ בעילום שם ונשא אופי בירוקרטי למראה, קרא לגולשים למפות את כל מי שמזוהה כיהודי או בעל זיקה לישראל, תוך דיווח על שהותם במלונות, בדירות נופש ובבתי עסק שונים ברחבי המדינה, כל זאת תחת ההגדרה של "תיעוד ומיפוי התיירות הציונית".

היוזמה החמורה עוררה סערה רבתי וזעזוע עמוק בקרב מנהיגי הקהילה היהודית באיטליה, אשר פנו בדחיפות לרשויות האכיפה והמשפט במדינה. בעקבות התערבותו הישירה של הממונה על המאבק באנטישמיות באיטליה, הגנרל פסקואלה אנג'לוסנטו, הוסר המסמך מהרשת.

עם זאת, בקהילה היהודית מבהירים כי העובדה שהמסמך הוסר אינה מפחיתה מעוצמת הסכנה, שכן עצם היצירה וההפצה של מנגנון המבקש לקטלג בני אדם לפי זהותם הדתית והלאומית מהווה חצייה של קו אדום בוהק ומזכירה ימים אפלים בהיסטוריה.

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מבחינה משפטית, היוזמה עומדת בניגוד חמור לחוקי הגנת הפרטיות באיטליה ובאיחוד האירופי, המגדירים מידע על אמונתו ודתם של בני אדם כנתון רגיש הזוכה להגנה מרבית. מעבר לכך, איסוף נתונים מסוג זה פוגע חזיתית בעקרונות החוקה האיטלקית המבטיחה שוויון מלא ללא הבדל דת. בקהילה היהודית במילאנו ציינו כי בחר לפעול במישור המשפטי והמוסדי ולא ליצור סערה ברשתות, תוך אזהרה כי עצם קיומן של "רשימות" כאלו עלול להוות יעד קל ולהוביל לתקיפות פיזיות מצד גורמים קיצוניים.

תגובות נחרצות נשמעו מכל קצוות הנהגת הקהילה היהודית. ראש הקהילה היהודית ברומא, ויקטור פדלון, הגדיר את האירוע כציד אדם של ממש שמטרתו לחשוף אנשים רק בשל יהדותם, וקרא לכל המערכת הפוליטית והאזרחית באיטליה לגלות ערנות ולהוקיע את התופעה. נשיאת איגוד הקהילות היהודיות באיטליה, ליוויה אוטולנגי, הגיבה אף היא בחריפות והזהירה כי מדובר ב"טלאי צהוב חדש" ובניסיון להחזיר תיאוריות קונספירציה שמזכירות את חוקי הגזע משנת 1938.

הסערה הגיעה לפי הדיווח גם לחלונות הגבוהים של הממשל האיטלקי. נשיא הסנאט, איניאציו לה רוסה, לצד בכירים במפלגות השלטון, גינו בוקעס את המהלך והבהירו כי מדובר בפגיעה חמורה בזכויות אזרח בסיסיות ובאנטישמיות צרופה שאסור לעבור עליה לסדר היום.

האירוע הנוכחי אינו מתרחש בחלל ריק, אלא מצטרף למגמה מדאיגה של עלייה דרמטית במקרי האנטישמיות באיטליה. נתוני דוח נציבות המעקב מראים זינוק של מאות אחוזים במספר התקריות והתקיפות הפיזיות בשנים האחרונות, כאשר יהודים וישראלים חווים התנכלויות יומיומיות. המקרה הנוכחי מוכיח כיצד ניסיונות סימון ברשת תורמים ישירות להרעת תחושת הביטחון של היהודים במדינה.