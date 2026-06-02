יהורם גאון חשף בתוכניתו ב'"קול ישראל" את הסלקציה נגד חרדים ברמת אביב. עכשיו, התושבים משיבים אש: "קניון רמת אביב הוא אחד היחידים בארץ שסגור בשבת, מכבד את כל אורחיו – חרדים, דתיים וחילוניים כאחד, אבל למה להתעסק בעובדות אם אפשר להשניא ולהכפיש?" (חדשות, בארץ)
'מה, לא שמעת'? ענה לו הנהג באדישות, 'הממשלה החליטה על חלוקה בנטל. מהיום, מורידים אותם כל בוקר בשכונה אחרת בארץ. היום זה רמת אביב ג', מחר בהרצליה, מחרתיים במרכז גבעתיים אחר כך בבורסה ברמת גן', אומר לו הנהג תוך שהוא יורד מהאוטובוס מחלץ עצמות ומצית סיגריה, 'ככה, מתחלקים בנטל'
הסרטון המזעזע, בו נראה מאבטח בקניון רמת אביב חוסם את דרכו של חרדי, חולל סערה. דובר חב"ד, הרב מנחם ברוד, עושה סדר: "בשני הצדדים הגזימו כנראה. אחד מהחבר'ה שם פעיל יותר מידי. גורמי חב"ד ביקשו ממנו לעדן את פעילותו. הייתה כאן חריגה". רני רהב: "הסרטון מבויים" (חדשות, בארץ)
זה היה מחזה כמעט דמיוני: אלפי תושבי רמת אביב ג', השכונה שחוותה בשנתיים האחרונות מלחמות דת ללא הפסקה, גדשו במהלך יום הכיפורים את אוהל חב"ד שהוקם במיוחד לכבוד היום הקדוש. רגע השיא: תפילת נעילה, אז גדשו את האוהל רבים מהתושבים, כשרבים-רבים עומדים בכניסה. תיעוד (בארץ)
קצת יותר מחודש אחרי שהסית נגד המגזר החרדי בראש חוצות, יגיע חולדאי אל ישיבת המועצה וייאלץ לומר חד משמעית: האם הוא בעד או נגד נוכחות חרדית ברמת אביב? החילונים חוששים: "חולדאי ישתפן בגלל מאכער חרדי". החרדים בטוחים: "הרוב תומכים בנו" (בארץ)