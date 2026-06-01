כיכר השבת
"בואו נשלב ידיים"

פרסום ראשון: דרעי קורא ליהדות התורה להקים חמ"ל משותף למאבק בגיוס

יו"ר ש"ס אריה דרעי קורא ליהדות התורה להקים חמ"ל משותף למאבק במשבר הגיוס | המפלגות החרדיות מתכננות תוכניות הסברה נרחבות (בארץ)

יו"ר ש"ס אריה דרעי (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

יו"ר ש"ס קורא למפלגת יהדות התורה להקים חמ"ל משותף לצורך המאבק במשבר הגיוס.

"בואו נשלב ידיים, נקים חמ"ל משותף ונטפל יחד בכל הצעדים האופרטיביים ובניהול המאבק כדי להביא תוצאות אמיתיות לעולם התורה", קרא דרעי ליהדות התורה.

התוכנית היא להקים ולהוציא לפועל תוכניות הסברה ופעולה רחבות כדי לגרום לכך שגם בציבור הכללי בארץ, כל בחור ישיבה יילך בראש מורם. "מה שקורה כרגע ברחובות זה רק מצב זמני של הסתר פנים, ומהר מאוד הדברים יסתדרו על מקומם", הבהיר דרעי.

בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם ליהדות התורה נאמר כי "לאור המצב החמור העובר על לומדי התורה בארצנו ורדיפתו היום יומית ע"י היועצת המשפטית המודחת בסנקציות קשות חדשים לבקרים ומעצרם של בחורי החמד לומדי התורה, סיעת ש"ס קיימה היום ישיבה ארוכה ומעמיקה בעניין והחליטה לאור מורכבות המצב לקרוא לסיעתכם להקמת חמ"ל משותף לצורך המאבק ופתרונות אופרטיביים למצב. כוחנו באחדותנו".

יו"ר יהדות התורה חה"כ יצחק גולדקנופף הגיב: "אנו מברכים את אריה דרעי על ההתפכחות המבורכת, שמגיעה באיחור של שלוש שנים. טוב שגם בש"ס הגיעו סוף סוף למסקנה העגומה שיהדות התורה מתריעה מפניה זמן רב: ראש הממשלה בנימין נתניהו חייב להבין שהתחייבויות חייב לקיים, ולא לבצע מריחת זמן ותירוצים חוזרים ונשנים, בשעה שעולם התורה נאלץ לשלם את המחיר".

אריה דרעיש"סגיוס חרדיםיהדות התורהבני ישיבה

24
יוזמה מבורכת ונחוצה ביותר בעת הזאת הגיע הזמן להניח את כל המחלוקות הפוליטיות בצד ולהבין שאנחנו באותה סירה מול רדיפת עולם התורה הציבור מצפה לראות עבודה משותפת מקצועית ואסטרטגית של הנציגים החרדים בחמ"ל המשותף
פרידמן
מוכנים, אבל דבר ראשון כדי להוכיח שאתם רציניים תשחררו את כל הגובים והמשלטים כולל של יענקי דרעי ואז נבין שאתם מוכנים למאבק
יענק
יוזמה מאד חשובה, אבל האם לא נערכו למצב כזה מראש, הכל כאן אילתורים? או שמא הקמפיין החל, והם צריכים להראות שהם עושים משהו למען ציבור הבוחרים?
יוספי
23
את הקול שלנו כבר איבד
אופס, קצת מאוחר מידי
22
דרעי הצבוע שהתרפס לביבי לכאורה ולא יצא מהקואליציה כשעצרו בחורי ישיבה מזרחיים עכשיו מספר לנו על מלחמה בגיוס. לך תמכור תותים למישו אחר
משה
אתה צודק שהיו טעויות וכאב בעבר אבל כשהבית בוער והיועמ"שית רודפת את כולם חלאס עם חשבונות העבר האולטימטום והחמ"ל עכשיו מוכיחים שש"ס שינתה כיוון ולוחמת כמו אריה זה הזמן להתאחד ולא לפלג
שרעבי
נחיה ונראה כמה שס תילחם כמו אריה
נתי
21
מהלך מנהיגותי ממדרגה ראשונה של רבי אריה ככה מנהלים משבר בסדר גודל כזה בלי פחד ובאחדות מלאה השטח החרדי ובמיוחד בני התורה הספרדים עומדים מאחורי ההחלטה הזו ומצפים מיהדות התורה להצטרף לחמ"ל באופן מיידי נעמוד יחד מול כל הגזירות
ששון
20
ברמה האסטרטגית המהלך של הקמת חמ"ל משותף מוכיח שרק לש"ס יש את הכלים הציבוריים לנהל משבר בסדר גודל כזה מי שחושב שמפלגות קטנות או פיצולים יצילו אותנו פשוט טועה ומחליש את המגזר הגיע הזמן לחזור לאחדות הגוש הספרדי תחת קורת גג אחת
יקיר
חד משמעי וקורת הגג הזו תהיה הרב יצחק יוסף ולא אריה דרעי
שלומי
אתה רוצה שהרב יצחק יוסף יהיה בחמ"ל?
גרא
19
דרעי לך הביתה יאללה
פחימה
18
אשריכם בני הישיבות העיניים של עם ישראל כמה רדיפות אתם עוברים אבל דעו לכם שכל בחור ובחור שהולך בראש מורם מקדש שם שמיים ברבים והאחדות הזו בחמ"ל תזעזע את העולמות תמשיכו בכל הכוח התורה תנצח את הכל והחושך יתגרש מהאור הגדול
ראובן
17
חחח גמר לחלק את הג'ובים והתופינים ונזכר בבחורי הישיבות מביך פתטי.
משה
16
דרעי מקים ח"ל קולות
אהרן
15
מה הוא רוצה עכשיו? לתפוס מנהיגות הובלה על מה שהפלג והחסידים עושים מזמן?
דודי
לא , רק לקבל עוד כמה קולות בבחירות הקרובות.
חיים

