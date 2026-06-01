יו"ר ש"ס אריה דרעי קורא למפלגת יהדות התורה להקים חמ"ל משותף לצורך המאבק במשבר הגיוס.

"בואו נשלב ידיים, נקים חמ"ל משותף ונטפל יחד בכל הצעדים האופרטיביים ובניהול המאבק כדי להביא תוצאות אמיתיות לעולם התורה", קרא דרעי ליהדות התורה.

התוכנית היא להקים ולהוציא לפועל תוכניות הסברה ופעולה רחבות כדי לגרום לכך שגם בציבור הכללי בארץ, כל בחור ישיבה יילך בראש מורם. "מה שקורה כרגע ברחובות זה רק מצב זמני של הסתר פנים, ומהר מאוד הדברים יסתדרו על מקומם", הבהיר דרעי.

בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם מפלגת ש"ס ליהדות התורה נאמר כי "לאור המצב החמור העובר על לומדי התורה בארצנו ורדיפתו היום יומית ע"י היועצת המשפטית המודחת בסנקציות קשות חדשים לבקרים ומעצרם של בחורי החמד לומדי התורה, סיעת ש"ס קיימה היום ישיבה ארוכה ומעמיקה בעניין והחליטה לאור מורכבות המצב לקרוא לסיעתכם להקמת חמ"ל משותף לצורך המאבק ופתרונות אופרטיביים למצב. כוחנו באחדותנו".

יו"ר יהדות התורה חה"כ יצחק גולדקנופף הגיב: "אנו מברכים את אריה דרעי על ההתפכחות המבורכת, שמגיעה באיחור של שלוש שנים. טוב שגם בש"ס הגיעו סוף סוף למסקנה העגומה שיהדות התורה מתריעה מפניה זמן רב: ראש הממשלה בנימין נתניהו חייב להבין שהתחייבויות חייב לקיים, ולא לבצע מריחת זמן ותירוצים חוזרים ונשנים, בשעה שעולם התורה נאלץ לשלם את המחיר".