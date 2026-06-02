רגעי מתח ודרמה תועדו אמש (שני) במהלך הפגנת הפלג הירושלמי בכניסה לירושלים, כאשר חייל צה"ל חובש כיפה לבנה נקלע למצוקה קשה לאחר שירד מאוטובוס שנעצר באזור ההפגנה. המשטרה פרסמה הבוקר (שלישי) תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי יס"מ, המתעד את רגעי החילוץ הדרמטיים.

על פי הנמסר מהמשטרה, החייל ירד מהאוטובוס באזור גשר המיתרים, שם התקיימה אחת מהפגנות הפלג הגדולות. ברגע שזיהו אותו מפגינים, החלו כמה מהם להקיף אותו ולהתגרות בו. "מפירי הסדר החלו בניסיונות לפגוע בחייל, תוך שהם מגדפים, יורקים לעברו ומשליכים חפצים שונים", מסרה המשטרה. התיעוד ממצלמות הגוף מראה כיצד לוחמי היס"מ והשוטרים שזיהו את המתרחש, פעלו בנחישות ובמהירות. "לוחמי היס"מ והשוטרים חתרו למגע בנחישות, פרצו באופן מיידי לתוך ההמון המשולהב, ובאמצעות שימוש מקצועי באמצעים לפיזור הפגנות הדפו את הפורעים, בודדו את החייל וחילצו אותו בבטחה מהמקום", נמסר מהמשטרה. האירוע מצטרף לשורת מקרים דומים בתקופה האחרונה, שבהם נרשמו ניסיונות פגיעה בלובשי מדים במהלך מחאות. כידוע, הפלג הירושלמי יצא אמש למחאות ענק במספר מוקדים ברחבי הארץ, בעקבות מעצרי תלמידי ישיבות והעברתם למשטרה הצבאית.

תיעוד ההפגנה ( צילום: משטרה )

המפכ"ל דני לוי הוציא אמש גינוי חריף בעקבות האירועים. "מדובר במעשים חמורים הפוגעים לא רק באנשי המשטרה עצמם, אלא גם בשלטון החוק ובביטחון הציבור כולו", ציין המפכ"ל. הוא הוסיף כי "משטרת ישראל תפעל בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותה כדי לאתר את המעורבים, לחקור את האירועים לעומק ולהביא את האחראים לדין".

ההפגנות אמש כללו חסימות של צירי תנועה מרכזיים, ביניהם כביש בגין בירושלים וצומת גנות בגוש דן. במקביל, מאות מפגינים הגיעו לביתו של ראש אגף התנועה הארצי, שם נרשמו עימותים קשים עם כוחות המשטרה שהשתמשו ברימוני הלם. בנוסף, מפגינים הגיעו למטה המשטרה בירושלים וניפצו את דלתות הזכוכית במקום.

המשטרה הדגישה כי "תאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. יחד עם זאת, לא נאפשר הפרת הסדר הציבורי, אלימות או פגיעה בשוטרים ובאזרחים".