בבוקר שאחרי השיחה הדרמטית בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, שבסיומה הודיע הנשיא כי ישראל לא תתקוף ברובע הדאחיה בביירות, נחשפים הציטוטים הקשים מהשיחה הטעונה שהתקיימה בין השניים.

על פי פרסום של ברק רביד בחדשות 12, טראמפ תקף את נתניהו בשיחה שהייתה עמוסת קללות בשל כוונתה של ישראל להסלים את הלחימה בלבנון. במהלך השיחה, כך לדברי בכיר בארה"ב, אמר טראמפ לנתניהו: "אתה משוגע. היית בכלא אם לא אני. אני מציל לך אותך. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה".

על פי הדיווח, מקור נוסף שקיבל עדכונים על השיחה טען כי טראמפ היה "עצבני" ובשלב מסוים צעק על נתניהו: "מה לעזאזל אתה עושה?". לדברי בכיר אמריקני, "השיחה אתמול הייתה אחת השיחות הגרועות ביותר של טראמפ עם נתניהו מאז שהנשיא חזר לתפקידו בינואר 2025".

השיחה הסוערת התקיימה על רקע הצעה אמריקאית להפסקת תקיפות הדדית בין ישראל לחיזבאללה. יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביא ברי, הודיע לממשל טראמפ כי חיזבאללה מוכן להפסקת אש מלאה ומיידית עם ישראל. על פי ההסדר המוצע, ישראל תפסיק את התקיפות על הדאחיה הדרומית של ביירות, ובתמורה חיזבאללה יימנע מביצוע תקיפות נגד ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב אמש לראשונה להודעת הנשיא טראמפ על ביטול התקיפות בדאחיה. "שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות", הודיע נתניהו. לדבריו, "עמדתנו זו עומדת בעינה".

"במקביל, צה"ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון", הבהיר ראש הממשלה. טראמפ עצמו עדכן מוקדם יותר: "לא יהיו חיילים שייכנסו לביירות, וכל הכוחות שהיו בדרכם לשם כבר הוחזרו לאחור". הנשיא הוסיף: "באמצעות נציגים בכירים, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק – שישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא בביקורת חריגה על ראש הממשלה בעקבות ביטול התקיפה. "אדוני ראש הממשלה, אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארה"ב- 'כן' כשאפשר, ו'לא'- כשצריך. זה הזמן לומר לידידנו, הנשיא טראמפ-'לא'", הבהיר בן גביר.

לדבריו, "כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להכות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמינו ולהחזיר את הביטחון לצפון". גם מהצד הפוליטי השני לא נותרו חייבים - ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טען כי "ממשלה שאיבדה שליטה על הריבונות הישראלית. הכאוס בכל פינה". יאיר לפיד הסתפק במשפט קצר: "מדינת חסות על מלא".

על פי הודעת השגרירות בלבנון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם שגרירת לבנון בארצות הברית והודיע לה כי השיג את הסכמתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להסדר המוצע. בהמשך, יורחב הסכם הפסקת האש כך שיחול על כלל שטחה של לבנון.