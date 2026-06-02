כיכר השבת
"כל העולם שונא אותך"

"אתה משוגע, היית בכלא אם לא אני" | הציטוטים הקשים משיחת הצרחות בין הנשיא טראמפ לנתניהו

נשיא ארה"ה דונלד טראמפ תקף את רה"מ בנימין נתניהו בשיחה עמוסת קללות בעקבות הלחימה בלבנון: "אתה מגוע, היית בכלא אם לא אני, כולם שונאים אותך עכשיו" | הנשיא, שהיה עצבני לאורך השיחה, שאל את נתניהו: "מה לעזאזל אתה עושה?" | בכיר אמריקני: "אחת השיחות הגרועות ביותר" • כל הציטוטים (חדשות)

נתניהו וטראמפ בבית הלבן (צילום: לע"מ)

בבוקר שאחרי השיחה הדרמטית בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה , שבסיומה הודיע הנשיא כי ישראל לא תתקוף ברובע הדאחיה בביירות, נחשפים הציטוטים הקשים מהשיחה הטעונה שהתקיימה בין השניים.

על פי פרסום של ברק רביד בחדשות 12, תקף את נתניהו בשיחה שהייתה עמוסת קללות בשל כוונתה של ישראל להסלים את הלחימה ב. במהלך השיחה, כך לדברי בכיר בארה"ב, אמר טראמפ לנתניהו: "אתה משוגע. היית בכלא אם לא אני. אני מציל לך אותך. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה".

על פי הדיווח, מקור נוסף שקיבל עדכונים על השיחה טען כי טראמפ היה "עצבני" ובשלב מסוים צעק על נתניהו: "מה לעזאזל אתה עושה?". לדברי בכיר אמריקני, "השיחה אתמול הייתה אחת השיחות הגרועות ביותר של טראמפ עם נתניהו מאז שהנשיא חזר לתפקידו בינואר 2025".

השיחה הסוערת התקיימה על רקע הצעה אמריקאית להפסקת תקיפות הדדית בין ישראל ל. יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביא ברי, הודיע לממשל טראמפ כי חיזבאללה מוכן להפסקת אש מלאה ומיידית עם ישראל. על פי ההסדר המוצע, ישראל תפסיק את התקיפות על הדאחיה הדרומית של ביירות, ובתמורה חיזבאללה יימנע מביצוע תקיפות נגד ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב אמש לראשונה להודעת הנשיא טראמפ על ביטול התקיפות בדאחיה. "שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות", הודיע נתניהו. לדבריו, "עמדתנו זו עומדת בעינה".

"במקביל, ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון", הבהיר ראש הממשלה. טראמפ עצמו עדכן מוקדם יותר: "לא יהיו חיילים שייכנסו לביירות, וכל הכוחות שהיו בדרכם לשם כבר הוחזרו לאחור". הנשיא הוסיף: "באמצעות נציגים בכירים, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק – שישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא בביקורת חריגה על ראש הממשלה בעקבות ביטול התקיפה. "אדוני ראש הממשלה, אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארה"ב- 'כן' כשאפשר, ו'לא'- כשצריך. זה הזמן לומר לידידנו, הנשיא טראמפ-'לא'", הבהיר בן גביר.

לדבריו, "כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להכות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמינו ולהחזיר את הביטחון לצפון". גם מהצד הפוליטי השני לא נותרו חייבים - ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טען כי "ממשלה שאיבדה שליטה על הריבונות הישראלית. הכאוס בכל פינה". יאיר לפיד הסתפק במשפט קצר: "מדינת חסות על מלא".

על פי הודעת השגרירות בלבנון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם שגרירת לבנון בארצות הברית והודיע לה כי השיג את הסכמתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להסדר המוצע. בהמשך, יורחב הסכם הפסקת האש כך שיחול על כלל שטחה של לבנון.

בנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחיזבאללהלבנון

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

20
טראמפ תמיד היה חולה נפש אין אמונה בגויים אין עוד מלבדו , ביבי אין עלייך גם טראמפ וגם העולם יודעים זאת עלה והצלח אמן וכמובן עד 120 בבריאות .
דוד
19
‏עוד הפעם ברק רביד
‏אברך
18
שטויות של ערוץ 12..
צבי הירש
17
ביבי צריך להסתכל בלבן של העיניים ולהגיד לטראמפ שבלי הצבא הישראלי היו לו עכשיו חיילים שבויים באיראן וזה ששונאים אותנו לא חדש וימשיכו לשנוא אותנו בלי קשר למה שנעשה אז פשוט נעשה מה שצריך.
יאיר
16
לא אמין
שחר
15
לבינתיים אנו רואים נפילות של חיילים...אין היתר לשום כניסה לא לעזה ולא לבנון.
יהודי
14
טראמפ עושה רעש של אריה אבל יש לו לב של גוזל, חושב שאנחנו פראיירים ונקנה את הצעקות שלו בחינם. אצלנו הפרסים יודעים שמי שצועק הרבה בסוף נותן את ההנחה הכי גדולה, אז ביבי, תמשיך להפציץ בדאחיה והוא כבר יירגע
דניאל
13
הגיע הזמן שעם ישראל יפסיק להתנצל בפני העולם על זה שהוא מגן על הילדים שלו מפני טילים, שום שיחת טלפון לא שווה דם של חייל אחד שלנו.
עומר
12
עצירת התקיפות בדאחיה בגלל טלפון מוושינגטון היא הרמת דגל לבן ואובדן מוחלט של הריבונות. ממשלה שמתקפלת מול לחץ חיצוני ומפקירה את תושבי הצפון מאבדת את זכות הקיום שלה
פנחס
איזה ממשלה היתה יותר חזקה ? אתה מתכוין שאם בראשות הממשלה היו גיבורים מהסוג של בנט ולפיד היו יותר חזקים? חחחח, או בן גביר והיינו כבר מזמן בלי נשק ויכולת להגן על עצמינו, תמשיכו להתנכל ללומדי תורה ונראה לאיזה חורבן תביאו אותנו, התורה בקדושתה וטהרתה היא ששומרת עלינו, בזה אנחנו יהודים!!!
חחחחח
11
הסדר שמשאיר את חיזבאללה על הגבול הוא 'עסקה גרועה' שנוגדת את עקרון הניצחון המוחלט. אמריקה חזקה לא מעניקה פרסים לארגוני טרור
טל

