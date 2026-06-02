השר שלמה קרעי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חוק התקשורת שמוביל השר שלמה קרעי, ממשיך לעורר סערה בציבור החרדי, בשל הסכנות הרבות הטמונות בו, וכעת, לאחר שהחוק צפוי לעלות להצבעה היום (שלישי) במליאת הכנסת, ועדת הרבנים למען השבת, יוצאת בחריפות נגד החוק.

במכתב - המתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת' - ששיגרה אמש הוועדה, לשר קרעי ולראשי המפלגות החרדיות והדתיות בכנסת, יצחק גולדקנופף, משה גפני, אריה דרעי, איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ואבי מעוז, מבהירה הוועדה כבר בכותרת: "התנגדות לתמיכה בחוק התקשורת החדש". במכתב, מפרטת הוועדה את "המוקשים המרכזיים", כלשונה, שעלו בחוק התקשורת החדש, לקראת עלייתו להצבעה במליאת הכנסת. הראשון - מיסוד חילול השבת במימון המדינה, וכך כותבת הוועדה: "ברפורמה החדשה המדינה הופכת ליזמית, מפיקה ומממנת של אפליקציה דיגיטלית מתקדמת - דבר המהווה הרחבה חסרת תקדים של חילול השבת ביוזמה ממשלתית ממוסדת". מצלמת הגוף של השוטר תיעדה: כך חולץ החייל שהותקף בהפגנת הפלג חזקי שטרן | 11:12 השני - זמינות מוגברת בשבת ("Catch-Up"): "על פי החוק המוצע, הפלטפורמה תאפשר צפייה רטרואקטיבית של עד 90 דקות לאחור. תכונה זו מגבירה משמעותית את הזמינות והפיתוי לחילול שבת". השלישי - הרחבת שידורי הספורט בשבת: "במסגרת הפלטפורמה החדשה, ישודרו מגוון רחב של תכני ואירועי ספורט במהלך השבת - תכנים שלא היו נגישים באופן זה עד היום". הרביעי - פריצת גבולות והוספת ערוצים: "החוק החדש מאפשר הסרה של חסמים והוספת ערוצים בצורה נרחבת, כך שכמעט כל ערוץ יוכל להצטרף לאפליקציה הממשלתית ולשדר ללא הגבלה בשבתות ובמועדי ישראל, כל זאת מלבד העובדה שהחוק פותח פתח נרחב לערוצים המשדרים דברי כיעור ותועבה במימון ועידוד של ממשלת ישראל". בעקבות כך, ועדת הרבנים מבהירה כי יש להתנגד לחוק וכותבת: "לאור האמור, ועדת הרבנים מודיעה כי יש להתנגד לחוק זה, וזאת עד אשר יתוקנו הדברים ויאושרו על ידי ועדת הרבנים".

המכתב של ועדת הרבנים למען השבת נגד חוק התקשורת

כזכור, חוק התקשורת היה אמור לעלות אמש להצבעה במליאה, אך לאור התנגדות 'יהדות התורה' לחוק ודרישתם להסיר את החוק מסדר היום - החוק לא עלה להצבעה.

אלא שכאמור, היום, החוק צפוי לעלות להצבעה, ול'כיכר השבת' נודע כי הצעד מתאפשר לאחר שככל-הנראה הצליחו לשכנע חלק מחברי הכנסת החרדים, לתמוך חלילה בחוק.

כעת, לאור ההתנגדות הברורה והטענות הנחרצות של הוועדה למען השבת, נגד החוק התקשורת, והיוזמות המסוכנות שבו, התקווה היא כי חברי הכנסת החרדים יתנגדו לחוק שעלול להמיט חורבן על קדושת השבת.

כזכור, בתחילת השבוע, חשפנו ב'כיכר השבת' את ההתנגדות החריפה של אנשי חינוך ספרדיים לחוק, כאשר מחנכים בכירים הביעו חשש עמוק מהשלכות הרפורמה על בחורי הישיבות, במיוחד אלו מהפריפריה.

"אסור שש"ס תתמוך ברפורמה", אמרו אנשי החינוך בחריפות. "הם לא מודעים לסכנה הרבה שיש בהצעה הזו". לדבריהם, הרפורמה תאפשר לכל בחור צעיר שיקרה בפניו סמארטפון גישה חופשית לכל ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל דרך אפליקציה ממשלתית אחת.

אנשי החינוך פירטו את החשש הגדול ואמרו כי "עד היום בחור שרוצה לראות טלוויזיה, צריך להוריד אפליקציות שהצפייה בהן לא נוחה למה שצפוי להיות. כולנו תקווה שש"ס לא תתמוך ברפורמה וחבל לנו שהם לא מתנהגים כמו בגדל התורה ואגודת ישראל שכבר הודיעו שלא יתמכו ברפורמה הזו".

המחנכים הפנו לעמדת חברי הכנסת גפני וגולדקנופף שהובעה בישיבות הסיעה בשבוע שעבר, ומדגישים: "הרפורמה הזו אמורה לפגוע בעיקר בבחורים מהפריפריה שהם בחורים שלנו - ספרדים ברובם הגדול".

קרעי במליאה כשמעליו הח"כים החרדים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

כזכור, ההתנגדות החרדית לרפורמה התרחבה במהלך הימים האחרונים. יו"ר יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופף שלח מכתב חריף לשר קרעי, בו הוא טוען כי השר מנסה לבצע "מחטף" ולקדם את החוק במהירות, תוך הפרה של הסיכומים עם המפלגות החרדיות.

במכתב שנשלח, הבהיר גולדקנופף כי הקמת יישומון ממשלתי במימון המדינה להנגשת שידורים בחינם מהווה פגיעה חסרת תקדים בסטטוס קוו. לדבריו, במקום לצמצם חילול שבת, המדינה הופכת ליוזמת אקטיבית של הנגשת תכנים האסורים בשבת לתוך הבית פנימה.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני התבטא בשבוע שעבר בישיבת הסיעה, כי הוא חושב שגולדקנופף צודק בהתנגדותו לרפורמה ואמר: "יש ברפורמה הזו בעיות קשות ואנחנו לא נתמוך בה".

גם חבר הכנסת אבי מעוז מתח ביקורת חריפה על הרפורמה, במיוחד על הוצאת סעיף 70 מחוק התקשורת, שעוסק בהגבלת תכנים בלתי הולמים. "אנחנו בעצמנו כורים בור לעצמנו", הזהיר מעוז בדיון בוועדת הכנסת.

דבריו החריפים של מעוז | צפו - צילום: ערוץ כנסת

כזכור, בערב שבת האחרון, פעילים תלו מודעות כנגד שר התקשורת שלמה קרעי בשל התעקשותו להעביר את הרפורמה תחת הכותרת: "הרב מזוז מתבייש בך", "מנהיגי ש"ס אל תתנו יד לחורבן השבת בחסות השר הדתי".

המודעות בערב שבת בירושלים ( צילום: טוהר המחנה )