השר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם מהליכוד במתקפה חריפה במיוחד על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ברקע גל המעצרים והגזירות נגד תלמידי הישיבות שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל.

אמש, בנאום סוער שהשמיע במליאה, התבטא במילים חריפות במיוחד ופנה ליועמ"שית ואמר לה, כלשונו: "יש חשבון, יש לך מקום מיוחד בגיהנום".

הבוקר (שלישי), בריאיון לשרון גל ברדיו גלי ישראל, הסביר אמסלם: "זאת לא אמירה קשה. היועמ"שית רודפת את עולם התורה בצורה אובססיבית".

הוא טען: "היא הוציאה מכתב לכל מנכ"לי המשרדים: תביאו עוד גזירות. מעולם לא קרה דבר כזה ללומדי תורה - גם האנטישמים הגדולים ביותר לא נהגו כך. באנו לארץ ישראל כדי לעצור אדם שכל חטאו הוא שהוא לומד תורה?

"היא פועלת לבטל את סעיף 46 לתרומות לישיבות. היא יורדת לנשמה. למה לבטל הנחה בארנונה ל-90 אלף משפחות רק בגלל שהאבא לומד בישיבה? מדובר במשפחות עם חמישה-שישה ילדים שגם כך בקושי מתפרנסות. השלב הבא יהיה שהם לא יקבלו טיפול רפואי? אז כן, יש לה מקום מיוחד בגיהינום".