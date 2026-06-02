כיכר השבת
"אובססיבית, רודפת"

דודי אמסלם במתקפה חריפה: "היא יורדת לנשמה, מקום מיוחד בגיהנום"

מתקפה חריפה במיוחד של השר דודי אמסלם מהליכוד על היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות הגזירות על לומדי התורה תלמידי הישיבות וגל המעצרים. כשנשאל על אמרתו בכנסת אמש, הסביר הבוקר: "גם האנטישמים הגדולים ביותר לא נהגו כך" (פוליטי)

דודי אמסלם (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם מהליכוד במתקפה חריפה במיוחד על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ברקע גל המעצרים והגזירות נגד תלמידי הישיבות שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל.

אמש, בנאום סוער שהשמיע במליאה, התבטא במילים חריפות במיוחד ופנה ליועמ"שית ואמר לה, כלשונו: "יש חשבון, יש לך מקום מיוחד בגיהנום".

הבוקר (שלישי), בריאיון לשרון גל ברדיו גלי ישראל, הסביר אמסלם: "זאת לא אמירה קשה. היועמ"שית רודפת את עולם התורה בצורה אובססיבית".

הוא טען: "היא הוציאה מכתב לכל מנכ"לי המשרדים: תביאו עוד גזירות. מעולם לא קרה דבר כזה ללומדי תורה - גם האנטישמים הגדולים ביותר לא נהגו כך. באנו לארץ ישראל כדי לעצור אדם שכל חטאו הוא שהוא לומד תורה?

"היא פועלת לבטל את סעיף 46 לתרומות לישיבות. היא יורדת לנשמה. למה לבטל הנחה בארנונה ל-90 אלף משפחות רק בגלל שהאבא לומד בישיבה? מדובר במשפחות עם חמישה-שישה ילדים שגם כך בקושי מתפרנסות. השלב הבא יהיה שהם לא יקבלו טיפול רפואי? אז כן, יש לה מקום מיוחד בגיהינום".

8
אמסלם צריך לעמוד בראשות ש"ס
אריה דרעי
7
כל הכבוד על הדיבור הנכון
צודק
6
יהודי מאמין , יישר כח
יהודה
5
מדוע לא מפגינים תחת ביתה רק בגאה ובכניסה לי-ם האם יש הסבר לכך?
יאיר
4
מה שצריך להיאמר צריך להיאמר גם אם למישהו קשה לשמוע את זה... חחח -את האמת לא קשה לי ...
מישהו
3
מאמין לך יהודי יקר..אבל הליכוד והימין אכזב בענק
יפה
2
כל הכבוד!!!!!!!!!!!!!!!
אמיתי
1
הציבור החרדי טעה שהוא החליט שמי שמתגייס זה מי שלובש שחור לבן ולא מי שלומד תורה
יעל

