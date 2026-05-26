הזמר ליפא שמלצר התארס? | השמועות ברשת וסרטון ההבהרה החריג

הזמר ליפא שמלצר פרסם הלילה (שלישי) סרטון הבהרה לעוקביו ברשתות החברתיות, בעקבות השמועות שנפוצו ברשת על כך שהתארס בשעה טובה.

"סיימתי להופיע בחופה, הייתי אמור להישאר לריקודים, אבל החלטתי לצאת החוצה כדי להקליט את הסרטון הבהרה הזה", סיפר ליפא שמלצר, "פתחתי את הטלפון וגיליתי מאות הודעות 'מזל טוב' מאנשים שחשבו שהתארסתי, חלקם אפילו טענו שהם יודעים עם מי".

שמלצר ציין כי הוא מעריך "שהשמועה התחילה אולי בגלל שאישתו של חברי הזמר מוטי אילוביץ היא שדכנית ואנשים קישרו בין הדברים".

בהמשך דבריו הוסיף: "השמועות אינן נכונות, כרגע אני עוד לא שם וכאשר הקדוש ברוך הוא יחליט שהגיע הזמן הנכון הוא ימצא לי את הזיווג המושלם והעוקבים שלי יהיו הראשונים לדעת".

לסיום אמר ליפר שמלצר: "אנחנו חיים בעולם משוגע שבו יש בינה מלאכותית (AI) וכל אחד יכול לכתוב ולהמציא מה שהוא רוצה, הכלל שלי הוא שכל עוד זה לא מופיע בסטטוס שלי זה לא נכון".