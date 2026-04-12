אביהם של הנערים שטבעו בנתניה במכתב מטלטל: "מבקש מחילה גמורה"

בעיצומם של החיפושים הנמשכים בחוף הים בנתניה אחר בנו הנעדר ובעוד בנו השני שחולץ מהים מאושפז במצב קשה, שיגר היום (ראשון) הגאון רבי שלמה שפיגל, ראש החבורה ד'חבורת שפיגל' מכתב מטלטל לתלמידיו, בו ביקש מחילה מכולם ועורר לקבל קבלות טובות ובעיקר בענייני בין אדם לחבירו.
התפללו כעת עבור ישכר דב בן שושנה ואברהם ישעיהו בן שושנה.
המכתב המלא:
"ביום שישי האחרון בשעות הבוקר, בשעות שלפני המבול שנחת עלי, ישבתי ושיננתי את פרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום. כשעברתי על הפסוק "וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה", נזכרתי שהעולם אומר ששבוע זה מסוגל לאסונות, וב"ה שהשבוע עבר בלי כלום. כך חלף בראשי, אבל שכחתי שהשבוע עוד לא נגמר... וזה קרה דווקא אצלי!
"סומנתי בהשגחה פרטית על ידי הבורא! האמת היא שאנחנו תמיד מסומנים בהשגחה פרטית, אבל תמיד אנחנו מרגישים את הסימון בצבע חלש, והפעם הסימון היה אדום חזק.
"היינו באופוריה של 'הפסקת אש עם איראן', אבל האש האוכלת את נדב ואביהוא לא פסקה, היא עשתה שלום עם מי הים ויחדיו הטביעו את בני התורה.
"האש שהכי אוכלת בימי ספירת העומר היא אש ה'בין אדם לחבירו', אנחנו מתאבלים בימים אלו על תלמידי ר' עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, וכנראה העונשים הכבדים בימים אלו מקורם בחטאי הבין אדם לחבירו.
"האסון הוא של כלל ישראל, של כלל ציבור בני-התורה, אבל ודאי שהקרובים אל האש צריכים להרהר במעשיהם יותר מכולם.
"לכן, אני מבקש מחילה גמורה מכל אחד מבני החבורה, בעבר ובהווה, אברכים ובחורים כאחד, כל מי שהייתי אתו בשייכות בעניין החבורה הקדושה. בין אם פגעתי במישרין או בעקיפין, אני או אחד מבני משפחתי.
"אנא! בעיניים נפוחות מדמעות אני מבקש מכל אחד להגיד בפה מלא [ממש בפה, לא בלב!]: "אני מוחל לשלמה בן חיה טובה ושושנה בת מאטיל ובני משפחתם".
"כמו כן אם מישהו נפגע ממני בענייני ממון שיעדכן ונשלם לו.
"ולמעוניינים לעזור, אנא! קבלו על עצמכם בימים אלו לשים לב במשנה זהירות לא לפגוע אחד בחבירו, לעצור דקה לפני ה'עקיצה' ולנצור את הלשון. בהרבה מפגשים מחפשים נושא לשיחה, והנושא הזמין הוא לשון הרע או רכילות, ההוא אמר עליך כך וההוא כך. אנא, עצרו את הלשון ואת הנשימה, ובזכות האיפוק הקשה נזין עוד נשימה בריאה לישכר דב בן שושנה ולאברהם ישעיהו בן שושנה. אכי"ר".
