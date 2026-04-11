לא נעים: מה קרה לפניו ולרגליו של מותג'בא חמינאי? פרטים חדשים

דיווח נרחב המתפרסם היום (שבת) בסוכנות הידיעות "רויטרס" שופך אור על התעלומה האופפת את מצבו של המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי. על פי מידע שהגיע לידי סוכנות הידיעות משלושה מקורות המקורבים למעגליו הפנימיים ביותר של השלטון בטהרן, חמינאי הבן עדיין נמצא בעיצומו של תהליך החלמה מפציעות קשות מאוד שספג בתקיפה האווירית שהובילה למות אביו בפתח המלחמה.

המקורות תיארו כי פניו של המנהיג הושחתו כתוצאה מהפיצוץ במתחם המנהיג בטהרן, וכי הוא סובל מפציעות חמורות ביותר ברגליו, כאשר הערכות מודיעין אמריקניות שצוטטו ב"רויטרס" אף גורסות כי הוא איבד את אחת מרגליו באירוע.

למרות התיאור הקשה של מצבו הפיזי, אותם מקורות שביקשו להישאר בעילום שם מסרו ל"רויטרס" כי חמינאי בן ה-56 נותר חד מבחינה מנטלית. הוא אינו מופיע בציבור או בסרטוני וידאו, אך הוא נוטל חלק פעיל בישיבות ממשלתיות רגישות באמצעות שיחות ועידה קוליות.

על פי הדיווח, הוא מעורב ישירות בקבלת ההחלטות הגורליות ביותר הניצבות כעת לפתחה של איראן, כולל ניהול המערכה הצבאית ומעורבות בשיחות השלום המורכבות מול ארצות הברית, שצפויות להיפתח בסוף השבוע בבירת פקיסטן.

חוסר הוודאות סביב יכולתו של חמינאי לנהל את ענייני המדינה מגיע בנקודת זמן קריטית, כאשר איראן נמצאת באחת התקופות המסוכנות בתולדותיה. מאז מינויו הרשמי למחליפו של אביו, השלטונות בטהרן לא פרסמו ולו תמונה אחת או הקלטה המאשרת את מצבו, מה שהוביל לגל של תיאוריות קונספירציה ברשתות החברתיות תחת הכותרת "איפה מוג'תבא?".

כזכור, חמינאי נפצע ב-28 בפברואר, ביום הראשון למתקפה המשולבת של ארה"ב וישראל. באותה תקיפה חוסל אביו, עלי חמינאי, ששלט באיראן מאז 1989, יחד עם בני משפחה נוספים של המנהיג החדש.

בעוד שאביו נהנה מסמכות דתית ופוליטית מוחלטת, מוג'תבא נאלץ להישען במידה רבה על תמיכת משמרות המהפכה, שהפכו לקול הדומיננטי בניהול האסטרטגיה האיראנית. מומחים ששוחחו עם סוכנות הידיעות מעריכים כי יחלפו שנים עד שיצליח לבסס את אותה רמת סמכות שהייתה לאביו, אם בכלל, וכי נכון לעכשיו הוא נאלץ לתקשר עם הציבור האיראני אך ורק באמצעות הודעות כתובות המוקראות על ידי קריינים בטלוויזיה הממלכתית.