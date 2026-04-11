לא נעים: מה קרה לפניו ולרגליו של מותג'בא חמינאי? פרטים חדשים

מצבו הבריאותי של מוג'תבא חמינאי נותר ירוד והוא סובל מעיוות בפניו ומפגיעה קשה בגפיו התחתונות, עד כדי השערה מודיעינית על קטיעת רגל. למרות זאת, גורמים המקורבים למעגלי השלטון מדגישים כי המנהיג בן ה-56 שומר על כשירות מנטלית גבוהה ומנהל את ענייני המדינה, כולל המשא ומתן המדיני והחלטות צבאיות, באמצעות שיחות קוליות בלבד (אקטואליה)

דיווח נרחב המתפרסם היום (שבת) בסוכנות הידיעות "רויטרס" שופך אור על התעלומה האופפת את מצבו של המנהיג העליון החדש של , מוג'תבא חמינאי. על פי מידע שהגיע לידי סוכנות הידיעות משלושה מקורות המקורבים למעגליו הפנימיים ביותר של השלטון בטהרן, חמינאי הבן עדיין נמצא בעיצומו של תהליך החלמה מפציעות קשות מאוד שספג בתקיפה האווירית שהובילה למות אביו בפתח המלחמה.

המקורות תיארו כי פניו של המנהיג הושחתו כתוצאה מהפיצוץ במתחם המנהיג בטהרן, וכי הוא סובל מפציעות חמורות ביותר ברגליו, כאשר הערכות מודיעין אמריקניות שצוטטו ב"רויטרס" אף גורסות כי הוא איבד את אחת מרגליו באירוע.

למרות התיאור הקשה של מצבו הפיזי, אותם מקורות שביקשו להישאר בעילום שם מסרו ל"רויטרס" כי חמינאי בן ה-56 נותר חד מבחינה מנטלית. הוא אינו מופיע בציבור או בסרטוני וידאו, אך הוא נוטל חלק פעיל בישיבות ממשלתיות רגישות באמצעות שיחות ועידה קוליות.

על פי הדיווח, הוא מעורב ישירות בקבלת ההחלטות הגורליות ביותר הניצבות כעת לפתחה של איראן, כולל ניהול המערכה הצבאית ומעורבות בשיחות השלום המורכבות מול ארצות הברית, שצפויות להיפתח בסוף השבוע בבירת פקיסטן.

חוסר הוודאות סביב יכולתו של חמינאי לנהל את ענייני המדינה מגיע בנקודת זמן קריטית, כאשר איראן נמצאת באחת התקופות המסוכנות בתולדותיה. מאז מינויו הרשמי למחליפו של אביו, השלטונות בטהרן לא פרסמו ולו תמונה אחת או הקלטה המאשרת את מצבו, מה שהוביל לגל של תיאוריות קונספירציה ברשתות החברתיות תחת הכותרת "איפה מוג'תבא?".

כזכור, חמינאי נפצע ב-28 בפברואר, ביום הראשון למתקפה המשולבת של ארה"ב וישראל. באותה תקיפה חוסל אביו, עלי חמינאי, ששלט באיראן מאז 1989, יחד עם בני משפחה נוספים של המנהיג החדש.

בעוד שאביו נהנה מסמכות דתית ופוליטית מוחלטת, מוג'תבא נאלץ להישען במידה רבה על תמיכת משמרות המהפכה, שהפכו לקול הדומיננטי בניהול האסטרטגיה האיראנית. מומחים ששוחחו עם סוכנות הידיעות מעריכים כי יחלפו שנים עד שיצליח לבסס את אותה רמת סמכות שהייתה לאביו, אם בכלל, וכי נכון לעכשיו הוא נאלץ לתקשר עם הציבור האיראני אך ורק באמצעות הודעות כתובות המוקראות על ידי קריינים בטלוויזיה הממלכתית.

5
כמו ששברנו את ההרים ככה נשבור את כל חיזבאללה ואת כל מי שיושב בטהראן ומתכנן עלינו מנהיג בלי פנים ובלי רגליים זה בדיוק מה שמגיע למי שרצה להוריד אותנו על הברכיים ולא הצליח נחישות ברזל של עם ישראל תנצח את כל הטרור האיראני ונמשיך להכות בהם עד שיכרעו ויפלו סופית
תובל
4
יא רב שיישרף לו הפרצוף עוד יותר ושלא יישאר ממנו ומכל משפחת חמינאי הארורה זכר על האדמה מי שחשב שיכול להשמיד אותנו קיבל מכה שזעזעה אותו עד העצם שיאכל את הלב בתוך המנהרות שלו
בבר
3
לפעול ביד פלדה נגד כל גרורות הטרור של חמינאי בלבנון ולחסל את כל מנהיגי החזיתות ללא יוצא מן הכלל העיוות בפניו הוא עונש קטן לעומת מה שמגיע למי שמימן את רצח אחינו שיירקב בייסורים בתוך הבונקרים החשוכים
יעקב
2
להפוך את כל בסיסי חיזבאללה בלבנון לאבק פורח ולהבטיח שעם ישראל ישכון לבטח בארצו הקדושה ראו איך המנהיג החדש של טהראן הושפל והפך לנכה ומעוות זוהי מפלתו של הרשע לעיני כל העולם נמשיך להאמין ולנצח ונמחה את זכר עמלק המודרני עד שלא יישאר ממנו שום שריד בשטח
בנימין
1
אל תעצבנו אותי עוד לא התחיל השבוע
אחד מרגליו?!אחת מרגליו
מה אתה רוצה ??
כף זכות
הוא רוצה עברית תקינה. הגהה לשונית על הידיעות שעולות כאן.
עש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

