שלטון ללא מצרים: סירות תקיפה איראניות שוטפות את מצר הורמוז

תיעוד חדש של חיל הים האיראני חושף את השליטה המוחלטת של משמרות המהפכה במיצרי הורמוז, "צוואר הבקבוק" הקריטי ביותר של האנרגיה העולמית. הסרטון מציג את פעילותן של סירות מרוץ מהירות הפועלות מסביב לשעון כדי לנטר, לכוון ולאכוף את ריבונותה של טהראן בנתיב המים האסטרטגי.

לפי הדיווחים והתיעוד, הכוחות האיראניים פועלים כבעלי הבית לכל דבר: הם מנווטים באופן פעיל כלי שיט מסחריים, מיירטים ספינות שאינן נשמעות להוראותיהם, ולפי פרסומים אף גובים תשלומי אגרות מעבר מכלי שיט המבקשים לחצות את המיצרים.