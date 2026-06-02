שלטון ללא מצרים: סירות תקיפה איראניות שוטפות את מצר הורמוז

תיעוד חדש של חיל הים האיראני חושף את השליטה המוחלטת של משמרות המהפכה במיצרי הורמוז, "צוואר הבקבוק" הקריטי ביותר של האנרגיה העולמית. הסרטון מציג את פעילותן של סירות מרוץ מהירות הפועלות מסביב לשעון כדי לנטר, לכוון ולאכוף את ריבונותה של טהראן בנתיב המים האסטרטגי.
לפי הדיווחים והתיעוד, הכוחות האיראניים פועלים כבעלי הבית לכל דבר: הם מנווטים באופן פעיל כלי שיט מסחריים, מיירטים ספינות שאינן נשמעות להוראותיהם, ולפי פרסומים אף גובים תשלומי אגרות מעבר מכלי שיט המבקשים לחצות את המיצרים.
מציאות כוחנית זו עומדת בניגוד להצהרותיו של הנשיא דונלד טראמפ, שטוען שוב ושוב כי "איראן מאוד רוצה לעשות הסכם" ומשדר מסר מרגיע לפיו "הכל יסתדר בסוף". בעוד שבוושינגטון מדברים על דיפלומטיה והסכמים טובים, התיעוד מהשטח מוכיח כי משמרות המהפכה כבר קבעו עובדות בשטח והם אלו שמכתיבים את הטון באחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם.
