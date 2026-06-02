כיכר השבת
דאגה במפרץ

טראמפ זועם: המדינה ששברה את הכלים מול ארה"ב - ונאלצת כעת לבחור צד

במסיבת עיתונאים של הנשיא טראמפ בשבוע שעבר, איים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "להפציץ" את עומאן אם לא "תתנהג יפה", כלשונו | לפי דיווח בארה"ב, עומאן מודאגת מהרטוריקה הזועמת של ארה"ב, ומחפשת כעת איך לצאת מהפלונטר הדיפלומטי (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית איים בשבוע שעבר להפציץ את עומאן אם היא לא תתנהג כראוי. האיום החריף הגיע בעקבות הערכות של המודיעין האמריקני לפיהן הסולטנות מתכננת לגבות אגרות מעבר מכלי שיט במצר הורמוז האסטרטגי.

במקביל, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט איים על המדינה המפרצית ברשתות החברתיות בהטלת סנקציות כלכליות אם תממש את כוונתה לגבות תשלומים אלו.

​גורמים ערבים דיווחו כי בכירים במוסקט נדהמו מהעוינות הפתאומית מצד הממשל בוושינגטון. בעומאן, שהכחישה בתוקף את הטענות בדבר גביית האגרות, מנסים כעת לגבש אסטרטגיית תגובה ללחץ האמריקני.

אחת האפשרויות הנשקלות בסולטנות היא פתיחה בקמפיין יחסי ציבור נרחב, שמטרתו להוכיח כי המדינה פועלת באופן אקטיבי דווקא להגברת התנועה הימית במצר הורמוז ולא להגבלתה.

​הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי וושינגטון מפרשת את מדיניותה של עומאן כלפי כעוינת כלפי ארה"ב, ומפעילה עליה לחץ כבד לבחור צד ולנתק את יחסיה הדיפלומטיים עם טהראן.

חוסר האמון העמיק לאחר ששר החוץ של עומאן טען בטלוויזיה האמריקנית, יום לפני מכת הפתיחה האמריקנית-ישראלית, כי הסכם בין המדינות נמצא ב"בהישג יד". גורמים אמריקנים הבהירו כי שום הסכם לא היה קרוב, ומאז פעל הממשל לדחוק את עומאן מהליכים דיפלומטיים.

​עומאן ניסתה לשמור על ניטרליות במהלך המלחמה כדי להגן על עצמה מתקיפות איראניות וכדי לגשר בין הצדדים. המדיניות הזו עוררה זעם גם בסעודיה ובאיחוד האמירויות, לאחר שמוסקט סירבה להצטרף להצהרות המגנות את איראן, ואף הייתה היחידה במפרץ שלא חתמה על גינוי גביית המיסים האיראנית באו"ם. זאת למרות שבתחילת המערכה שימש שטח עומאן להעברת אספקה לוגיסטית לצבא ארצות הברית, והיא סיפקה שירותי ניווט והצלה לכלי שיט.

בינתיים, טראמפ מנסה למצוא אסטרטגיית יציאה, כאשר דמוקרטים ואנשי MAGA כאחד דוחפים ל"הסכם בכל מחיר" עם איראן.

