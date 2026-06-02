הסנאטור הבכיר בביקורת נוקבת על הבוס: "טראמפ 1, טראמפ 2"

הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם קורא לממשל טראמפ השני להמשיך במדיניות התקיפה שהונהגה בקדנציה הראשונה, ולפיה אין לאפשר לאיראן להמשיך במימון ובתמיכה בארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה מבלי לשאת בהשלכות פומביות וברורות על מעשיה.

הדברים נכתבו מוקדם יותר היום, כמעט יממה אחרי הודעת ההתקפלות של טראמפ בה אמר כי ישראל לא תתקוף בביירות לבקשת האיראנים, גם אם לא כתב זאת בפירוש.

גראהם הדגיש כי גיבוש הסכם עתידי שאינו כולל סעיפי ענישה נגד הממשל בטהרן בגין תמיכתו בחיזבאללה, ארגון הפועל להשמדת ישראל ולשליטה בלבנון, יהווה החמצה קשה של הזדמנות, במיוחד לנוכח העובדה כי המשטר האיראני נמצא כעת בנקודת החולשה המשמעותית ביותר שלו מאז שנת 1979.

גראהם הדגיש בדבריו כי האיום המרכזי מצד איראן, לרבות היכולת להוציא לפועל מתקפות טרור נרחבות, אינו נובע ישירות מתוכנית הגרעין שלה אלא משאיפתה המתמדת לערער את היציבות האזורית ולהביא לחורבן ישראל באמצעות הפעלת שלוחיה במזרח התיכון.

הסנאטור הבהיר את עמדתו ואמר "בתקופת טראמפ 1, זו הייתה מדיניות מוצהרת בבירור שלא צריך לאפשר לאיראן להמשיך לתמוך בארגוני טרור כמו חמאס וחיזבאללה ללא השלכות".

"הייתי דוחק בטראמפ 2 להמשיך במדיניות הזו. כל עסקה שאינה מענישה את איראן בעתיד על תמיכה בקבוצות כמו חיזבאללה - שמטרתו המוצהרת היא להשמיד את ישראל ולשלוט בלבנון בכוח הזרוע - תהיה החמצה אדירה של הזדמנות", כתב גראהם בפוסט מוקדם יותר היום.

"איראן היא החלשה ביותר שהייתה אי פעם מאז 1979, אך היא עדיין יכולה להקרין כוח באמצעות חיזבאללה ושלוחים אחרים. היכולת של איראן לייצר בעתיד התקפות בסגנון 7 באוקטובר אינה קשורה לתוכנית הגרעין שלה, אלא לרצונה הבלתי פוסק לשבש את האזור ולהשמיד בסופו של דבר את ישראל באמצעות השלוחים שלה. כל עסקה עם איראן חייבת לציין בבירור שאם איראן תספק תמיכה עתידית לארגוני טרור כמו חיזבאללה, הדבר יגרור סנקציות משתקות ואמצעי ענישה אחרים."

אם נראה כי כוונתו של גראהם ב"טראמפ 1" ו"טראמפ 2" אכן כוונו לשתי הקדנציות של הנשיא, פרשנים בארה"ב הסבירו כי הלשון יכולה להתייחס גם ל"טראמפ הישן" - זה מלפני חודש, ו"טראמפ החדש" שמתקפל בפני האויבים הגדולים ביותר של ארה"ב.