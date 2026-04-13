שאלה קשה הועלתה בפני האדמו"ר ממכנובקא בעלזא על ידי אחד מחסידיו: מדוע נפלו טילים בבני ברק? איפה ההבטחה של ה'חזון איש', ושאר גדולי עולם שבעיר התורה לא יפלו טילים?

תשובתו של האדמו"ר הייתה חדה ומחייבת חשבון נפש: "אירע מעשה חמור בחורף האחרון, כאשר בעת הפגנה שהייתה בעיר נשרפו זוג תפילין וסידור בעת שהציתו אופנוע משטרתי של שוטר. צריך לעשות חשבון נפש". דבריו של האדמו"ר מתייחסים למעשה שהתרחש במהלך אחת ההפגנות שהתקיימו בבני ברק בחורף האחרון, בה נשרפו חפצי קודש - תפילין וסידור. לדברי האדמו"ר, מעשה זה מחייב את הציבור בחשבון נפש עמוק.

תפילין שנשרפו במהומות

כידוע, בני ברק נחשבת לעיר התורה והחסידות, ומשך שנים רבות שררה אמונה שהעיר נהנית מהגנה מיוחדת בזכות תושביה לומדי התורה. השאלה שהועלתה בפני האדמו"ר משקפת את התמיהה הציבורית כיצד ייתכן שטילים איראניים פגעו בעיר למרות זאת.

במהלך מבצע "שאגת הארי", איראן שיגרה לעבר ישראל 540 טילים, מערך ההתרעה בבני ברק הופעל 182 פעמים.

דבריו של האדמו"ר מעוררים את הציבור החרדי לבחינה עצמית ולחשבון נפש בנוגע לאירועים שהתרחשו בעיר. המסר ברור: אין להסתפק בהישענות על זכויות העבר, אלא יש לשמור על קדושת המקום בכל עת ובכל מצב.

המעשה שהזכיר האדמו"ר, שריפת תפילין וסידור בהפגנה, נתפס על ידו כחילול קודש חמור המחייב תיקון ותשובה. לדבריו, רק באמצעות חשבון נפש אמיתי ניתן להבטיח את המשך ההגנה על העיר ותושביה.