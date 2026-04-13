כיכר השבת
"זו הסיבה שנפלו טילים בבני ברק"; התשובה המפתיעה של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא

"היכן ההבטחה שבבני ברק לא יפלו טילים?", חסיד שאל, והרבי ממכנובקא בעלזא השיב בתשובה מטלטלת שהכתה גלים | "אירע מעשה חמור בחורף האחרון בעיר, צריך לעשות חשבון נפש" (חסידים)

11תגובות
האדמו"ר ממכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)

שאלה קשה הועלתה בפני האדמו"ר ממכנובקא בעלזא על ידי אחד מחסידיו: מדוע נפלו טילים ב? איפה ההבטחה של ה'חזון איש', ושאר גדולי עולם שבעיר התורה לא יפלו טילים?

תשובתו של האדמו"ר הייתה חדה ומחייבת חשבון נפש: "אירע מעשה חמור בחורף האחרון, כאשר בעת הפגנה שהייתה בעיר נשרפו זוג תפילין וסידור בעת שהציתו אופנוע משטרתי של שוטר. צריך לעשות חשבון נפש".

דבריו של האדמו"ר מתייחסים למעשה שהתרחש במהלך אחת ההפגנות שהתקיימו בבני ברק בחורף האחרון, בה נשרפו חפצי קודש - תפילין וסידור. לדברי האדמו"ר, מעשה זה מחייב את הציבור בחשבון נפש עמוק.

תפילין שנשרפו במהומות (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א | מקור צילום: עמית סגל)

כידוע, בני ברק נחשבת לעיר התורה והחסידות, ומשך שנים רבות שררה אמונה שהעיר נהנית מהגנה מיוחדת בזכות תושביה לומדי התורה. השאלה שהועלתה בפני האדמו"ר משקפת את התמיהה הציבורית כיצד ייתכן שטילים איראניים פגעו בעיר למרות זאת.

במהלך מבצע "", איראן שיגרה לעבר ישראל 540 טילים, מערך ההתרעה בבני ברק הופעל 182 פעמים.

האדמו"ר ממכנובקא בעלזא בטיש נעילת החג (צילום: שוקי לרר)

דבריו של האדמו"ר מעוררים את הציבור החרדי לבחינה עצמית ולחשבון נפש בנוגע לאירועים שהתרחשו בעיר. המסר ברור: אין להסתפק בהישענות על זכויות העבר, אלא יש לשמור על קדושת המקום בכל עת ובכל מצב.

המעשה שהזכיר האדמו"ר, שריפת תפילין וסידור בהפגנה, נתפס על ידו כחילול קודש חמור המחייב תיקון ותשובה. לדבריו, רק באמצעות חשבון נפש אמיתי ניתן להבטיח את המשך ההגנה על העיר ותושביה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
סוף סוף מנהיג שיודע לקחת אחריות.. לפעמים צריכים להסתכל פנימה ולא רק להפנות אצבע מאשימה
ניכרים דברי אמת
6
לא נשמע קשור
יוסף
מומלץ להיזהר בתגובות כשמדובר בתלמידי חכמים
אבי
אכן. איני נמנה על הציבור החסידי, אך אני מכבד את כל מנהיגנו הצדיקים לפידי הדור.
בר
ידוע שאם נפלו תפילין לבנאדם הוא צריך לצום ומי שראה את זה גם צריך לעשות תשובה- אז תפילין שנשרפים???
למה?
5
אשריו זכה לוח הקודש פלא פלאים איזה גילוי עצום וגדול
יעקב
4
מה זה משנה עם הבטחה או בלי הבטחה , עושים מה שצריך
אלי
3
קודש קודשים אמת ויציב, לעמוד ולהגיד בשלי הסערה הזאת ולא לספר סיפורים בגלל אלה ובגלל אלה זאת האמת, כל ההפגנות האלה זה חילול ה' יש דרך להפגין, בכללי הציבור החרדי חייב להתעורר ולהפסיק עם השנאת חינם שיש בתוך המגזר
תושב העיר
2
למה לא לומדים בזמן המלחמה? צריכים הגנה רוחנית
דניאל
1
לא יעזור. סתם דיבורים נכונים שלא יאירו באף אחד ואם כן אז זה ליום יומים. זה הגלות הנוראה
לא יעזור .
וגם ליום יומיים זה טוב מאד! ואולי זה ימשך יותר?
נו

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר