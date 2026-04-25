ר' אייל ציונוב, שמתהדר בגלימה ומצנפת הדומות לאלו של הראשון לציון ומופיע בטקסים ממלכתיים, התיישב לריאיון סוער באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן.

במהלך הריאיון נשאל ציונוב שאלות קשות בנוגע להתנהלותו ולבושו המעורר מחלוקת. בין השאלות המרכזיות שהועלו: מי התיר לו לעלות להר הבית, בניגוד מוחלט לפסיקת כל גדולי ישראל והרבנים הראשיים לדורותיהם, שקבעו כי מדובר באיסור כרת. כמו כן, נשאל ציונוב מי התיר לו להגיע לטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, שם הייתה שירת נשים וריקודים מעורבים. תחילת הריאיון סיפר ציונוב כיצד החל ללבוש את הגלימה. לדבריו, "תלמידיי קנו לי את הגלימה הזו כמתנה, התחלתי ללבוש את זה בפורים וראיתי שהקהל מאוד נהנה והתחבר לזה". הוא הוסיף כי מאז, לדבריו, הציבור מזמין אותו לשיעורי תורה ומבקש שיגיע עם הגלימה. וועד העדה הספרדית דורש מאייל ציונוב: "תפסיק להתהדר בגלימה או שנפעל נגדך" ישי כהן | 11:51 ציונוב הבהיר בריאיון כי "המטרה שלי היא לעשות שלום ואהבה, ובכל מקום שאני הולך אנשים עוצרים ושואלים, ואני אומר להם בפירוש: זה הרב אייל ציונוב, אני לא הראשון לציון".

הסערה פרצה לאחר שציונוב הופיע בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, כשהוא לבוש בבגדי הראשון לציון. קהל רב ניגש אליו לקבל ברכה, בהנחה שמדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל בכבודו ובעצמו. התקרית עוררה גם שאלות ביטחוניות, שכן לא היה ברור כיצד הצליח להיכנס לטקס הממלכתי ולשבת במקום סמוך להנהגת המדינה.

בשב"כ הבהירו בתגובה כי ציונוב זוהה כבר בכניסתו לאירוע כ"כוכב רשת" ועבר בידוק מלא ככלל אורחי הטקס. גורם בשב"כ הדגיש ל'כיכר השבת' כי "בשום שלב לא נכנס למתחם המאובטח בו נמצא ראש הממשלה ובשום שלב לא נשקפה סכנה לרה"מ ושאר האישים המאובטחים בטקס". עוד צוין כי הזמנתו נעשתה על ידי הפקת האירוע.

ציונוב בטקס המשואות ( צילום: מתוך שידור הטקס )

ברבנות הראשית לישראל בוחנים בימים אלו האם קיימת דרך משפטית לפעול נגד התופעה. גורם בכיר ברבנות מעריך כי הסיכויים לכך מוגבלים. "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין באמת דרך למנוע מאלמוני ללבוש את בגדי הרב הראשי", אמר גורם בכיר ברבנות הראשית בשיחה עם 'כיכר השבת'.