אילוסטרציה ( צילום: ללא )

בכיר השב"כ א', בדרגה המקבילה לסגן אלוף, נעצר בערב ליל הסדר ונחקר בחשד להדלפת מסמכים המעידים על כך שראש השירות, רונן בר, והיועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, הפעילו רכזי שטח של הארגון כדי לאסוף מידע ולתעד את התנהלותו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר לשר עמיחי שיקלי ולעיתונאים עמית סגל ושירית אביטן-כהן.

חומרי החקירה ותמלילי עדויותיו שנחשפים כעת (שישי) ופורסמו לראשונה על ידי העיתונאי נטעאל בנדל בידיעות אחרונות מציגים את קו ההגנה שלו, לפיו פעל כ"חושף שחיתויות" במטרה לתקן עוול ציבורי, מבלי לפגוע בביטחון המדינה.

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

החשד: איסוף מודיעין של רכזי שטח נגד השר לביטחון לאומי צפו: השר בן גביר נפגש עם השוטרים החרדים - וסיפר על ה"חזון" שלו דוד הכהן | 04.06.26 הציר הראשון של חקירתו עסק במסמכים פנימיים ורגישים שהחליפו ביניהם ראש השב"כ רונן בר והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. לדברי א', הוא נחשף דרך עמיתים בארגון למסמך פנימי שהפך לשיחת היום בשב"כ, תחת הכותרת: "בקשה לריכוז מידע בנוגע למעורבות השר לבל"מ בהנחיית והכוונת פעילות משטרתית בשטח". הבדיקה נפתחה על רקע המתיחות סביב עליית השר איתמר בן גביר ותפילות יהודים בהר הבית בתשעה באב בניגוד לעמדת הארגון. בפני החוקרים הציג א' תמונה לפיה רכזי שטח, שתפקידם המקורי הוא סיכול טרור, נדרשו לתעד, לאסוף ראיות ולרכז נתונים על התנהלות הדרג המדיני וקציני משטרה. "זיהיתי התנהלות חריגה מאוד", הסביר א' לחוקריו. "זה לא הייעוד של הרכזים. ללכת לרכזי שטח ולשאול אותם שאלות על התנהלות השר בחפ"ק זה לא הדרך לחקור חשדות נגד דרג מדיני. מה שנעשה פה פוגע באיזונים של הדמוקרטיה בין ארגון ביון לדרג נבחר".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

כשנשאל מדוע פנה דווקא לשר עמיחי שיקלי ולעיתונאי עמית סגל, השיב כי קיווה שהדבר יוביל לבירור פרלמנטרי בכנסת ולתיקון המערכת. הוא הדגיש בפני החוקרים כי אינו נמנה על תומכיו של בן גביר: "עסקתי שנים בסיכול טרור יהודי ואני נגד דברים קיצוניים, אבל יש דברים עקרוניים שנשארים גם אם היה שר אחר". א' הסביר כי כדי לשמור על ביטחון המדינה, הוא גזר מהמסמכים אך ורק את ההיגדים הכלליים וניקה מהם כל מידע מודיעיני או שמות של קצינים, ובכך הפך אותם לבלתי מסווגים לשיטתו.

עמית סגל ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הטריגר לחציית הקווים: המניפולציה בתחקירי 7 באוקטובר

הציר השני והנפיץ לא פחות בחקירה נוגע לפרסום מסקנות תחקיר השב"כ על כשלי ה-7 באוקטובר. א' טען בחקירתו כי לאחר שקרא את התחקיר המקורי המלא, המשתרע על פני כ-100 עמודים, והשווה אותו למייל שהפיץ ראש השירות לעובדים ולהודעה שנמסרה לציבור – הוא נדהם לגלות פערים ומניפולציות קשות שנועדו, לתפיסתו, לחמוק מאחריות ולהטיל את כל האשמה על הממשלה.

"הודעת ראש השב"כ לציבור הייתה הטריגר שהניע אותי להוציא חומרים החוצה", הודה בחקירה. "בעוד שלתקשורת נאמר שהשירות לא העריך שחמאס מורתע, בתחקיר הפנימי של מרחב דרום נכתב בפירוש: 'מזהים חמאס מוחלשת ומורתעת בעזה' וש'התחזקה הקונספציה'.

"בנוסף, כל הזמן מאשימים את הדרג המדיני במדיניות הכלכלית ובהכנסת הפועלים, אך במסמכי המדיניות של ראש השירות עצמו משנים קודמות ראיתי המלצות מפורשות לדרג המדיני לפעול להקלות הומניטריות וייצוב כלכלי כדי לכרסם בכוחו של חמאס. יצאה לציבור תמונה מעוותת ומגמתית, וחשבתי שלציבור יש זכות לקבל את התמונה המלאה".

את הגזירים הללו העביר א' לפגישה עם השר שיקלי, ובהמשך נפגש בבית קפה עם העיתונאית שירית אביטן-כהן שפירסמה את הדברים. הוא הדגיש כי הסתמך על כך שהעיתונאים פנו לצנזורה הצבאית שאישרה את הפרסומים, מה שמוכיח לטענתו שלא נגרם שום נזק ביטחוני למדינה.

גופות נטבחי טבח ה-7 באוקטובר, במחנה שורה ( צילום: נתי שוחט, פלאש 90 )

התגובות: "שימוש בכלים דרקוניים נגד קצין מסור"

כעת ממתין א' להכרעת הפרקליטות ומח"ש האם להגיש נגדו כתב אישום. עורכי דינו – אורי קורב, סיון רוסו ונוי כץ – מתחו ביקורת חריפה על תנאי מעצרו והטילו ספק במניעי החקירה: "מרשנו שירת עשרות שנים במסירות והעביר מידע בעל חשיבות ציבורית עצומה תוך הקפדה יתרה שלא לפגוע בביטחון המדינה.

למרות ששיתף פעולה מלאה, נעשה נגדו שימוש חריג בכלים דרקוניים של מניעת מפגש עם עורך דין ומעצר בחג. העובדה שההתחקות של ארגון חשאי אחר הדרג המדיני מוכחשת כעת בכזב, רק מחזקת את האינטרס הציבורי בחשיפת הדברים. יש לקוות שנגיעתם האישית של ראשי המערכות בפרשה לא השפיעה לרעה על ניהול התיק".

מנגד, בייעוץ המשפטי לממשלה דוחים את האשמותיו של א' מכל וכל ומגדירים אותן כ"קשקוש מוחלט". בתגובתם הרשמית נמסר: "לייעוץ המשפטי לממשלה נמסר מידע ראשוני מהשב"כ לפיו גורמי שירות ששהיו בחמ"ל נחשפו להתערבות אסורה לכאורה של השר בן גביר בפעילות אופרטיבית של המשטרה.

בעקבות הדיווח, השירות התבקש להעביר מסמכים רלוונטיים בלבד לצורך הגשתם לבג"ץ, שכן המידע היה רלוונטי להליכים משפטיים שהתנהלו באותה העת. השב"כ לא ביקש ולא התבקש לחקור את השר או לאסוף עליו מידע מודיעיני, וכל טענה אחרת היא שקרית מיסודה".