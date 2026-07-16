ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי (שב"כ) אישרה שורה של החלטות תקדימיות בנוגע להסדרי האבטחה העתידיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני משפחתו - החלטה שצפויה לעורר הדים פוליטיים וציבוריים נרחבים.

על פי דיווח היום (חמישי) של העיתונאי ירון אברהם בחדשות 12, הועדה החליטה להעניק לנתניהו אבטחה צמודה לכל ימי חייו. החלטה זו התקבלה בהמלצתו הישירה של ראש אגף אבטחת אישים ומשרדי ממשלה ("מגן"), תא"ל (במיל') אלון זיני, ובניגוד מופגן לעמדתם של גורמי המקצוע והייעוץ השונים במערכת הביטחון, שהסתייגו מהצורך המבצעי במהלך כה דרמטי ארוך טווח.

ההחלטה החדשה אינה נוגעת רק לראש הממשלה עצמו, אלא משרטטת מחדש גם את מעטפת האבטחה של בני ביתו לשנים קדימה, ללא קשר לשאלת המשך כהונתו בתפקיד. במסגרת זו נקבע כי רעייתו של ראש הממשלה, שרה נתניהו, תזכה לאבטחה צמודה של המדינה עד לסוף ימי חייו של נתניהו, כאשר להחלטה זו צורפה גם אפשרות מעשית להארכת תקופת האבטחה מעבר לכך.

בנוסף, הוחלט כי ילדיו של ראש הממשלה, יאיר ואבנר נתניהו, יקבלו אבטחה ממשלתית למשך חמש שנים נוספות מרגע סיום כהונתו.

המשמעות המעשית והפוליטית של המהלך נוגעת ישירות לתרחיש שבו יחול חילוף שלטוני במדינת ישראל. בעוד שכל עוד נתניהו מכהן בתפקידו כראש הממשלה ממילא נגזרת לו ולבני משפחתו אבטחה מתוקף התפקיד, ההחלטה הנוכחית מעגנת את זכאותם לאבטחה יקרה ומקיפה גם ביום שאחרי פרישתו או במקרה של הפסד בבחירות עתידיות. במצב כזה, רעייתו תמשיך להיות מלווה במאבטחים באופן קבוע וילדיו ייהנו ממעטפת ביטחונית למשך חצי עשור נוסף, דבר שימומן כולו מקופת המדינה.

החלטה זו מגיעה אל מול ביקורת ציבורית נוקבת שנשמעה בעבר סביב עלויות האבטחה של בני משפחת נתניהו, בייחוד בעת שהותם בחו"ל, כאשר גורמים באופוזיציה ופעילי מחאה טענו לא פעם כי מדובר בדרישות מופרזות שאינן נשענות על הערכות איום ממשיות של שירות הביטחון הכללי. קבלת ההחלטה בניגוד לעמדת גורמי המקצוע הרשמיים, ותוך הסתמכות על המלצתו של זיני בלבד, צפויה להגביר את הביקורת הזו ולהציב את סוגיית מימון אבטחת משפחת נתניהו בליבו של דיון ציבורי סוער על סדרי העדיפויות התקציביים של הממשלה.

ברקע הדברים, חשיפת ההחלטה מלווה גם במתיחות חריפה בין כלי התקשורת לבין לשכת ראש הממשלה. גורמים בלשכה הכחישו באופן גורף ועקבי באוזני עיתונאים לאורך הימים האחרונים את דבר קיומם של מגעים או כוונות לאשר את הארכת האבטחה האמורה, הכחשות שהתבררו כעת כבלתי מדויקות בעליל עם פרסום החלטת ועדת השרים הרשמית.