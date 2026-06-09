חוות הדעת ה"סודית ביותר" של השב"כ על טלי גוטליב נחשפת

חוות דעת מודיעינית חריגה ביותר של שירות הביטחון הכללי הוצגה היום (שלישי) בפני חברי כנסת, ובה האשמה כבדה וחד-משמעית כלפי חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.

על פי עדויותיהם של שלושה חברי כנסת שנחשפו לתוכן המסמך המסווג "סודי ביותר", קובע השב"כ באופן ישיר כי התנהלותה של גוטליב ופרסומיה ברשתות החברתיות העמידו בסכנת חיים ממשית איש שב"כ בכיר, את ילדיו ואת יתר בני משפחתו. כך דיווח מיכאל שמש.

המסמך המודיעיני, שהוגש במסגרת הדיונים בבקשת החסינות של גוטליב, מהווה תיעוד נדיר של עמדה ביטחונית רשמית המופנית כלפי חברת כנסת מכהנת.

מפרטי חוות הדעת החסויה עולה כי הארגון רואה בחומרה יתרה פרסומים מסוג זה מצד נבחרי ציבור. בחוות הדעת הובהר לחברי הכנסת כי ציוץ או התבטאות פומבית של גורם ישראלי רשמי, ובפרט חברת כנסת, אינם נתפסים כאמירה בעלמא אלא נלמדים לעומק ונלקחים ברצינות תהומית על ידי גורמי המודיעין של האויב, המנצלים את המידע באופן מיידי לפעילות מבצעית ופח"עית.

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חלק מחוות הדעת החסויה הוקדש להמחשת חומרת האיום, תוך הצגת דוגמאות אמיתיות וקונקרטיות מהעבר הלא רחוק. חברי הכנסת שנחשפו למסמך סיפרו כי הוצגו בפניהם מקרים מפורטים שבהם נחשפו שמותיהם ופרטיהם האישיים של עובדי שב"כ, חשיפה שגררה אחריה באופן כמעט מיידי ניסיונות פגיעה פיזיים ממשיים בחייהם ובחיי בני משפחותיהם בארץ ובחו"ל.

החומרה היתרה העולה מן המסמך נוגעת לכך שחברת הכנסת גוטליב המשיכה בקו זה במודע. על פי חוות הדעת, חברת הכנסת לא חדלה מפרסום שמו של איש הביטחון הבכיר, וזאת על אף שהובאו לידיעתה המשמעויות ההרסניות של המעשה והסכנה המוחשית לחיי אדם. למרות אזהרות ברורות וחד-משמעיות לגבי ההשלכות הביטחוניות של מעשיה, בחרה חברת הכנסת להמשיך בשלה, דבר שהוביל לכתיבת חוות הדעת החריגה והגשתה לחברי הכנסת.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שיגרה השבוע מכתב נוקב לחברי ועדת הכנסת, שבו היא קוראת להם לדחות באופן מוחלט את בקשתה של גוטליב למתן חסינות מפני העמדה לדין פלילי. במכתב ציינה היועמ"שית כי "יש כאן הפרת חוק ברגל גסה".

הרקע: כתב אישום בגין חשיפת זהות לוחם שב"כ

לפי פירוט המעשים המיוחסים לגוטליב בכתב האישום, ב-24 בינואר 2024 פרסמה חברת הכנסת בחשבון הטוויטר (X) שלה, המונה עשרות אלפי עוקבים, את שמו המלא ופרטיו האישיים של לוחם שב"כ בכיר, לצד שמה המלא של בת זוגו, תוך הדהוד תוכן מאתר הקונספירציות "עדנה קרנבל". הפרסום זכה לתפוצה רחבה של מעל 400,000 צפיות.

המקרה מצטרף לשורה של עימותים פוליטיים סוערים שהתרחשו בכנסת בחודשים האחרונים, כאשר חברי כנסת מהימין יצאו נגד מה שהם מכנים "פרובוקציות" של גורמים שונים. עם זאת, המקרה הנוכחי נבדל בכך שהוא עוסק בסיכון ביטחוני ממשי ולא רק בעימות פוליטי.

השלכות ביטחוניות רחבות

גורמים בשירות הביטחון הכללי מדגישים כי חשיפת זהויות של אנשי ביטחון מהווה סכנה קיומית לא רק לעובדים עצמם אלא גם לבני משפחותיהם ולפעילות המבצעית של הארגון. בשנים האחרונות נחשפו מספר מקרי ריגול שבהם ניצלו גורמי מודיעין עוינים מידע פומבי לצורך איתור ופגיעה באנשי ביטחון ישראלים.

המסמך המודיעיני שהוצג לחברי הכנסת מהווה תזכורת לכך שבעידן הרשתות החברתיות, מידע שמתפרסם באופן פומבי על ידי דמויות ציבוריות עלול להפוך לכלי מבצעי בידי גורמי טרור ומודיעין עוינים. עדכונים נוספים בהמשך.