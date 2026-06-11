מבגין ועד גוטליב: סוד השב"כ ובקשת החסינות שהפכה לקרקס

קרקס פוליטי בדיון על בקשת חה"כ גוטליב - צילום: ערוץ כנסת קרקס פוליטי בדיון על בקשת חה"כ גוטליב | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 1:02

בעוד האזרח הפשוט נאלץ להתמודד עם מלוא כובד ידו של החוק, נבחרי הציבור שלנו נהנים ממערכת הגנה משפטית שנדמית לעיתים כחומת בטון שלא ניתן לחדור דרכה.

הדין הישראלי, המעתיק מודלים דמוקרטיים מהעולם, יצר שתי שכבות הגנה עיקריות שחבר הכנסת עוטה על עצמו מרגע כניסתו לתפקיד. >> למגזין המלא - לחצו כאן הראשונה והחזקה מכולן היא החסינות המהותית. דמיינו "כרטיס יציאה מהכלא" לכל החיים. החוק קובע שברגע שחבר כנסת פועל במסגרת תפקידו – בין אם מדובר בהצבעה דרמטית, התבטאות חריפה מעל הדוכן או כל מעשה אחר שמוגדר כחלק מהעבודה הפרלמנטרית – הוא חסין לחלוטין. הוא לא יועמד לדין, לא יוגשו נגדו תביעות, והחסינות הזו לא תפוג לעולם. גם כשהוא יוריד את חליפת הח"כ וירד מהבמה הפוליטית, ה"מגן" הזה ימשיך ללוות אותו לכל מקום. הקרב על "בריכות שלמה" יצא לדרך: הקפיצה של הח"כ הדתי למים והתגובה הפלסטינית ישראל שפירא | 14:46 לצידה, קיימת החסינות הדיונית. כאן מדובר כבר בסיפור אחר. היא מיועדת למקרים שבהם חבר הכנסת פעל מחוץ למסגרת התפקיד ה"רשמי". כאן, החסינות אינה מוחלטת והיא דורשת הליכים משפטיים ופוליטיים כדי להסירה.

ח"כ טלי גוטליב בדיון על החסינות בוועדת הכנסת ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

החסינות הפכה לחומת מגן

החסינות הפרלמנטרית, הניצבת כיום במוקד הסערות הפוליטיות, לא נולדה בחלל ריק. היא נועדה לשמש כ"שכפץ" דמוקרטי, מגן משפטי שתכליתו להבטיח כי נבחר הציבור יוכל למלא את שליחותו ללא פחד ממורא המערכת או מרדיפות פוליטיות.

אולם, ככל שחלפו השנים והמתחים המוסדיים בישראל הקצינו, הפכה ההגנה הראויה הזו לזירת התגוששות משפטית מורכבת שמעלה תהיות נוקבות על מהות השוויון בפני החוק.

רבים מהפרשנים מותחים ביקורת על המצב הנוכחי, לדבריהם זו החרגה בוטה מעקרון השוויון, זכות יתר שיוצרת מעמד של "נבחרי על" המורמים מעם.

מנגד, התומכים טוענים כי ללא הגנה זו, המערכת השלטונית הייתה משתקת את האופוזיציה ואת הביקורת הציבורית באמצעות תביעות השתקה ורדיפות ממוקדות.

בית המשפט העליון, בגישתו ארוכת השנים, בחר להציב מבחן מקל להחלת חסינות זו. בפסיקותיו, ביקש בג"ץ להבטיח שגם אם נבחר ציבור "גלש" במהלך עבודתו הלגיטימית לעבר פעולה גבולית או בלתי חוקית, לא ייחשף מיד למערכות אכיפת החוק.

התנאי המרכזי שנקבע הוא קיומה של זיקה מהותית: כל עוד עיקר הפעולה נעשה תוך מילוי התפקיד או למענו, וכל עוד הגלישה ללא-חוקי הייתה בלתי מתוכננת, עשויה החסינות לחול.

מהגנה היסטורית לשריון משפטי

למעשה החסינות היא תוצר חיוני עבור הנבחרים, וכבר ב-1952, התייצבו מוסדות המדינה למבחן ראשון של "חופש הדיבור" הפרלמנטרי.

מנחם בגין, אז יו"ר תנועת חירות, פרסם מאמר חריף נגד בית דין צבאי, והיועץ המשפטי לממשלה דאז, חיים כהן, ביקש להעמידו לדין. מי שבלם את המהלך היה יושב ראש הכנסת דאז, יוסף שפרינצק. בצעד אמיץ ומכונן, סירב שפרינצק להעביר את הבקשה להסרת חסינותו של בגין, וקבע: ביקורת פוליטית – חריפה ככל שתהיה – היא לב ליבה של עבודת הנבחר, ואסור שהמערכת המשפטית תהפוך לכלי להשתקתה.

האנקדוטה הזו מזכירה לנו שהחסינות נועדה להיות "שכפץ" דמוקרטי, מגן משפטי שתכליתו להבטיח כי נבחר הציבור יוכל למלא את שליחותו ללא פחד ממורא המערכת או מרדיפות פוליטיות. אולם, ככל שחלפו השנים והמתחים המוסדיים בישראל הקצינו, הפכה ההגנה הראויה הזו לזירת התגוששות מורכבת שמעלה תהיות נוקבות על מהות השוויון בפני החוק.

עם זאת, בעידן שבו הזירה הפוליטית עברה לרשתות החברתיות וסגנון העימותים הפך אישי ותקיף יותר, השאלה איפה מסתיימת ה"שליחות הציבורית" ואיפה מתחילה עבירה על החוק, הפכה לקרב על דמותה של הדמוקרטיה הישראלית כולה. מוסד החסינות, שנועד בעבר להגן על קולו של האופוזיציונר, ניצב כעת במבחן המציאות האמיתי שלו.

חה"כ גולדקנופף משתתף בדיון על חה"כ גוטליב ( צילום: ערוץ כנסת, צילום מסך )

הכרעה גורלית: האם הגוש הפוליטי עם החרדים יציל את גוטליב?

במרכז הסערה עומדת החלטתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לחשוף פרטים רגישים אודות בן זוגה של שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הממשלה, ולקשור אותו לשירותו בארגון השב"כ. המהלך המטלטל הוביל להגשת כתב אישום נגד גוטליב, שהועבר בחודש שעבר לשולחנה של ועדת הכנסת ולידי יו"ר הכנסת.

גוטליב, מצידה, לא נותרה חייבת והודיעה באופן מיידי כי תדרוש את הגנת החסינות. כעת, ועדת הכנסת ניצבת בפני הכרעה גורלית שעלולה להוות תקדים.

מאחורי הקלעים הפוליטיים, התמונה מתבהרת: במידה והסיעות החרדיות יצטרפו לקולות הקואליציה, האישור לבקשת החסינות נראית כעובדה מוגמרת.

עם זאת, הדרך אל החסינות רצופה במלכודות משפטיות. גם אם הוועדה תעניק את החותמת הסופית והמליאה תאשר את המהלך, מדובר בהגנה המוגבלת לתקופת הכהונה הנוכחית בלבד. יתרה מכך, הניסיון מלמד כי המילה האחרונה עשויה להיקבע בערכאות גבוהות יותר. כזכור, בשנת 2020 התערב בג"ץ בסוגיות דומות כשדן בעתירות נגד הענקת חסינות לשר חיים כץ – מהלך המותיר פתח לעתירות עתידיות שעלולות לטרפד את המהלך כולו ולהוביל את הפרשה לפתחו של בית המשפט העליון.

טלי גוטליב בעימות בוועדה עם מירב בן ארי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המלחמה על השוויון – האם החסינות הפכה למבצר?

כשמתבוננים בדיונים הסוערים בוועדת הכנסת סביב מקרה טלי גוטליב, מגלים שזהו אינו רק ויכוח משפטי, אלא התנגשות בין שתי תפיסות עולם קוטביות על דמותה של המדינה.

בחדר הוועדה לא נידונה רק השאלה "האם היא עברה על החוק?", אלא השאלה הגדולה מכולן: האם נבחר הציבור הוא שליח העם או אדם מעל החוק?

מצד אחד, ניצבת עמדת התומכים בחסינות רחבה. ח"כ גוטליב ותומכיה משרטטים תמונה של מערכת אכיפת חוק עוינת שמשתמשת בכלים משפטיים כדי להשתיק ביקורת. "פעלתי למען מילוי תפקידי", היא מצהירה, ומזכירה שוב ושוב את הטיעון המרכזי: החסינות המהותית היא קו ההגנה האחרון של נבחר הציבור מפני רדיפה פוליטית.

עבור רבים בימין, מדובר במאבק קיומי. הם רואים בחקירות נגד פוליטיקאים מהמחנה הלאומי "ציד מכשפות" מודרני, וטוענים כי בלי חסינות הרמטית, כל חבר כנסת שיעז למתוח ביקורת על גופי הביטחון או המערכת המשפטית – ימצא את עצמו מול חוקר במשטרה.

מנגד, ניצבת עמדת המבקרים, ובראשם גופים כמו המכון הישראלי לדמוקרטיה והתנועה לאיכות השלטון. עבורם, הטענות של גוטליב אינן הגנה על הדמוקרטיה, אלא קריסה שלה.

הטיעון שלהם חד וברור - חשיפת זהותו של איש שב"כ היא לא "הבעת דעה" אלא מעשה שעלול לסכן חיים. כפי שנטען בפרסומים רבים של המכון, חסינות שמוענקת לעבירות ביטחוניות או פליליות חמורות היא רישיון להפקרות. הם מתריעים כי כאשר נבחר ציבור חסין מפני השלכות מעשיו, הוא הופך לאזרח "מדרגה ראשונה", בזמן שהאזרח הפשוט נדרש לציית לכל תג ותג בחוק.

המתח הזה מוליד קריאות להסדרה חדשה: הסרת החסינות המהותית במקרים של עבירות ביטחון, ומעבר למודל של חסינות דיונית בלבד. המסר של המבקרים הוא פשוט - חסינות מהותית אינה חסינות מאחריות.

בסיכומו של יום, המבחן של החסינות אינו רק משפטי - הוא מבחן המוסר של כולנו.