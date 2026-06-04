הראשון לציון חתם: הכרעה בגירושין וניכור הורי תוך 7 ימים

הראשון לציון הגר"ד יוסף ( צילום: אריה לייב אברמס פלאש 90 )

נשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, חתם על נוהל חדש ומחייב להליכים דחופים בתיקי גירושין, במטרה להגן על קטינים ולהבטיח קשר רציף עם שני ההורים. הנוהל, שמטיל לוחות זמנים קשיחים וסמכויות אכיפה מוגברות, נועד לצמצם הליכים משפטיים ממושכים העלולים לפגוע בהתפתחות הרגשית של ילדים במצבי נתק בין הורים.

על פי ההנחיות החדשות, בבקשות לסעד דחוף למניעת נזק, בית הדין יקיים דיון במעמד הצדדים תוך 7 ימים בלבד, או ייתן החלטה מנומקת על בסיס הכתובים בתוך 72 שעות. מדובר בשינוי משמעותי במערכת בתי הדין הרבניים, שנועד למנוע מצבים בהם ילדים נמצאים בחוסר ודאות ממושך. הנוהל מגדיר במפורש את ניכור הורי כפגיעה בנפש הקטין, ומקנה לבתי הדין ארגז כלים רחב להרתעה ואכיפה. בין הסנקציות: הטלת קנסות כספיים, השתת הוצאות משפט, ואפשרות להפחית או לבטל את דמי המזונות במקרה של סרבנות קשר. במקרים חריגים, הניכור ייראה ככישלון בכושר ההורות, ותיבחן אף העברת הילד להורה המנוכר או השמתו במסגרת טיפולית. כחלק מהמהלך, הוטלה חובה על ראשי בתי הדין האזוריים לדווח אחת לחצי שנה לנשיא בית הדין הגדול ולמנהל בתי הדין על חריגות מהנוהל ונימוקיהן. צעד זה נועד להבטיח שהנוהל אכן ייושם בפועל ולא יישאר אות מתה.

( צילום: מאיר אדרי )

הנוהל החדש מגיע בעקבות מודעות גוברת לתופעת הניכור ההורי בציבור החרדי. כפי שעלה בראיון עם מנחם סוכות בכיכר FM, ניכור הורי אינו מוגבל לגירושין קשים או לילדים קטנים בלבד, אלא יכול להתרחש גם בתוך נישואים ואצל ילדים בוגרים.

בהקשר זה, יצוין כי בית הדין הרבני הגדול כבר דן בעבר בסוגיות הקשורות לניכור הורי. בפסק דין קודם, הבהירו הדיינים כי הטלת חיוב כספי על מי שאינו מקיים את הסדרי השהות היא פעולה שהשימוש בה מצריך שיקול דעת זהיר, אך הנוהל החדש מעניק כלים ברורים יותר להתמודדות עם המצב.