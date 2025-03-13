כיכר השבת

עוד כתבות על בתי הדין הרבניים:

פסיקה תקדימית

|

מול פסיקת בג"ץ

||
2

בעקבות המלחמה?

||
3

"אנחנו תלויים בפוליטיקאים"

||
22

הצצה לאולם הדיונים 

||
42

היסטוריה ואקטואליה

||
14

"יש וודאות - על כל חלל"

||
3

דחיית דיוני בתי הדין

||
9

חרדים עובדים • פרק תשיעי

||
50

הפגנות מול בתי הדין

||
27

המכתבים, ה"מרד" והסערה

||
28

יום בשורה לעגונות

||
4

לטובת העגונות

||
4

נגד בתי הדין

||
6

טור דעה

||
1

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר