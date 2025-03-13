בית המשפט העליון הרחיב את סמכות בתי הדין הרבניים לדון בתביעות גירושין של נשים עגונות מחו"ל.הפסיקה קובעת כי המצאת כתב תביעה לעורך הדין בישראל נחשבת כהמצאה לנתבע עצמו, גם אם הוא שוהה בחו"ל.השופטים הדגישו: מדובר בביטוי לזהותה היהודית של מדינת ישראל ולמחויבותה לדאוג לנשות ישראל באשר הן (חוק ומשפט)
עשרות דיינים ורבנים התכנסו היום בעצרת היסטורית בראשות מרן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, נשיא בית הדין הרבני הגדול, שנערכה בבית הכנסת 'יחוה דעת' בירושלים. העצרת התקיימה בעקבות פסיקת בג"ץ האחרונה, המהווה פגיעה קשה במעמדם של בתי הדין הרבניים ובמסורת ישראל (חדשות, חרדים)
גירושים. יותר ויותר אנשים חווים את החוויה הזאת, אבל לא הרבה יספרו לכם עליה | בטור זה, החלטנו להכניס אתכם לאולמות הדיונים בירושלים עיר הקודש "דיתבא על מי שלח ועל מי בורות" ולגלות לציבור הקוראים איך מתנהלים גירושים כדת משה וישראל בעידן המודרני | התגרשתי השבוע, ושרדתי כדי לספר לכם (מגזין כיכר)
הדיין הבכיר הרב אברהם זרביב, בן 52, צולם בתוך כיתת לימודים בחאן יונס, כשעל הלוח בכיתה נרשם: "בית הדין הרבני חאן יונס" | את עינו של ישראל שפירא צדה דווקא המפה שעיטרה את השולחן שהיא בעצם שטיח מוסלמי | מה אומרת ההלכה? (היסטוריה)
במהלך מפגש בלשכת עורכי הדין בירושלים, בנוכחות אבות בית הדין הרבני בירושלים ועורכי הדין העוסקים בדיני משפחה, חשף שר הדתות מיכאל מלכיאלי על מאחורי הקלעים בזיהוי החללים במלחמה ואמר כי "לא נקבר מישהו שאנחנו לא יודעים מיהו" (חדשות)
בדיון שהתקיים בוועדת החוקה אושרו התקנות לשעת חירום שמאפשרות את דחייתם של דיונים בבתי הדין הרבניים נוכח מצב החירום המיוחד | יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן ניצל את הבמה לקריאת פרק תהלים בנוכחות חברי הוועדה | ההחלטה עברה בתמיכת חברי אופוזיציה (פוליטי)
איך זה להיות אישה, חרדית, בבית הדין הרבני? • מי היה האתר הראשון שכתב על נושאי הפגיעות ומה טיפ הזהב שלה לאישה החרדית? עו"ד רבקה שוורץ שנבחרה ליו"ר ועדת בתי הדין הרבניים מטעם לשכת עורכי הדין בראיון מרתק עם כניסתה לתפקיד (מגזין כיכר)