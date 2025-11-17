הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הגיב הערב (שני) לחוק שעבר מוקדם יותר בכנסת בקריאה שניה ושלישית, בו נקבעה בחוק סמכות לבתי הדין הרבניים לעסוק בנושא המזונות במסגרת גירושין.

הרב יוסף בירך על הניצחון על בג"ץ ועל החזרת הסמכות לרבנים הפוסקים לפי דין תורה - גם בנושא מזונות.

"בבית המשפט העליון, יש שם השופטת שקוראים לה יעל וילנר, תזכרו את השם הזה. השופטת הזאת החליטה שלבתי הדין אין סמכות לעסוק בענייני מזונות, שזה 70% מכל התיקים", אמר הראשון לציון.

"80 שנה בתי דין דנים, הכל בסדר. פתאום, פתאום, ממש כך, לפתע פתאום, מה שהיה חוקי פתאום לא חוקי. ואז התחילו בגצ"ים להתעורר. כל מי שבית הדין פסק לו הרבה מזונות, עתר לבג"ץ. כל אישה שקיבלה קצת מזונות, אתר לבג"ץ", תיאר הגר"ד יוסף.

"כולם, וכולם מנסים, וכל התיקים שאנחנו מקבלים, אין לכם סמכות, אין לכם סמכות. פניתי, רבותיי, לאדון יצחק עמית, ואולי שמעתם את שומעו, וביקשתי ממנו שיהיה דיון חוזר. זה נושא כל כך חשוב, וזה לא כתוב בחוק, זה לא כתוב בחוק! אבל הוא דחה על הסף את הבקשה שלי, ואז הברירה שנשארה זה לעשות חוק חדש", תיאר הראשון לציון.

הרב תיאר את הצער שהיה לו בנושא הזה. "אני לא אלאה אתכם, רבותיי, כמה צער עברתי, וכמה הייתי צריך להשתדל. לפני כמה דקות, הרב אלבאז שלח מפה את חברי הכנסת שיצביעו בקריאה השנייה ושלישית, וברוך השם, בסייעתא דשמיא אנחנו מחזירים עטרה ליושנה."

מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה שניה ושלישית את השבת סמכויות בתי הדין הרבניים לדון במזונות ילדים, זאת לאחר פסיקת בג"ץ לפני מספר חודשים ששללה מבתי הדין סמכות זו, על אף לשון החוק.

הצעת החוק חוזרת וקובעת את מה שנחקק בשנת 1953 כי בתי הדין הרבניים מוסמכים לדון בתביעת "מזונות ילדי הזוג" הכרוכה להליך גירושין.

לפני כתשעה חודשים פסק בג"ץ ברוב דעות של השופטות יעל וילנר ורות רונן מול השופט נועם סולברג, כי אין בסמכותם של בתי הדין הרבניים לדון במזונות שנכרכו להליך הגירושין. כתוצאה מכך נוצרה אנדרלמוסיה בעולם דיני המשפחה וכעת אחר חקיקת הכנסת מצופה שישוב הרוגע בתחום.

הצעת החוק ניתנה כהוראת שעה למשך שנתיים, כאשר בתקופה זו ועדה מיוחדת שמינה נשיא בית הדין הרבני הגדול הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף תדון ותגבש המלצות בנושא חלוקת נטל מזונות הילדים בין ההורים ודרך חישוב המזונות לילדים, באופן שיצור צפיות ואחידות בבתי הדין ובבתי המשפט.

הראשון לציון הרב הראשי לישראל ונשיא ביה"ד הגדול הרב דוד יוסף אמר: "אני מברך על החלטת הכנסת להשיב את הסמכות החוקית שניתנה לבתי הדין הרבניים מאז ומתמיד לדון במזונות הילדים הכרוכים בגירושין. פסיקת בג"ץ יצרה בלבול גדול ופגעה בסדר התקין של דיני המשפחה בישראל, והחזרת הסמכות לבתי הדין תחזיר את היציבות הנדרשת. ועדת המומחים שמיניתי תסיים בעזרת ה' לגבש מתווה הלכתי שיהיה ברור, מאוזן ומכבד את אחריותם של שני ההורים. שאיפתנו היא להביא לחידוד הקריטריונים, לאחידות בפסיקה ולמניעת מחלוקות מיותרות בין בני זוג בשעתם הרגישה. הדאגה לרווחתם של ילדי ישראל היא העומדת לנגד עינינו".

חה"כ שמחה רוטמן יו"ר ועדת החוקה הגיב לחוק ההיסטורי: "שמח לבשר שהצעת החוק מוועדת החוקה שבראשותי, חוק שיפוט בתי דין רבניים בנושא נישואין וגירושין, אושרה היום בקריאה שנייה ושלישית.

החוק יחזיר את הסמכויות לבתי הדין, כפי שקבע החוק ואת המצב המשפטי לזה שהיה קיים לפני פסיקת בג"צ. החוק יאפשר לבתי הדין הרבניים לדון בתביעות מזונות ילדים שנכרכו בתביעת הגירושין והוא מבהיר את לשון החוק ומונע כפל התדיינויות.

אני חושב שפסק הדין של בג"צ שניתן בשנה האחרונה יצר כאוס מיותר ופגע בסמכויות בתי הדין בניגוד לחוק. אני שמח שהכנסת והוועדה בראשותי פעלה במהירות ובאחריות והחזירה ודאות והסדרה לעניין המזונות עד להסדרה כוללת שתגיע בעזרת ה' בחוק הקבוע".