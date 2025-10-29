בג"ץ דחה את עתירתו של גבר יהודי תושב ארצות הברית, וקבע כי בתי הדין הרבניים בישראל מוסמכים לדון בתביעת גירושין של אשתו – אף ששני בני הזוג אינם אזרחי ישראל ומתגוררים בחו"ל. מדובר בהחלטה תקדימית המעניקה גיבוי משפטי למאבק שמנהלת מדינת ישראל נגד תופעת העגינות ברחבי העולם.

הפרשה עוסקת בזוג יהודים אמריקנים שנישאו בשנת 2007 בקליפורניה כדת משה וישראל ונולדו להם חמישה ילדים. לאחר שנישואיהם עלו על שרטון, פנתה האישה לבית דין פרטי בארה"ב, אולם בעלה סירב להתייצב במשך למעלה משנתיים. נוכח סירובו, פנתה האישה לבית הדין הרבני בתל אביב, בהתאם לתיקון החוק משנת 2018 המתיר לנשות חו"ל עגונות להגיש תביעת גירושין בישראל.

הבעל טען כי לבית הדין בישראל אין סמכות בעניינו, מאחר שכתב התביעה לא נמסר לו באופן אישי בארץ. בית הדין הרבני הגדול קבע כי המצאת כתב התביעה לעורך דינו המייצג אותו בישראל נחשבת כהמצאה כדין. בעקבות כך, שלחה האישה שליח מיוחד שהעביר את המסמכים לידיו של בא כוחו של האיש, ובית הדין קבע כי הסמכות נתונה בידו.

האיש ערער לבג"ץ, אולם השופטים עוזי פוגלמן, ענת רונן ואלכס שטיין (בהרכב לדוגמה, שמור בנוסח האמיתי גרוסקופף, כשר ורונן) דחו את עתירתו וקבעו כי מדובר בפרשנות ראויה של החוק. “מסירת כתב תביעה למייצגו של הנתבע בישראל כמוה כמסירה לו עצמו”, נכתב בהחלטה.

עוד הדגיש בג"ץ כי הרחבת סמכותם של בתי הדין הרבניים "היא ביטוי לזהותה היהודית של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ולחובתה לדאוג לשלומן של נשים יהודיות באשר הן – מפני עגינות וסרבנות גט".

לקראת סיום ההליך ניסה האיש להודיע על פיטורי עורך דינו, במטרה לערער את תוקף המסירה. השופטים דחו ניסיון זה בנימוק כי “אין בביטול המאוחר של ייפוי הכוח כדי לשלול הליך שהושלם כדין קודם לכן”.

מנהל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן-דהן, בירך על ההחלטה: “מדינת ישראל ומערכת בתי הדין הרבניים רואות חובה לעצמן לסייע לכל אישה יהודייה הנתונה בעגינותה, בכל מקום בעולם. זו בשורה גדולה במאבק המתמשך נגד סרבנות הגט”.