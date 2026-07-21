שופטת גירשה עיתונאי מהאולם – וחטפה נזיפה חמורה

העיתונאי תבע וזכה ( צילום: באמצעות AI )

בהחלטה חריגה וחסרת תקדים, קבע נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, כי הוצאת עיתונאי מאולם בית המשפט במטרה לקיים דיון חשאי מחוץ לפרוטוקול מהווה הפרה חמורה של החוק ושל עקרון פומביות הדיון.

הנציב הטיל נזיפה על השופטת שביצעה את המעשה, והבהיר בלשון נוקבת כי זכות הציבור לדעת אינה נתונה לשיקול דעת אישי של שופטים. הפרשה התרחשה בבית משפט השלום בתל אביב-יפו, במסגרת דיון פלילי שהתנהל בעניינם של עשרות אוהדי כדורגל שהועמדו לדין בגין התפרעות. במהלך הדיון, ביקש הסנגור להוציא את הנאשמים מן האולם לצורך התייעצות, אך עיתונאי שנכח במקום הבהיר כי הוא משמש כ"קהל" חוקי לחלוטין ואין כל סיבה להוציאו. השופטת, שחששה כי הפרטים שיידונו ידלפו למחרת לכותרות העיתונים, החליטה להעביר את הדיון למתכונת של דלתיים סגורות. היא אף הורתה לצדדים לעבור ללשכתה הפרטית, תוך שהיא מסלקת את העיתונאי מהאולם – כל זאת במטרה מפורשת למנוע פרסום תקשורתי של הנעשה בדיון.

השופט בדימוס אשר קולה ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

"חשש מפרסום אינו עילה חוקית"

השופט בדימוס אשר קולה דחה מכל וכל את ההסברים שניסתה השופטת להציג. בהחלטה מנומקת וחריפה, הבהיר הנציב כי חשש מפני פרסום תקשורתי אינו מהווה עילה חוקית לסגירת דלתיים או לסילוק עיתונאים מאולם בית המשפט. "העיתונות היא זרועו הארוכה של הציבור", קבע הנציב, "ועקרון פומביות הדיון מחייב את מערכת המשפט לכבד את זכות האזרחים לדעת את האמת".

הנציב הדגיש כי החוק קובע במפורש את המקרים החריגים בהם ניתן לסגור דיון מפני הציבור, וחשש מפרסום תקשורתי אינו בכלל זה. "שופטת אינה רשאית להחליט על פי שיקול דעתה האישי מתי הציבור יוכל לדעת מה מתרחש באולם המשפט", נכתב בהחלטה. "זכות הציבור לדעת היא אבן יסוד במשטר דמוקרטי, ואין למוסס אותה מחשש שמא יפורסם מידע לא נוח".

תקדים משפטי חשוב

ההחלטה נחשבת לתקדימית ומשמעותית, שכן היא מבהירה באופן חד-משמעי את גבולות הסמכות השיפוטית בכל הנוגע לפומביות הדיונים. כידוע, בשנים האחרונות עלו לא אחת טענות בציבור החרדי ובקרב גורמים נוספים כי בתי המשפט נוטים לסגור דיונים או להגביל את נוכחות התקשורת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם עקרונות הדמוקרטיה.

נציב תלונות הציבור על שופטים, שתפקידו לבחון תלונות נגד התנהלות שופטים ולהפיק לקחים מערכתיים, הבהיר בהחלטתו כי מדובר בהפרה חמורה שאינה יכולה לעבור בשתיקה. הנציב ציין כי על מערכת המשפט לפעול בשקיפות מלאה, וכי כל ניסיון להסתיר מידע מהציבור – אלא אם כן קיימת עילה חוקית מפורשת – פוגע באמון הציבור במערכת.

השלכות על מערכת המשפט

ההחלטה צפויה להשפיע על אופן התנהלותם של שופטים בעתיד, ולהבהיר כי אין להם סמכות לסגור דיונים או להוציא עיתונאים מאולמות המשפט מטעמי נוחות או חשש מפרסום. הנציב הדגיש כי על שופטים לפעול על פי החוק בלבד, ולא על פי שיקולים אישיים או חששות מפני ביקורת תקשורתית.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שנציב תלונות הציבור מתייחס לסוגיית פומביות הדיונים. בעבר קבע הנציב כי אין לתת החלטות שאינן חיוניות בשבת, וכן התייחס למקרים נוספים של התנהלות שיפוטית שנתפסה כבעייתית. ההחלטה הנוכחית מצטרפת לשורה של פסיקות שמטרתן לחזק את עקרונות השקיפות והאחריות במערכת המשפט.

בעקבות ההחלטה, צפויה השופטת לשקול את התנהלותה בעתיד, ומערכת המשפט כולה תידרש להפנים את המסר החד-משמעי: בית המשפט אינו מכונה פרטית, אלא מוסד ציבורי שחייב לפעול בשקיפות מלאה מול הציבור ומול התקשורת.