לקראת יומא דהילולא של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל שיחול (הערב) בתאריך כ"ה סיון, זו הזדמנות להזכיר כיצד הקפיד הרב על כל הלכה, ואף מנהג ישראל היה חביב בעיניו ביותר.

אחד הסיפורים המהדהדים שסיפר הרב עוסק בחשיבות המנהג של נשיקת המזוזה, שלפעמים יכול להציל מאיסורים של ממש.

הרב סיפר על דודו, הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל, שראה פעם אדם נכנס לבית מבלי לנשק את המזוזה. כדי לעורר את אותו אדם, שיתף אותו הרב צדקה בסיפור מצמרר שאירע בפולין לאחר השואה. וכך סיפר הרב:

אחרי השואה, כמה רבנים מהעדה החרדית נסעו לפולין לראות את החורבן של בתי המדרש, בתי הכנסת והמשרפות, לראות את כל הצרות. היה שם אחד מנהיג (מדריך), מדבר אידיש. טוב, הראה להם פה, הראה להם פה...

לאחר יום גדוש בסיורים, הכניס אותם המדריך למקום מסוים כדי לאכול.

כאשר סיימו הרבנים את הארוחה וביקשו לברך ברכת המזון, אירע דבר בלתי צפוי. המדריך עצר אותם בפתאומיות ושאל בתמיהה:

"על מה אתם רוצים לברך? אכלתם טרף!"

הרבנים ההמומים החלו לצעוק עליו על שהכשיל אותם, אך תשובתו של המדריך הכתה אותם בתדהמה:

"אתם נכנסתם לכאן ולא נישקתם את המזוזה. מבחינתי חשבתי שאתם לא יהודים – ולכן הגשתי לכם אוכל לא כשר".

הרב היה מציין ל"לקט יושר" (יו"ד עמ' ס, עניין א) שמספר על מנהגי רבו, בעל "תרומת הדשן" (מן הראשונים), שכתב: "וזכורני כשהלך מביתו - לא נגע למזוזה, אך הסתכל בה; אבל כשהלך מביתו לדרך - נגע למזוזה".