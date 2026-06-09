כיכר השבת
ההילולא הערב

"רבנים אשכנזים אכלו טרף": הרב מרדכי אליהו זצ"ל על סוד נשיקת המזוזה

הערב יחול יומא דהילולא קדישא של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל | רבבות עולים לציון הקדוש בהר המנוחות כדי להתפלל ולבקש על עם ישראל אצל מורה הוראות בישראל שהרבה תורה וחיים לארץ ולדרים (חדשות בארץ)  

1תגובות
הרב מרדכי אליהו זצ"ל (צילום: פלאש 90)

לקראת יומא דהילולא של הרב מרדכי אליהו זצ"ל שיחול (הערב) בתאריך כ"ה סיון, זו הזדמנות להזכיר כיצד הקפיד הרב על כל הלכה, ואף מנהג ישראל היה חביב בעיניו ביותר.

אחד הסיפורים המהדהדים שסיפר הרב עוסק בחשיבות המנהג של נשיקת המזוזה, שלפעמים יכול להציל מאיסורים של ממש.

הרב סיפר על דודו, הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל, שראה פעם אדם נכנס לבית מבלי לנשק את המזוזה. כדי לעורר את אותו אדם, שיתף אותו הרב צדקה בסיפור מצמרר שאירע בפולין לאחר השואה. וכך סיפר הרב:

אחרי השואה, כמה רבנים מהעדה החרדית נסעו לפולין לראות את החורבן של בתי המדרש, בתי הכנסת והמשרפות, לראות את כל הצרות. היה שם אחד מנהיג (מדריך), מדבר אידיש. טוב, הראה להם פה, הראה להם פה...

לאחר יום גדוש בסיורים, הכניס אותם המדריך למקום מסוים כדי לאכול.

כאשר סיימו הרבנים את הארוחה וביקשו לברך ברכת המזון, אירע דבר בלתי צפוי. המדריך עצר אותם בפתאומיות ושאל בתמיהה:

"על מה אתם רוצים לברך? אכלתם טרף!"

הרבנים ההמומים החלו לצעוק עליו על שהכשיל אותם, אך תשובתו של המדריך הכתה אותם בתדהמה:

"אתם נכנסתם לכאן ולא נישקתם את המזוזה. מבחינתי חשבתי שאתם לא יהודים – ולכן הגשתי לכם אוכל לא כשר".

הרב היה מציין ל"לקט יושר" (יו"ד עמ' ס, עניין א) שמספר על מנהגי רבו, בעל "תרומת הדשן" (מן הראשונים), שכתב: "וזכורני כשהלך מביתו - לא נגע למזוזה, אך הסתכל בה; אבל כשהלך מביתו לדרך - נגע למזוזה".

הראשון לציוןהילולאהרב מרדכי אליהומזוזהעל הצדיקיםחוקרים מנהגיםהרב יהודה צדקה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
צדיק יסוד העולם צדיק האמת סידנא בבא סאלי זיעא שאלות בהלכה היה שולח אליו כי ידע שהוא בעל רוח הקודש זיעא
ישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר