כיכר השבת
ביצע משימות תמורת כסף

הותר לפרסום: תושב בת ים נעצר בחשד לריגול עבור איראן

אזרח ישראלי בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד לקשר עם גורמי מודיעין איראנים • ביצע משימות ביטחוניות תמורת כספים | הוגשה הצהרת תובע (צבא וביטחון)

7תגובות
אילוסטרציה (צילום: AI)

בתום חקירה סמויה משותפת של היחידה ללוחמה בפשיעה במשטרת מרחב איילון ושירות הביטחון הכללי, נעצר בחודש שעבר אזרח ישראלי, תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות.

החשוד נחקר בחשד לקשר עם גורמי מודיעין איראנים ולביצוע משימות ביטחוניות שונות עבורם.

מחומרי החקירה עלה כי בסוף שנת 2025 נוצר קשר בין החשוד לבין גורם איראני באמצעות רשת חברתית. במהלך הקשר הסכים החשוד לבצע משימות שונות בתמורה לכספים שהועברו לו.

במהלך החודשים שקדמו למעצרו, עמד החשוד בקשר עם גורמי המודיעין האיראנים וביצע משימות ביטחוניות שונות בהנחייתם.

עם סיומה של החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור בגין העבירות הביטחוניות שביצע.

בהודעה משותפת של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי נמסר: "משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם. פעולות אלו מהוות עבירה חמורה על החוק ומסכנות את ביטחון המדינה".

הגורמים הביטחוניים הדגישו כי "אנו נמשיך לפעול בשיתוף כלל גורמי הביטחון לאיתור, סיכול ומיצוי הדין עם כל גורם שיבחר לשתף פעולה עם גורמים עוינים, זאת במטרה לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה".

איראןשב"כרונן ברריגול איראניסוכן זרה-7 באוקטובר

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4
אם הוא היה חרדי, או בחור ישיבה, המדינה היתה עומדת מלכת, התקשורת היתה חוגגגגגגגגת, כך נראה צביעות במיטבה
אסף
התקשורת למעשה מובילה דעת קהל והיא עושה כרצונה ללא שום ביקורת, מי שמאמין ומזין להם פתי, הם כלל לא נטרלים,
שימי
קשה לך להבין למה?
מיואש למדי
הרגשת נחיתות כרגיל. אם כותבים בני ברק, מגיבים למה כתבו בני ברק - להאשים את החרדים. עכשיו כתוב בת ים - גם זה נגד החרדים?! אתה באמת חושב שכל היום חושבים רק על החרדים?
הלוי
3
לא יאומן זה כבר תופעה רחבה מה אנשים מוכנים לעשות תמורת כמה שקלים? טירוף ואובדן ערכים מוחלט
יחיאל
2
למפקד ח"א עומר כל גיחה לאירן הריסק עולה בעשרות % להגנה בטחונם טייסנו הטובים ביותר אם כבר נתת פקודה תשמיד מתקני הגרעין . אורניום נמצא מתחת לפני הקרקע עם מערכות קירור כל עוד הפצצות 4500° Type-B עמידות ותמיד אופציה להוציא אורניום אפשרית ופטריית עשן במפעל הפטרוכימי אזהרה למדענים לנופש במקום
Aruio45
1
חייבים להעניש באופן מרתיע את כל החולשי אופי הסמרטוטים שבעד בצע כסף מוכנים לשתף פעולה עם האויב, חייב להיות מאסר ממושך ובתנאים רעים, להוקיע אותם מתוכינו
שייע

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