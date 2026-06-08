הותר לפרסום: תושב בת ים נעצר בחשד לריגול עבור איראן

בתום חקירה סמויה משותפת של היחידה ללוחמה בפשיעה במשטרת מרחב איילון ושירות הביטחון הכללי, נעצר בחודש שעבר אזרח ישראלי, תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות.

החשוד נחקר בחשד לקשר עם גורמי מודיעין איראנים ולביצוע משימות ביטחוניות שונות עבורם.

מחומרי החקירה עלה כי בסוף שנת 2025 נוצר קשר בין החשוד לבין גורם איראני באמצעות רשת חברתית. במהלך הקשר הסכים החשוד לבצע משימות שונות בתמורה לכספים שהועברו לו.

במהלך החודשים שקדמו למעצרו, עמד החשוד בקשר עם גורמי המודיעין האיראנים וביצע משימות ביטחוניות שונות בהנחייתם.

עם סיומה של החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור בגין העבירות הביטחוניות שביצע.

בהודעה משותפת של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי נמסר: "משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם. פעולות אלו מהוות עבירה חמורה על החוק ומסכנות את ביטחון המדינה".

הגורמים הביטחוניים הדגישו כי "אנו נמשיך לפעול בשיתוף כלל גורמי הביטחון לאיתור, סיכול ומיצוי הדין עם כל גורם שיבחר לשתף פעולה עם גורמים עוינים, זאת במטרה לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה".