כיכר השבת
מלחמת המעצמות

זירת דמים: קרב האליפות הפך ללינץ' המוני וקטטה חסרת שליטה

קרב האגרוף על חגורת האליפות העולמית בטורקיה הסתיים בכאוס מוחלט כשקהל המעריצים הסתער על הזירה ותקף את המתאגרף המנצח | צפו ברגעים בהם אירוע ספורט יוקרתי הופך לזירת קרב אלימה בין נציגי רוסיה וטורקיה שזעזעה את עולם האיגרוף הבינלאומי (חדשות בעולם)

2תגובות
זירת האגרוף המדממת

במקום שהיה אמור להכריע מי יהיה אלוף העולם החדש, פרץ כאוס מוחלט. טורניר אגרוף יוקרתי בעיר הטורקית טרבזון, שנערך על חגורת האליפות של ארגון האגרוף האוניברסלי (UBO), הידרדר לקטטה המונית חסרת תקדים.

במרכז האירוע עמדו המתאגרף הטורקי אמירהאן קאלקן והלוחם הרוסי סרגיי גורוקוב. המתח הגיע לשיאו בסיבוב השלישי, כאשר עימות בין שני הספורטאים הצית אש שהתפשטה במהירות הבזק. תוך רגעים ספורים, הזירה לא הייתה שייכת עוד ללוחמים בלבד – אנשי צוות משני המחנות וצופים מהקהל פרצו פנימה והצטרפו ללחימה.

הקטטה בין רוסיה לטורקיה בזירת האגרוף| צילום: צילום: רשתות חברתיות
התפנית המזעזעת ביותר התרחשה כאשר הקהל המקומי לא השלים עם התוצאה. על פי הדיווחים, אוהדים טורקים הסתערו ותקפו את המתאגרף הרוסי גורוקוב מיד לאחר שהצליח להביס את יריבם המקומי. האלימות הקשה והפריצה לזירה הובילו את הגורמים הרשמיים להחלטה דרמטית: ביטול מוחלט של תוצאות הקרב (Void).

הקרב הופסק לאלתר, וחקירה רשמית נפתחה לבירור נסיבות האירוע המביש שהותיר את עולם הספורט המום.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (71%)

לא (29%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לגייס את כל הלוחמים שלהם לגולני שלי ... אולי יהיו בני אדם
אחמדובסקי
1
טורקים אלימים וגסים. לא פלא שהם תומכי חמאס
יוסי

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר