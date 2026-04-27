זירת דמים: קרב האליפות הפך ללינץ' המוני וקטטה חסרת שליטה

במקום שהיה אמור להכריע מי יהיה אלוף העולם החדש, פרץ כאוס מוחלט. טורניר אגרוף יוקרתי בעיר הטורקית טרבזון, שנערך על חגורת האליפות של ארגון האגרוף האוניברסלי (UBO), הידרדר לקטטה המונית חסרת תקדים. במרכז האירוע עמדו המתאגרף הטורקי אמירהאן קאלקן והלוחם הרוסי סרגיי גורוקוב. המתח הגיע לשיאו בסיבוב השלישי, כאשר עימות בין שני הספורטאים הצית אש שהתפשטה במהירות הבזק. תוך רגעים ספורים, הזירה לא הייתה שייכת עוד ללוחמים בלבד – אנשי צוות משני המחנות וצופים מהקהל פרצו פנימה והצטרפו ללחימה.

התפנית המזעזעת ביותר התרחשה כאשר הקהל המקומי לא השלים עם התוצאה. על פי הדיווחים, אוהדים טורקים הסתערו ותקפו את המתאגרף הרוסי גורוקוב מיד לאחר שהצליח להביס את יריבם המקומי. האלימות הקשה והפריצה לזירה הובילו את הגורמים הרשמיים להחלטה דרמטית: ביטול מוחלט של תוצאות הקרב (Void).

הקרב הופסק לאלתר, וחקירה רשמית נפתחה לבירור נסיבות האירוע המביש שהותיר את עולם הספורט המום.