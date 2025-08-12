דיווחים מצביעים על עליה במתיחות ובתקריות אלימות הקשורות למאמצי הגיוס באוקראינה, בזמן שהמדינה מתמודדת עם מחסור קריטי בכוח אדם בחזית המלחמה נגד רוסיה. סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים שיטות גיוס כוחניות, בהן חיילים אוספים גברים מהרחובות ודוחפים אותם באלימות לתוך טנדרים, מה שמעורר זעם ציבורי נרחב.

לאחרונה, דווח על תוכנית חדשה בה פועלים אנשי משרדי הגיוס הצבאיים כשהם לובשים בגדים אזרחיים, ככל הנראה כדי להפתיע ולגייס מועמדים. התקריות האלימות הלכו והתרבו; במיקולאייב נפתחה חקירה בעקבות מותו של גבר שקפץ מגשר כשניסה להימלט מפני קציני גיוס. באודסה, סרטון נוסף הראה גבר שנדחף לתוך טנדר לא מסומן. בערים שונות, כולל ויניצה, פולטבה וטרנופיל, נרשמו מקרים של אזרחים המתעמתים עם קציני גיוס, חוסמים רכבים ואף מנקבים צמיגים בניסיון למנוע גיוס או לשחרר מגויסים. דובר מרכז הגיוס בפולטבה, רומן איסטומין, הודה בקשיים ואמר כי תפקידם "לאלץ אזרחים למלא את חובתם".

בתגובה לביקורת הציבורית, הבטיחו הרשויות האוקראיניות לשפר את שיטות הגיוס. המפקד העליון, אולכסנדר סירסקי, הצהיר כי הגיוס "לא אמור להיות הלם עבור האנשים" והבטיח שקיפות רבה יותר וענישה לקצינים המעורבים בהכפייה בלתי חוקית. מרכזי הגיוס קיבלו אף מדריך בן 50 עמודים עם כללי נימוס ושיטות להרגעת מתיחות בתקשורת עם אזרחים. יחד עם זאת, משרד ההגנה טוען כי הגיוס מתנהל "על פי התוכנית" ומייחס חלק מהתקריות למניפולציות ו"שקרים" של רוסיה, ואף מדווח על ניסיונות רוסיים לתקוף משרדי גיוס ברחפנים.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, מסרב להוריד את גיל הגיוס מתחת ל-25 כדי לא "להקריב את הדור הבא", מה שמחריף את המחסור בכוח אדם בזמן שכוחות רוסיה מתקדמים.

סקרים שנערכו במדינה מראים תמונה מורכבת: רוב האוקראינים רואים בגיוס צורך חיוני, אך גם בלתי הוגן 77 אחוז מהנסקרים אינם בוטחים במשרדי הגיוס, למרות ש-93 אחוז נותנים אמון בצבא בכללותו. לדברי חוקרים, יש חוסר אמון כללי במדינה ובמנגנוני אכיפת החוק. אוקראינה מנסה לעודד שירות התנדבותי, וזלנסקי חתם על חוק המאפשר לגברים מעל גיל 60 וצעירים בין 18 ל-24 לחתום על חוזים לשנה. עם זאת, רק כ-10 אחוז מהמגויסים החדשים הם מתנדבים, בניגוד לרוסיה המגייסת למעלה מ-30,000 חיילים בחודש, רובם מתנדבים הנמשכים לבונוסים גבוהים.

