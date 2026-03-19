חשיפת 'זופניק': בביתו של אחד האדמו"רים התגאו במכשיר כשר למהדרין - מסך מהודר התחום בתוך מסגרת עץ יוקרתית, המציג אך ורק את זמני היום, זמני התפילות והלכות יומיות. הגבאי הבטיח שמדובר במכשיר סגור הרמטית ללא שום קשר לעולם החיצון.

וכך נראית חגיגת יום הולדת לרבי נחמן מברסלב באומן.

תוך כדי ההתארגנות באולפני 'כיכר' לצילומי התוכנית הפופולרית "כיפות שחורות", נשמעה אזעקה בירושלים, וכולם מיהרו למקלט, שם תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי, המפיק אשר רוט, ח"כ אושר שקלים מ'הליכוד' ועו"ד אלי נכט סגן ראש עיריית אשדוד.

אחרי שנרגעו מהאזעקה והתעדכנו כי ניתן לחזור לשגרה, תפסנו את חברי הפאנל של 'כיפות שחורות', ח"כ אושר שקלים מ'הליכוד', עו"ד אלי נכט סגן ראש עיריית אשדוד ואלי גוטהלף מגיש 'כיכר FM', בשיחת הכנה אחרונה עם המגיש יוסי סרגובסקי.

'זופניק' מפנק אתכם בהצצה לתוכנית המיוחדת שהכין עבורכם יוסי עבדו האגדי לכבוד ליל הסדר וחג הפסח. בין המשתתפים: הרב גדעון בן משה, המקובל אורי חנניה אלנקווה, הזמר ארז יחיאל והקלידן אלחנן בדני. יש למה לחכות...

מאחורי הקלעים באולפני 'כיכר' תפס 'זופניק' את יוסי עבדו במעמד הטהרה למגיש משה מנס.

יועץ התקשורת יונתן אוריך ב'לחיים' עם הרב שלו אור זיו משליחי חב"ד בירושלים, לאחר שבית המשפט קבע שהוא יכול לחזור לעבוד בלשכת ראש הממשלה ולתקשר עם בנימין נתניהו.

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו מברך את איש התקשורת והפרשן ישראל כהן ומאחל לו: "ה' יעזור שתהיה לך נשיאת חן וסייעתא דשמיא ושדבריך יתקבלו על לב הציבור".

בקייטנת 'קול ברמה' ראה 'זופניק' את המגיש וראש מחלקת אקטואליה יעקב גרודקה מחלק פיצה לילדים, כשברקע נראה שבתי גרברצ'יק דובר משטרת ישראל למגזר החרדי כשהוא מראה לישראל כהן ובנו ארי את הטילים האיראנים ומסביר להם מדוע חשוב לשמור על ההנחיות.

בשמחת בר-המצווה לבחור אוריאל גפני, בנו של אליהו גפני ונכדם של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ושל הגאון הרב שמואל מונטג רב הקהילה החרדית בנתיבות - שיצאה לדרך מיד לאחר שמחת האירוסין לבת מלי גפני שנערכה באולם סמוך לאחר שנדחתה מתחילת המלחמה, ראינו את הזמר מאיר גפני בקומזיץ ספונטני כשאליו מצטרף החתן בשירה נפלאה, לשמחת לבם של הסבים המאושרים.

והנה חלק מהמאושרים בשמחה הגדולה - מימין החתן הטרי הבחור החשוב דניאל קרויזר, חתן בר המצווה אוריאל גפני, והאבא אליהו גפני.

במעבר בין שמחת האירוסין לשמחת בר המצווה תפס 'זופניק' את שני החתנים מקבלים את ברכתו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שהגיע במיוחד לשמחה, רגע לפני שעוד אזעקה פילחה את שמח בני ברק.

מחוץ לשמחת אירוסי נכדתו ובר המצווה לנכדו של ח"כ משה גפני ראה 'זופניק' את הגבאי והאיש החזק בויז'ניץ בנצי שטנגר והנציג בכנסת יענקי טסלר שניצבו לצדו של הפרשן ישראל כהן כשהם מסתודדים עם יו"ר 'דגל התורה' מה שמלמד על הציר החזק בין דגל לויז'ניץ.

כחלק מחיזוק הציר העניקו יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני והבן אליהו גפני את הכבוד לשמש כעד בשטר התנאים למשב"ק מויז'ניץ הרה"ח ר' בנציון שטנגר שחתם על השטר לאחר שדיבר עם משגיח ישיבת 'היכל יצחק - לנדא' שערך את התנאים.

במעמד קריאת התנאים באירוסין ראינו את בנצי שטנגר יושב לצידם של ישראל כהן ושלומי פולק מנכ"ל החברה הכלכלית - בני ברק, ומאחוריהם דוד החתן נתי קרויזר.

בשמחת האירוסין של דוד בירנברג שנערכה בבני ברק לפני הנחיות פיקוד העורף ראינו את הבוס ח"כ אורי מקלב מאחל מזל טוב לחתן המאושר.

בין מאחלי המזל-טוב הרבים שפקדו את האולם ראינו את יהודה ויספיש יו"ר 'האיחוד', הזמר שמוליק סוכות, ואנשי התקשורת איצלה כץ, יעקב הרשקוביץ ומנחם קולדצקי.

אמן החושים מני הולנדר, שהגיע השבוע לחדש תעודת זהות במשרד הפנים בשכונת הר חומה בירושלים, מדהים בקריאת מחשבות את עובדי המשרד.

איש העסקים חזקי פרקש, סמנכ"ל קו עיתונות, שמשרת בימים אלו במילואים בפיקוד העורף ומרבה לשבח את האוכל שהחיילים מקבלים נצפה מצטייד לבד במעט מזון.

איש יחסי הציבור קובי סלע חיתן את בנו בנימין עם מאיה פרישברג, באירוע מתוקשר בהשתתפות אנשי תקשורת ובכירי תעשיית המוזיקה באולמי 'דסטינו' במושב שורש, בהתאם להנחיות פיקוד העורף בעקבות המלחמה עם איראן.

האדמו"ר רבי משה אבוחצירא בסידור חופה וקידושין בחתונת עו"ד רועי אוסדיטשר עם רחלי אלטמן, באירוע יוקרתי באולמי 'וואלי' בכפר סבא.

במהלך החתונה חגגו יום הולדת 55 בהפתעה לאבא עו"ד משה אוסדיטשר • על החלק המוזיקלי הופקדו: המוזיקאים יואלי דיקמן ושמוליק קליין.

כוכב הרשת והזמר 'יוסף חיים של השמחות' עבר השבוע ניתוח בהרדמה מלאה בבית החולים 'מעייני הישועה': "תודה לכל מי שהתפלל לרפואתי, שאבריא בעזרת השם בזכות שאני משמח את כולם".

המוזיקאי ישראל סוסנה נצפה בתפילת מנחה רגע לפני עוד חתונת מלחמה.

מזל טוב לזמר אליה והב לרגל הולדת הבן החמישי בבית החולים 'בילינסון'.

הזמר אבישי אשל הפתיע את המוזיקאי דוד חי בחגיגת יום הולדת בסיום חתונה, כאשר לפתע המפיק זאבי רבינוביץ דפק לו עוגה לפנים.

פרופסור יורם וייס מנכ"ל בית החולים 'הדסה' וראש המטה שלו אריאל בר-און ובכירי בית החולים, בפגישה עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, ח"כ אוריאל בוסו, ח"כ יוני משריקי יו"ר ועדת הבריאות וישראל אילוז ראש מטה מנכ"ל שר הבריאות, על אישור 'חוק הקאפ' החדש של התחשבנות במערכת הבריאות.

ח"כ מיכאל מלכיאלי נצפה מתפלל בדביקות במערת המכפלה בחברון.

יו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי נצפה בקניות במכולת בשכונת קריית משה בירושלים.

ח"כ משה אבוטבול בוחן אברכים חסידי גור מכולל 'יחי ראובן' בבית שמש שסיימו את הש"ס.

ח"כ בני גנץ יו"ר 'המחנה הממלכתי', נצפה בסוד שיח עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, במהלך כנס בעיר בית שמש.

שרת התחבורה מירי רגב בביקור במלון 'לאונרדו' בירושלים, אצל חרדים שפונו בעקבות המלחמה עם איראן.

מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן סיים את מסכת בכורות בבית הכנסת של המשרד.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בסיור בזירות בהם נפלו טילים איראניים בצפון יחד עם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, יו"ר מפעל הפיס איציק לארי וראשי הרשויות בצפון.

בקומה 6 בספרא, קומת הלשכה של ראש עיריית ירושלים משה ליאון, ראינו את בכירי העירייה בתפילת מנחה.

ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, עוזרו יוסי צימט ומנכ"ל העירייה ישראל אירנשטיין מקבלים סקירה מניצב משנה אלעד קליין מפקד מרחב דן במשטרה, בזירת נפילת הטיל האיראני בבני ברק.

ניצב משנה הרב רמי ברכיהו רב המשטרה, רב פקד אליהו קב רב המשטרה במחוז תל אביב, סגן ניצב יובל שביט מפקד משטרת בני ברק רמת גן ורב פקד אלעד אמויאל מפקד השיטור העירוני בבני ברק, בישיבת עבודה בעיריית בני ברק עם ראש העיר חנוך זייברט ועוזרו יוסי צימט, בעקבות נפילת הטיל האיראני בעיר.

ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג נצפה כשהוא דואג לתושבי העיר שפונו למלונות בעקבות המלחמה עם איראן.

ח"כ מיכאל מלכיאלי וראש המטה שלו עקיבא חופי ונתנאל מנשורי חבר מועצת העיר מודיעין עילית, בבר המצווה לבנו של הרב יוסף גרף מנכ"ל ארגון 'נותנים'.

הרה"ח רבי יצחק דוד אלתר בנו של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זיע"א, בשמחת הווארט לבתו של היועץ הרפואי הרב משה חרש מנהל מחלקת הייעוץ הרפואי ב'עזר מציון', עם בנו של הרב יוסי שלסר מירושלים.

הגאון רבי מסעוד בן שמעון רבה של בני ברק, בביקור בבית החולים 'איכילוב' אצל אחיינו גדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, שנפצע קשה בפיגוע הדקירה ברמת גן.

הגאון הרב אליעזר שמחה וייס חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל והגאון הרב ישראל מאיר ביטון רבה של חדרה, בחתונת בתו של הגאון הרב משה אדרי שנבחר לרב העיר גבעתיים.

אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן בסיור בבית החולים התת קרקעי במרכז הרפואי רמב"ם, לצידו מנכ"לית המרכז ד"ר מיכל מקל והרב אברהם קריגר שבנו מתנאל נפצע קשה במלחמה.

הגאון רבי צבי וייספיש ראש מוסדות הר"ן, בסוד שיח עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, בקבר 'רחל אמנו'.

בחמ"ל המלחמה של מד"א ראינו את יהודה אהרוני מ'ערוץ 14', יחד עם אדוה דדון מ'ערוץ 12' וזכי הלר דובר מד"א.

איש העסקים שלומי שפירא שהיה עוזרו של הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', התחתן עם שנאל לחיאני, בתם של איש העסקים ויקו לחיאני ומעצבת האופנה אביגיל לחיאני, באירוע מצומצם בהתאם להנחיות פיקוד העורף בעקבות המלחמה עם איראן • על המוזיקה הופקדו: הזמר נמואל הרוש, המוזיקאי בני לאופר ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה'.

בשבת חתן היוקרתית במלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים, ראינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מברך את הזוג הטרי ונותן טיפים לזוגיות בריאה.

השחקן עומר חזן בריקוד סוער עם רב הסלבס מרדכי חסידים, בחתונת בנו של איש העסקים יוסי אזרזר עם בתו של איש העסקים ציון זר, באירוע יוקרתי באולמי 'גאמוס'.

בשולחן הכבוד ראינו את כוכב הרשת שוקי סלומון, מתברך מהראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר שאמר לו: "תמשיך לשמח את עם ישראל ולעשות חסד".

בשולי האירוע ראינו את הזמר פיני איינהורן מסייע לאישה מבוגרת להוריד את ההליכון במדרגות האולם, 'זופניק' קלט אותו מספר לאיש העסקים יהודה עמר: "אנשים חושבים שבגלל שאני קירח אז יש לי סרטן, זה בכלל לא נכון, יש לי מחלת נשירת שיער מאז שאני צעיר".

'איש המשניות' הנגיד שמוליק הלפרין מעניק סט 'דף היומי משניות', לחתן בר מצווה בנו של הגאון הרב אברהם ישעיהו אלקיים ראש רשת הכוללים 'עטרת גבריאל'.

היועץ הרפואי הרב בנימין פישר יו"ר 'מגן לחולה' בפגישת עבודה עם שמואל ווקס מנכ"ל 'אסותא אופטיק'.

את מושיקו מוסקוביץ' יו"ר 'נחמה והצלה לישראל', ראינו בפעילות יחד עם תת ניצב ג'האד חסן סגן מפקד מחוז תל אביב במשטרה, בזירת נפילת הטיל האיראני בבני ברק.

את ברוך נידאם ראש החטיבה הבינלאומית בזק"א ת"א, ראינו בגבול מצרים בדרכו לטפל בגופתו של חסיד ברסלב שנהרג בתאונת דרכים בעת שהיה בדרכו לאומן.

את מוטי ניסן מעצב השיער של הסלבס במגזר, ראינו מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בחתונת בתו של הרב אלישיב נפחא רב מלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים.

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן מעניק את ספרו 'מסרון מהפרשה' ליגאל מלכא מנהל המכס החדש בנתב"ג.

איש העסקים קובי אלהרר ממיאמי אירס את בתו אורל עם דניאל פולק.

את שולה זקן מי שהייתה ראש לשכתו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, ראינו בכניסה לתפילה בקבר 'רחל אמנו'.

