כיכר השבת
ללא חומרים מיוחדים

הטיפ הוויראלי: איך להסיר עובש מסיליקון בלי לקרצף בכלל?

תשכחו מכל מה שידעתם על ניקיון: אם גם אתם עמדתם חסרי אונים מול הפסים השחורים באמבטיה ושאלתם את עצמכם למה שום חומר לא מזיז להם - הטיפ הבא ישנה הכל | בזמן שכולם משפשפים עד זוב דם וקונים תכשירים יקרים שרק עושים ריח של כימיקלים, מתברר שהפתרון הכי חכם (והכי זול) נמצא אצלכם בארון התרופות. זה נשמע הזוי, זה נראה מצחיק, אבל ה"חבישה" הזאת היא הדרך היחידה להחזיר לסיליקון את הלובן המקורי שלו בלי להזיז אצבע (בית, מאמע)

אין משהו יותר מתסכל מהפסים השחורים האלה בסיליקון (צילום: שאטרסטוק)

תגידו, גם אתם הגעתם לשלב הזה בניקיונות שבא לכם פשוט לעקור את האמבטיה מהמקום? כי באמת, אין משהו יותר מתסכל מהפסים השחורים האלה בסיליקון. אתם משפשפים עם מברשת שיניים, שופכים חצי בקבוק אקונומיקה, חונקים את עצמכם עם האדים, ובסוף? הכל נשאר בדיוק אותו דבר.

אז לפני שאתם מרימים ידיים (או מזמינים שיפוצניק), תנסו את הטיפ הבא. זה נשמע קצת כמו "תרופת סבתא" מוזרה, אבל זה הקסם הכי גדול שתעשו הביתה השנה.

מה עושים? (בלי מאמץ, באמת)

הטעות של כולנו היא שאנחנו שופכים חומר ושוטפים אותו מהר מדי. העובש בסיליקון צריך "טיפול שורש", וזה הסוד: חבישות.

קחו גליל של צמר גפן ופתחו אותו לרצועות ארוכות.

בקערה קטנה, תערבבו אקונומיקה עם קצת סבון כלים (הסבון הופך את הנוזל לצמיגי יותר, שלא יחליק).

תטבלו את רצועות צמר הגפן ותצמידו אותן חזק לסיליקון השחור. ממש "תחבשו" את כל החיבורים של האמבטיה או הכיור.

עכשיו החלק הכי טוב: אל תגעו. לכו לשתות קפה, קראו עיתון, או הכי טוב - תשאירו את זה ככה לכל הלילה.

מה קורה שם בינתיים?

צמר הגפן שומר על האקונומיקה רטובה וצמודה לעובש לאורך זמן. היא מחלחלת פנימה ואוכלת את השחור הזה בלי שאתם צריכים להזיז אצבע.

בבוקר? פשוט תולשים את צמר הגפן לפח ושוטפים עם מים. אתם לא תאמינו למראה העיניים שלכם – הסיליקון יחזור להיות לבן בוהק כאילו הרגע התקינו אותו.

טיפ קטן: אם העובש שלכם עקשן במיוחד, שימו מעל צמר הגפן הרטוב חתיכה של ניילון נצמד. זה ימנע מהחומר להתייבש ויגרום לזה לעבוד אפילו יותר חזק.

פסח כשר ושמח, ואל תשכחו לספר לנו בתגובות אם זה עבד לכם.

51
לפעמים כשכלום לא עוזר, מומלץ לקלף את הסיליקון ולשים חדש ולהקפיד לנקות לעיתים קרובות כדי שלא יווצר עובש
חני
50
למה צריך לכתוב מגילה שלמה בשביל טריק פשוט לא שמעתם על ישר ולעניין?!
ארז
כמה אתה צודק תהיה בריא
פנחס ולנסי
זה משהו דאני לא מצליחה להבין ? כמה מילים חסרות משמעות שלא תורמות כלום ורק צריך לחפש איפה להפסיק לדלג. אולי מפרסמי הטיפים העצות המתכונים ההמלצות וכו'.... מאמינים שאם הקדימון יהייה ארוך וסיפורי הם יהפכו לבלוגרים ?
ניגית אור
49
אני עושה את זה כבר הרבה זמן וזה ממש עובד, מומלץ מאוד, מניסיון בהצלחה
זהבית
48
קונים אקונומיקה צמיגית שמים על העובש משאירים חצי שעה ושוטפים . זהו סיימנו
שם
47
מגבון לח מוריד הכל
גוגו
רק לקלף את הסיליקון לנקות ולשים חדש
שום דבר לא מוריד את העובש מתחת לסיליקון
46
עדיף חדש יותר קל
חי
יותר קל למי?
הצחקת
45
היא לא אוכלת את השחור היא מלבינה אותו העובש עדיין שם צריך לטפל בבעיה
בוני
בוני יקר/התוצרי פירוק (חמצון) העובד נשארים. העובד מתתתתתתת!!!! עד שיגיעו נבגים חדשים והמחזור יתחיל מחדש
100
תכלס זה הדבר הכי הגיוני בכל מה שנכתב כאן
נשמע הכי הגיוני
העובש נעלם, השחור זה העובש!
לא נכון
44
חשבתי לראות רעיון בלי הדבר הזה שנקרא אוקונומיקה
ישי
43
אבל משנה חומרים.. זה אחלה רעיון לניקיון של מנגל חשמלי שהשומן לא יורד ממנו. רק לטבול את הצ"ג בסנט מ5ריץ וכל השאר כמו שכתוב בכתבה! מאמינה שזה יעזור
לוקחת את הטיפ הזה
42
למי בכלל יש כוח וחשק לניקיונות פסח עם כל האזעקות? צמר גפן.
אלוף הפיקוד

