חשיפת 'זופניק': מאחורי הקלעים בביקור ההיסטורי של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בישראל, נערך אירוע סגור בהשתתפות שמעון אקסל ואחניש שגריר ארגנטינה בישראל, אילי ההון מיכאל מירילשוילי, זאב מרינברג, מוטי זוננפלד, יזם ההייטק אלי דויד, היועץ האסטרטגי אליהו ארנד והיועץ הכלכלי אייבי ביטון.

בכירי התקשורת החרדית התכנסו לחגוג בהפתעה יום הולדת 40 לעורך הראשי של 'כיכר השבת' חיים אילוז במסעדת 'מוטיס'.

מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגיע לאחל מזל-טוב, לאחר יום שלם של הרצאות ברחבי הארץ. בסיום דבריו, נראה הרב בסוד שיח עם אנשי התקשורת חיים אילוז, איציק אוחנה ואיצל'ה כץ מ'כיכר השבת', אליהו גפני הבן של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ושמעון ברדי יד ימינו של הרב.

במהלך החגיגה נצפה מנכ"ל 'יתד נאמן' זליג אורלנסקי בסוד שיח עם הרב יענקי קנייבסקי נכדו של מרן שר התורה זצ"ל, בכיר הרשמים הבחור החשוב שלמה יעקובזון, שלומי פולק מנכ"ל החברה הכלכלית בני ברק, אליהו גפני, איש יחסי הציבור פנחס פלינקר ומנחם מילצקי עוזרו של מנחם שפירא מ"מ ראש העיר בני ברק.

בשלהי הילולת רבי ישעיל'ה בקרעסטיר, תפס 'זופניק' את חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת' יחד עם אביו הגאון רבי יהודה ברייטקופף, אב"ד הונגריה, שהגיע למספר דיונים חשובים ואינטנסיביים בסוגיות קידושין, גיור וממונות.

במהלך הילולת רבי ישעיל'ה מקרעסטיר תפס 'זופניק' את חנני ברייטקופף יחד עם מאיר פרל האיש החזק בעיריית בית שמש, בתפילה בציון הקדוש, בביקור בהכנסת אורחים ובסיור בבתי הכנסת בבודפשט.

תוך כדי עבודת הצילום בהילולת רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה, ראינו את הצלם נפתלי לרר מעתיר בתפילה מעל ראשיהם של האלפים.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', נצפה תקוע עם רכבו בכביש 4, לאחר שהצמיג התפוצץ במהלך נסיעה.

בתוכנית "כיפות שחורות" נערך פאנל מיוחד ליום העצמאות, שהפך מהר מאוד לזירת עימות על דמותה של המדינה והפרדוקס החרדי-ישראלי. ביציאה מהמשדר, תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי מאושר מהתוצאות בשיחה עם ח"כ יצחק פינדרוס, הרב גיא אלאלוף והרב יונה מרצבך מ'הפלג'.

במשרדי 'כיכר השבת' תפסנו את המגיש יוסי עבדו, שהגיש את טקס הדלקת המשואות היהודי שעורר הדים נרחבים, יחד עם המוזיקאי יואלי דיקמן.

במהלך חגיגות יום העצמאות תפסנו את יוסי עבדו יחד עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

"תומר משקף לבן" שהפך לכוכב בשידורי המלחמה האחרונה ובטקס הדלקת המשואות, נצפה מניח תפילין במשרדי 'כיכר השבת'.

פינת הנוסטלגיה! מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, ב'יום שכולו תורה' ביום העצמאות, במוסדות 'תפארת רפאל' בתל אביב שבראשות הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן'.

ב'יום שכולו תורה' ביום העצמאות בהשתתפות גדולי הרבנים, במוסדות 'תפארת רפאל' בתל אביב, המנחה רפאל זביחי הקדיש את השיעורים לעילוי נשמתה של הילדה רחל אוחנה ע"ה, אחותו של איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ושגריר ארגנטינה בישראל שמעון אקסל ואחניש שהגיעו השבוע לביקור בישיבת 'חברון' נצפו מתברכים מראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שהשתתף במעמד.

לאחר מכן ראינו את המאבטחים מפלסים את דרכם של חאבייר מיליי ושמעון אקסל ואחניש, בין מאות הבחורים בהיכל הישיבה.

בשולי ביקורו ההיסטורי של נשיא ארגנטינה חבייאר מיליי בישיבת חברון, מתברר שהנשיא בחר לצייץ מהאירוע את ציוציו ברשת x של הפרשן החרדי ישראל כהן. 'זופניק' שם לב שהנשיא הארגנטינאי התלהב כל כך שגם יום למחרת צייץ בחשבונו המונה 4 מיליון עוקבים את הציוץ של כהן על שיחתו עם נתניהו בטקס המשואות.

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין ראש ישיבת 'יד אהרון' וראש הישיבה הגאון רבי ישראל לנדא ראש ישיבת 'היכל יצחק', שטסו למסע גיוס כספים בפנמה, נצפו בסוד שיח תורני במלון מקומי.

בסעודת ההילולא שערך האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, לזכר זקינו הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' זיע"א 'זופניק' שם לב שמספר המשתתפים הוא כמניין ל"ג בעומר.

הכתב הפוליטי של 'כאן' מיכאל שמש נצפה בתפילת מנחה במשרדי 'כיכר השבת'.

ברחובות העיר ירושלים תפס 'זופניק' את יאיר נתניהו בסוד שיח עם איש העסקים רמי לוי.

לאחר "ההצלחות הכבירות" של עורך 'יתד נאמן' ישראל פרידמן בזירה הרבנית הבינלאומית, הוא נצפה בימים האחרונים ברחובות ירושלים מסייע עם הנכדים. 'זופניק' מקפיד לא לקחת דברים ללב.

משעשע! כשאיש התקשורת גיא מרוז ניסה לברר עם איש התקשורת ידידיה מאיר: "מה נוהגים לאחל לבחורי ישיבות לרגל תחילת הזמן בישיבה?".

בהילולת רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה תפסנו את שי גראוכר בסוד שיח עם המיליארדר דוד גפנר.

אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות את מנחם שפירא ממלא מקום ראש העיר בני ברק וחבר מועצת העיר אבי בינדר, במהלך מופע ב'איחודאצ'ה' בדימונה לבחורי הישיבות.

בפתח תקווה נחנך רחוב על שמו של אלוף משנה במילואים הרב חיים מנחם בקשט זצ"ל, מי שכיהן כסגן הרב הראשי לצה"ל והיה מרבני העיר, במעמד השתתפו: הגאון הרב מיכה הלוי רב העיר, הגאון רבי מרדכי רבינוביץ ראש ישיבת 'אור ישראל' לצעירים, ראש העיר רמי גרינברג, הבן הרב דוב יונה בקשט ראש בית המדרש 'למד דעת' בירושלים ובני משפחת בקשט.

במהלך ביקורו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בכותל המערבי, ראינו את ישראל רוזנבוים דובר הקרן למורשת הכותל המערבי, בלחיצת יד חמה עם הנשיא.

הכוכב החסידי שמוליק כץ ערך השבוע סעודת הילולה מפוארת לכבוד רבי ישעיה'לה מקרעסטיר.

כוכב הרשת שוקי סלומון חילק סלי מזון לנזקקים לעילוי נשמתו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

את המוזיקאים בני לאופר, שמוליק סוכות, משה קליין ונמואל הרוש, ראינו בסוד שיח מוזיקלי מאחורי הקלעים באירוע סיום מסכתות של בחורי ישיבות בעיר חולון.

הזמר אהרל'ה סמט נצפה בטיסה בדרכו להילולת רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

והנה הזמר רולי דיקמן נהנה במהלך חופשה בתאילנד.

ואילו את הזמר אבי מן ראינו בטרמינל 'אלעל' בנתב"ג, בדרכו להילולת רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

את המוזיקאים נתן הילסון ושרולי נידאם, תפסנו בצילומים לקליפ חדש.

החזן והפייטן משה חבושה תוקע בשופר בתפילה חגיגית לרגל יום העצמאות, בבית הכנסת הגדול לעדת האורפלים בשכונת נחלאות בירושלים.

את הראפר יאיר אליצור ובני משפחתו, ראינו ביום העצמאות בגן החיות התנ"כי בירושלים.

הזמר שימי קפלן מאחל מזל טוב לארהל'ה אלבוים המשנה לראש עיריית בני ברק, שחגג בר מצווה לבנו.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ערך בבוקר יום העצמאות סיום ש"ס משניות, לאחר תפילת שחרית בבית ש"ס בירושלים.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, בשיעור השנתי ביום העצמאות, בהיכל ישיבת 'רוח חיים' בראשות הרב ישעיה רוטנברג.

הרב טוביה לנדו נכדו ונאמן ביתו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו נצפה בסוד שיח עם ח"כ אורי מקלב, ב'בנייני האומה' בירושלים.

ח"כ אוריאל בוסו בשיחה עם שי אהרונוביץ' מנהל רשות המסים ועוזרו עו"ד דוד רוטנברג, בעצרת השלושים לעילוי נשמתו של יאיר לוי ז"ל שהיה ח"כ בש"ס, מהצד נראה הרב שלומי פלס מחב"ד.

ביציאה ראינו את חתנו של המנוח, חי אלבז, יועץ התקשורת של שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, בסוד שיח עם בעלה של השרה עו"ד חובב דמרי.

רגע לפני טקס יום הזיכרון בהר הרצל, תפסנו את ח"כ אורי מקלב בסוד שיח עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. במהלך הטקס, נצפה מקלב בשיחה עם ראש עיריית ירושלים משה ליאון.

בטקס אחר תפס 'זופניק' את עוזרו של ח"כ אורי מקלב, דוד בירנברג, משוחח עם ראש המוסד דדי ברנע.

ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר סיעת 'יהדות התורה', בניחום אבלים אצל הגאון רבי שלמה שפיגל ראש 'קיבוץ שפיגל', ששני בניו ישכר דב ואברהם ישעיהו ז"ל טבעו בחוף הים בנתניה.

בהמשך השבוע תפסנו את ח"כ יצחק גולדקנופף בנתב"ג, רגע לפני טיסה לחו"ל.

ח"כ משה ארבל השתתף כנציג הכנסת בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה במע'אר.

את ח"כ יואב בן צור ויועצי שר העבודה משה כלפון ויוסי לוי, ראינו בטקס יום הזיכרון, בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים.

ח"כ יעקב מרגי השתתף כנציג הכנסת בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה בבית העלמין הצבאי בקריית אתא, יחד עם ראש העיר יעקב פרץ, רפי אילוז יו"ר המועצה הדתית וד"ר מתי אבני יו"ר 'יד לבנים' בעיר.

ח"כ צבי סוכות מברך בברית לבנו השני של יועצו יוסי ריינר - ויקרא שמו בישראל: הַלֵּל שָׁלֵם.

הרב אורי זיו משלוחי חב"ד בירושלים, הניח את התפילין של שון כרמלי הי"ד שנפל בקרב בעזה - לראש הממשלה בנימין נתניהו, ביום הזיכרון לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נצפה רוקד בהילולת רבנו חיים ויטאל זצ"ל, שערך הגאון הרב יצחק ברדא ראש מוסדות 'יצחק ירנן'.

לאחר מכן ראינו את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש העיר אשקלון תומר גלאם, מקבלים לחיים מהגאון הרב יצחק ברדא.

ביום העצמאות תפסנו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויועצו אריאל אלחרר, חוגגים אצל איש העסקים אלון אלגלי באחיסמך.

את רב הסלבס מרדכי חסידים ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', ראינו בשיחה ערה עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בחגיגות יום העצמאות שערך איש העסקים שפי ששון במשמר השבעה.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר נצפה קונה חלות לשבת קודש במאפיית ויז'ניץ כשהוא מלווה באבידוד בר ישראל מבעלי המקום.

מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן בתפילת מנחה במהלך סיור באתרי תחנות רכבת שעוברות שדרוג והרחבה.

ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג נצפה מחלק פרסים לילדים בפעילות במתנ"ס העירוני, ביוזמת ממלא מקום ראש העיר אליהו גינת.

בחתונת בנו של שמעון טובול סגן ראש עיריית באר שבע כובד הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בסידור חופה וקידושין.

לאחר החופה ראינו את שמעון טובול מנשק את ראש העיר רוביק דנילוביץ' שהגיע לאחל לו מזל טוב.

את ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול ראינו בברכה והתייעצות עם האדמו"ר רבי משה אבוחצירא, בהילולת רבי ישעיה'לה מקרעסטיר.

הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו, חנוך זייברט ראש עיריית בני ברק ורב פקד הרב אליהו קב רב המשטרה במחוז תל אביב, בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה, בבית העלמין בקריית שאול בתל אביב.

את מוטי בוסקילה מנהל האגף התורני בעיריית בת ים, ראינו בהילולת רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בניחום אבלים אצל בני משפחתו של החייל יהונתן שלום ז"ל, כשהוא מלווה בעוזרו מאיר עמר ומשה שמעוני יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל.

את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף וראש לשכתו איתי גדסי, ראינו בבואם לניחום אבלים אצל בני משפחתו של מזכה הרבים הרב פנחס ראובן שנפטר בגיל 66.

הזמר חיים ישראל, המפיק המוזיקלי אביעד גיל ויחיאל לוי יו"ר המועצה הדתית בבני ברק, בניחום אבלים אצל בני משפחתו של מזכה הרבים הרב פנחס ראובן.

בשמחת ברית מילה שנערכה ביום העצמאות במגדל העמק ראה 'זופניק' את הסנדק אבי תנועת הקירוב רבי יצחק דוד גרוסמן מעתיר ברכות על ראשו של נאמן ביתו נתן גרוסמן.

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, כובד לשמש כסנדק ביום השואה לנין של ניצולת שואה - מדובר בברית לבנו הבכור של העיתונאי איציק חברוני ורעייתו מריה, ויקרא שמו בישראל: דוד.

ברחבת הריקודים ראינו את יו"ר ש"ס וחבר הכנסת לשעבר אלי ישי בריקוד של שמחה עם איציק חברוני.

בין שיעור לשיעור ב'יום שכולו תורה' ביום העצמאות ברחבי הארץ, ראינו את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו גוזז תלתלי חלאק'ה לאחד מבניו של משתתפי השיעור שחגג יום הולדת 3.

אלי ביר מייסד 'איחוד הצלה' והמנכ"ל פרופסור אהוד דודסון, בטקס יום הזיכרון בגג מטה הארגון בירושלים, את הטקס הנחה אבי סויסה דובר הארגון למגזר החרדי והדתי.

ד"ר יחיאל לייטר שגריר ישראל בארצות הברית, נשא דברי חיזוק בטקס יום הזיכרון בפני מאות בחורי ישיבות שב'קודקוד', לזכר בנו משה ידידיה לייטר הי"ד שנהרג בעזה במלחמת 'חרבות ברזל'.

הרב ברוך דרעי חתנו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ואיש יחסי הציבור פנחס פלינקר, נצפו במתחם הכנסת האורחים של הזמר עמרם אדר ממיאמי בהילולת רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

איש התקשורת שניאור ובר הנחה את טקס יום הזיכרון החרדי לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה בבית שמש.

את שלמה פיבקו החזן הראשי לחיל האוויר ונשיא בית כנסת הגדול בתל אביב, ראינו בטקס יום הזיכרון לחללי חיל האוויר לדורותיהם בהר הטייסים בירושלים.

סרן אלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי, באמירת: "אל מלא רחמים", בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה במושב ברקת.

את ברוך נידאם ראש החטיבה הבינלאומית בזק"א ת"א, תפסנו בשיחה עם דודי ברנע ראש המוסד, בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל בכותל המערבי.

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', בעלייה לתורה לרגל בר המצווה לבנו של הזמר קובי פרץ.

רב הסלבס מרדכי חסידים והידוענים ציון ברוך, אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי, נפגשו עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, על גיבוש המתווה לתרבות ולאמנים שספגו הפסדים כלכליים בעקבות המלחמה עם איראן.

את הזמר מאור אדרי ראינו מופיע בחידון התנ"ך העולמי לנוער עם פתיל תכלת בציצית.

הזמר רותם כהן שהנחה את טקס המשואות ביום העצמאות, נצפה בתפילת שחרית עם טלית ותפילין על הבמה.

השחקן ציון ברוך והזמר אברהם טל, מתברכים ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

השחקן שלומי קוריאט בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', שבירכו: "תמשיך לשמח את עם ישראל".

