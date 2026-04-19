45 שעות באוויר: המפלצת הישראלית שתעיף את טורקיה מיפן

בצעד אסטרטגי חסר תקדים, ממשלת יפן מתכוננת לשנות את פני הביטחון האווירי שלה באמצעות השקעה של כ-70 מיליון דולר ברכישת כטמ"מים חמושים מתקדמים. המהלך מסמן מעבר מהותי ממסוקי הקרב המסורתיים למערכות בלתי מאוישות, כאשר במרכז הזירה ניצב דו-קרב טכנולוגי בין התעשייה הביטחונית הישראלית לבין השאיפות הטורקיות לחדור לשוק האסייתי.

על פי דיווחים בינלאומיים, ה-Heron MK-2 מתוצרת התעשייה האווירית לישראל הוא כרגע המועמד המועדף על הגנרלים ביפן. מדובר במערכת טכנולוגית מתקדמת המסוגלת לשהות באוויר 45 שעות ברציפות - כמעט יומיים שלמים של איסוף מודיעין ותקיפה ללא הפסקה. שיתוף הפעולה כבר החל בשטח, כאשר ה"הרון" נצפה בטיסות מבחן בניהול תאגיד "קווסאקי" המקומי, תוך שהוא מפגין יכולות לחימה אלקטרונית שמשאירות את המתחרים מאחור.

מול העוצמה הישראלית ניצב ה-TB2S הטורקי, גרסה משודרגת של הכלי שקנה את עולמו בשדות הקרב באירופה ובמזרח התיכון. הטורקים מנסים לפתות את היפנים עם מחיר "שוברי שוק" - כחמישה מיליון דולר ליחידה, כמחצית ממחירו של הכלי הישראלי. אולם, למרות תג המחיר האטרקטיבי, הנתונים המבצעיים של ה"הרון" הישראלי מעניקים לירושלים יתרון משמעותי במכרז הגורלי. היכולות המבצעיות של ה"הרון" כוללות מנוע עוצמתי ויכולת תצפית ממרחקים בטוחים, מה שמאפשר לו לבצע משימות מורכבות בתנאים קשים. בנוסף, המערכת הישראלית מציעה יכולות לחימה אלקטרונית מתקדמות שהוכיחו את עצמן בשדות קרב אמיתיים, בניגוד למתחרה הטורקי שעדיין נאבק להוכיח את יכולותיו בתנאים דומים.

המעבר לעידן החדש

המעבר ממסוקים מאוישים למערכות אוטונומיות משקף את ההבנה היפנית כי פני המערכה השתנו. רעם המדחפים של מסוקי הקוברה והאפאצ'י המיתולוגיים עומד להתחלף בזמזום שקט וקטלני הרבה יותר. בעוד תאגידי ענק כמו "סוברו" בוחנים מעורבות מקומית בפיתוח מערכות דומות, העיניים נשואות להכרעה הסופית של הממשלה היפנית.

יצוין כי המהלך היפני מצטרף למגמה עולמית של מעבר לכלי טיס בלתי מאוישים. מדינות רבות ברחבי העולם, כולל בחריין שהפילה לאחרונה כטמ"מים איראניים באמצעות מטוסי F-16 מתקדמים, משקיעות משאבים עצומים בפיתוח והרחבת יכולותיהן האוויריות הבלתי מאוישות.

השלכות אסטרטגיות

ההחלטה היפנית צפויה להשפיע על מאזן הכוחות האזורי במזרח הרחוק. בעידן שבו מדינות כמו סין משקיעות מיליארדים בפיתוח טכנולוגיות ריגול וכטמ"מים מתקדמים, כפי שנחשף לאחרונה בעסקת הלוויין הסינית-איראנית, יפן מבינה כי עליה לשדרג את יכולותיה הביטחוניות.

מה שבטוח - העידן החדש של צבא יפן יהיה כחול-לבן או טורקי, אבל הוא כבר לא יהיה מאויש. ההכרעה הסופית צפויה להתקבל בחודשים הקרובים, כאשר הגורם המכריע יהיה לא רק המחיר, אלא בעיקר היכולות המבצעיות והאמינות הטכנולוגית של המערכות המוצעות.