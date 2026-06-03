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מזעזע: אנשים תועדו כשהם קופצים מבניין בוער במהלך שריפה קטלנית | צפו

שריפה קטלנית במלון בדלהי גבתה לפחות 21 הרוגים, רובם אזרחים זרים | המלון פעל ללא אישורי בטיחות תקינים והיה צפוף מעבר למותר (בעולם)

איש קופץ בניסיון להמלט מהאש
איש קופץ בניסיון להמלט מהאש| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

לפחות 21 בני אדם נהרגו ו-37 נוספים חולצו משריפה שפרצה במלון בעיר דלהי שבהודו, כך לפי דיווחים רשמיים. מרבית ההרוגים הם אזרחים זרים, בהם 17 אזרחי חוץ, שמקורם בין היתר בליבריה, ניגריה, מוזמביק ובנגלדש.

השריפה פרצה בבוקר בסביבות השעה 8:50 במסעדה של מלון “Flourish Stay” באזור מלאוויה נגר, והיא החלה בקומת המרתף של בניין בן חמש קומות. לאחר מכן האש התפשטה גם למלון סמוך בשם “Micasa Inn”.

לפי גורם בכיר בשירותי הכיבוי בדלהי, למקום נשלחו עשרות צוותי חירום, כולל כבאיות, מכליות מים וצוותי תגובה מהירה. הוא ציין כי “17 רכבי כיבוי פעלו בזירה, ו-37 אנשים חולצו”.

תיעודים מהזירה הראו אנשים קופצים מחלונות הבניין הבוער בניסיון להימלט מהלהבות, כאשר מזרנים הונחו על הקרקע כדי לרכך את הנפילה. עד ראייה סיפר כי “ראיתי ארבעה עד שישה אנשים שוברים את הזכוכית וקופצים מהבניין כדי להימלט מהאש. נראה שלאחד מהם נשברה הרגל”.

על פי הדיווחים, המלון פעל עם כ-25 חדרים למרות שהותר לו לפעול במתכונת מצומצמת של שישה חדרים בלבד במסגרת רישיון “צימר”, וללא אישור כיבוי אש תקף. עוד צוין כי לבניין הייתה כניסה ויציאה אחת בלבד, דבר שתרם להתפשטות מהירה של האש.

שריפהתיעודהודוהרגניו דלהי
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