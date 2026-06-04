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מים עמוקים

האמוג'י המפורסם קם לתחייה: תיעוד הגלים מיפן משגע את הרשת

צילומים עוצרי נשימה מחופי ניצ'ינאן חושפים גלי ענק שנראים כאילו נגזרו מתוך יצירת אמנות יפנית עתיקה | בעוד הגולשים נדהמים מהדמיון המדויק לאמוג'י הגל המוכר, הרשויות ביפן מזהירות: היופי הזה עלול להיות קטלני (חדשות בעולם)

גלי צונאמי ביפן (צילום: מסך )

אמש (רביעי) נצפו בחופי המדינה גלים "מושלמים" שהראו לעולם בדיוק מאיפה הגיע אמוג'י הגל (🌊) המפורסם. התיעוד המרהיב, שהגיע בעקבות טייפון "ג'אנגמי", מציג גלי ענק מתנפצים בניצ'ינאן שנראים כאילו יצאו ישירות מתוך הדפסי עץ יפניים מסורתיים.

למרות המראה האמנותי והמהפנט, הרשויות מדגישות כי מדובר בתופעה מסוכנת ביותר. זרמים עוצמתיים וגלים חזקים עלולים להוות סכנה ממשית לכל מי שמתקרב יותר מדי לקו המים.

גלי צונאמי ביפן
גלי צונאמי ביפן | צילום: צילום: רשתות חברתיות

המומחים מציינים כי צורות הגלים הייחודיות הללו, שנראות כמו יצירת אמנות חיה, נוצרות בשל תנאים תת-ימיים ספציפיים המעצבים את המים בדיוק באותו אופן דרמטי המוכר מהמסורת היפנית.

יפןסכנהשובר גליםצונאמיגלים
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