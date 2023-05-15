צילומים עוצרי נשימה מחופי ניצ'ינאן חושפים גלי ענק שנראים כאילו נגזרו מתוך יצירת אמנות יפנית עתיקה | בעוד הגולשים נדהמים מהדמיון המדויק לאמוג'י הגל המוכר, הרשויות ביפן מזהירות: היופי הזה עלול להיות קטלני (חדשות בעולם)
כמעט כל לילה שכוחות הביטחון מבצעים מעצרים באיו"ש, ואנחנו רואים רק את קצה המזלג. מאחורי כל הודעה על מעצר מבוקש, עומדים צוות שלם של חיילים וחיילות - הקמ"ן שמכין "תיק יעד", הקמ"מית שמנתחת את הפעילות, החמ"ל מ"מ שמשגיח על הכול מלמעלה ולבסוף הכוחות המבצעים (ביטחוני)
המחבלים הסתתרו בבית קפה בשכם אולם השב"כ חשף אותם והעביר את המידע לצה"ל. המסתערבים פשטו על בית הקפה ועצרו את שני המחבלים החשודים בביצוע מספר פיגועי ירי בתקופה האחרונה. אחד המחבלים נשא אקדח טעון (צבא וביטחון)