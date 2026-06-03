יותר חכמה מאיינשטיין: הילדה שהדהימה את עולם המדע

אדהרה מאיטה פרז סאנצ'ס נולדה וגדלה בטלאוואק שבמקסיקו סיטי. כבר בגיל שלוש אובחנה בתסמונת אספרגר, לאחר שהחלה לאבד חלק מיכולות הדיבור שלה.

שנות ילדותה הראשונות היו קשות במיוחד. היא סבלה מבריונות מצד ילדים בבית הספר, התקשתה להשתלב חברתית ונאלצה לעבור בין כמה מוסדות לימוד. אמה, נאיילי, סיפרה כי המורים התלוננו שאדהרה מתקשה להשלים משימות, והיא החלה להסתגר ולהרגיש שונה מכולם.

המהפך החל כאשר אמה פנתה לעזרה מקצועית בעקבות סימני דיכאון שהופיעו אצל בתה. פסיכולוג שהעריך את מצבה המליץ לבצע לה מבחן אינטליגנציה. התוצאה הדהימה את כולם: מנת המשכל שלה נמדדה כ-162, נתון גבוה מזה שיוחס לאלברט איינשטיין.

בעקבות זאת הופנתה למרכז מיוחד לילדים מחוננים, ושם קיבלה לראשונה סביבה שהצליחה לזהות את יכולותיה ולטפח אותן.

מאותו רגע ההתקדמות שלה הייתה יוצאת דופן. היא סיימה את לימודי היסודי בגיל חמש, ובהמשך השלימה את חטיבת הביניים והתיכון בגיל תשע.

סאנצ'ס החלה להתעניין במדע ובחלל לאחר ביקור אצל רופא, שם הבחינה בתמונות הקשורות לעבודתו של הפיזיקאי סטיבן הוקינג. כששמעה על תרומתו לעולם המדע, נשבתה בקסם חקר החלל. בהמשך נחשפה גם לעבודתה של המהנדסת המקסיקנית כרמן פליקס, שפעלה לקידום חזון של משימה למאדים, והחליטה שזה היעד שאליו היא שואפת.