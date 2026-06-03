משפיען טיולים הדהים שנצפה רוכב על מטאטא מכשפות

משפיען הטיולים המלזי, זולהילמי וונג מרחף ( צילום: מסך )

משפיען הטיולים המלזי, זולהילמי וונג, הפך לאחרונה לשיחת היום ברשתות החברתיות לאחר שתיעד את עצמו גולש באומגה בקואלה קובו בהרו שבמלזיה. הסרטון, מציג חוויית אקסטרים יוצאת דופן שהתבצעה בשיתוף עם מארגני הפעילות "Rentas Adventures".

כדי להוסיף נופך של קסם ויצירתיות לפעילות האתגרית, וונג לא הסתפק בציוד הבטיחות הסטנדרטי. הוא לבש גלימה שחורה וצעיף צהוב, והחזיק בין רגליו מטאטא מכשפות, מה שיצר אשליה חזותית מרהיבה של מעוף חופשי בשמיים. מרחוק, וונג נראה בדיוק כמו מכשף מיומן שמרחף באוויר בכוחות עצמו.

משפיען הטיולים המלזי, זולהילמי וונג מרחף - צילום: רשתות חברתיות משפיען הטיולים המלזי, זולהילמי וונג מרחף | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25

התגובות ברשת לא איחרו לבוא גולש אחד תהה בבדיחות האם אמו של וונג מחפשת כעת את המטאטא שנעלם מהבית. עבור כל מי שחולם להרגיש כמו מכשף ליום אחד, נראה שמלזיה מציעה כעת את הדרך הקרובה ביותר להגשמת החלום.