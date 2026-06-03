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מכת מדינה ביפן

תיעוד חדש מהזירה: דוב שחור רדף במעגלים אחרי העובד המבוהל | צפו

תיעודים מציגים דוב שחור שתקף ארבעה אנשים במפעל פלדה בפוקושימה שביפן | האירוע חידד את החשש מהתגברות אוכלוסיית הדובים במדינה (מעניין)

הדוב במתקפה על המפעל
הדוב במתקפה על המפעל| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

כוחות חירום הוזעקו בפוקושימה שבצפון-מזרח יפן, לאחר שמפעל פלדה דיווח על תקיפת דוב נגד שני עובדים.

בתיעודים חדשים ממצלמות האבטחה באזור נראה הדוב כשהוא רודף אחרי עובד צעיר בשנות ה-20 לחייו בכניסה למתחם, מפיל אותו לקרקע, ואז נכנס פנימה ופוצע עובד נוסף בשנות ה-60 לחייו.

בהמשך אותו דוב פצע גם עובד שלישי, אף הוא בשנות ה-60 לחייו, בחברה אחרת סמוכה, וכן אישה בת כ-80 מהשכונה.

לפי כוחות הכיבוי בעיר פוקושימה, שלושת הגברים נפצעו באורח קל והאישה באורח בינוני, אך אף אחד מהפצועים לא היה במצב מסכן חיים. הדוב לא נתפס גם לאחר האירועים.

בעקבות האירוע נסגרו שתי בתי ספר סמוכים, שהעביר את הלימודים לאונליין וקרא להימנע מיציאות לא הכרחיות.

האירוע עורר מחדש את החשש הציבורי ביפן מהתגברות אוכלוסיית הדובים, לאחר שבשנה הקודמת נאלצה המדינה לשלוח כוחות צבא למחוז אקיטה בעקבות יותר מ-60 תקיפות, שבהן נהרגו ארבעה בני אדם.

לפי הערכות משרד הסביבה, אוכלוסיית הדובים ביפן עומדת על כ-57,800 פרטים, והממשלה מקדמת תוכנית לניהול וצמצום האוכלוסייה, כולל הרחבת מספר הציידים העירוניים והכפלת מספר המלכודות.

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