עד 20 שנות מאסר: נוסע שניסה לפתוח דלתות בטיסה הסתבך קשות

הנוסע שנעצר ( צילום: (Miami-Dade Correctional Center) )

הרשויות הפדרליות בארצות הברית הגישו כתב אישום נגד חואן גבריאל רייס, בן 51 משיקגו, בגין הפרעה לצוות אווירי ותקיפת איש צוות.

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, האירוע התרחש ביום ראשון בטיסת פרונטיר איירליינס שהמריאה מסן חואן שבפורטו ריקו בדרכה לשיקגו. כ-45 דקות לאחר ההמראה החל רייס להתנהג בצורה פרועה, ניסה לפתוח את שתי דלתות היציאה של המטוס ואף אמר כי הוא רוצה לרדת מהטיסה. בעקבות התנהגותו נאלץ הטייס להסיט את המטוס לנחיתת חירום במיאמי. לפי הרשויות, רייס ניסה גם להגיע לדלת תא הטייס מספר פעמים. בהמשך הוא עבר לשבת במושב שלא הוקצה לו ותקף דייל שישב בסמוך. עדי ראייה סיפרו כי רייס זינק לעבר הדייל, אחז בראשו וחנק אותו.

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בעקבות התקיפה, נוסעים ואנשי צוות השתלטו עליו באמצעות אזיקוני פלסטיק ורצועות חגורות בטיחות. למרות זאת, הוא הצליח להשתחרר מספר פעמים עד שנוסע נוסף התערב וסייע לרתק אותו למקומו.

ג'וש לונגוד, לוחם ג'יו-ג'יטסו ברזילאי שהיה על המטוס, סיפר לרשת CBS: "פשוט תפסתי אותו וריתקתי אותו בצורה הבטוחה ביותר שיכולתי. השכבתי אותו במעבר, הצמדתי אותו למקומו ושלטתי בידיים וברגליים שלו". לדבריו, "זה היה כמו להחזיק ילד בזמן התקף זעם".

מנהל התעופה הפדרלי מסר כי טיסה 3345 של פרונטיר איירליינס נחתה בשלום בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי לאחר שהצוות דיווח על נוסע מתפרע. לאחר הנחיתה נעצר רייס והועבר למרכז המעצר של מחוז מיאמי-דייד.

אם יורשע, הוא צפוי לעונש מרבי של עד 20 שנות מאסר בגין ההפרעה לצוות הטיסה, ובנוסף עד שנת מאסר בגין עבירת התקיפה.