מפחיד: הגלגל הקדמי של המטוס קרס לפתע - הטיסה בוטלה

טיסה של חברת לופטהאנזה מפרנקפורט ללוס אנג'לס בוטלה ביום חמישי לאחר שכן הנסע הקדמי של מטוס בואינג 787-9 דרימליינר קרס לחלוטין בזמן שהחנה בשער היציאה.
האירוע החריג התרחש כאשר המטוס היה במצב נייח לחלוטין וגרם לחלקו הקדמי של גוף המטוס לצנוח ולהיחבט בעוצמה ברצפת המסלול, דבר שהוביל לנזקים כבדים למבנה כלי הטיס.
רשויות התעופה הגרמניות פתחו בחקירה רשמית כדי לברר את הנסיבות שהובילו לכשל המכני הפתאומי, בעוד שחברות בואינג ולופטהאנזה נמנעו בשלב זה מלמסור הצהרה מפורטת על הגורמים לתאונה.
מומחי תעופה מעריכים כי המטוס המקורקע יידרש לעבור סדרה ארוכה ומורכבת של בדיקות מבניות ותיקונים יסודיים בחיבורי כן הנסע ובתי המנוע לפני שיוכל לקבל אישור לחזור לפעילות אווירית.
הדיווחים הראשוניים מנמל התעופה מעלים כי לא היו נפגעים בנפש כתוצאה מהקריסה, אך טרם הובהר באופן רשמי האם הנוסעים כבר שהו בתא הנוסעים של הטיסה המבוטלת בזמן התרחשות התאונה.
תצלומי זירת האירוע מציגים פגיעה קשה בדלתות כן הנסע שנכפו כלפי חוץ, מעיכת גוף המטוס הקדמי, וסימנים המעידים כי גם חלקים מחפוי המנועים נגעו בקרקע בעקבות זווית הנפילה.
המטוס המעורב, הנושא את הרישום D-ABPQ ומכונה "הרנה", נחשב לאחד הכלים החדישים ביותר בצי ארוך הטווח של החברה הגרמנית לאחר שנמסר לידיה רק בחודש ינואר האחרון.
כלי הטיס פועל מבסיס האם בפרנקפורט במשך פחות משישה חודשים, הוא מצויד במוצר הקבינה המודרני "אלגריס" של המפעילה, ואינו כולל תצורה של מחלקה ראשונה.
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