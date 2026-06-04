כיכר השבת
רגע לפני אסון

מפחיד: הגלגל הקדמי של המטוס קרס לפתע - הטיסה בוטלה

טיסה ללוס אנג'לס בוטלה בעקבות קריסת כן נסע קדמי בפרנקפורט | נזק מבני כבד נגרם לחלקו הקדמי של מטוס הבואינג 787-9 | חקירה נפתחה בגרמניה לבדיקת נסיבות התאונה החריגה בשער | המטוס החדיש נמצא בשירות חברת התעופה פחות מחצי שנה (חדשות)

טיסה של חברת לופטהאנזה מפרנקפורט ללוס אנג'לס בוטלה ביום חמישי לאחר שכן הנסע הקדמי של מטוס בואינג 787-9 דרימליינר קרס לחלוטין בזמן שהחנה בשער היציאה.

​האירוע החריג התרחש כאשר המטוס היה במצב נייח לחלוטין וגרם לחלקו הקדמי של גוף המטוס לצנוח ולהיחבט בעוצמה ברצפת המסלול, דבר שהוביל לנזקים כבדים למבנה כלי הטיס.

​רשויות התעופה הגרמניות פתחו בחקירה רשמית כדי לברר את הנסיבות שהובילו לכשל המכני הפתאומי, בעוד שחברות בואינג ולופטהאנזה נמנעו בשלב זה מלמסור הצהרה מפורטת על הגורמים לתאונה.

​מומחי תעופה מעריכים כי המטוס המקורקע יידרש לעבור סדרה ארוכה ומורכבת של בדיקות מבניות ותיקונים יסודיים בחיבורי כן הנסע ובתי המנוע לפני שיוכל לקבל אישור לחזור לפעילות אווירית.

​הדיווחים הראשוניים מנמל התעופה מעלים כי לא היו נפגעים בנפש כתוצאה מהקריסה, אך טרם הובהר באופן רשמי האם הנוסעים כבר שהו בתא הנוסעים של הטיסה המבוטלת בזמן התרחשות התאונה.

​תצלומי זירת האירוע מציגים פגיעה קשה בדלתות כן הנסע שנכפו כלפי חוץ, מעיכת גוף המטוס הקדמי, וסימנים המעידים כי גם חלקים מחפוי המנועים נגעו בקרקע בעקבות זווית הנפילה.

​המטוס המעורב, הנושא את הרישום D-ABPQ ומכונה "הרנה", נחשב לאחד הכלים החדישים ביותר בצי ארוך הטווח של החברה הגרמנית לאחר שנמסר לידיה רק בחודש ינואר האחרון.

​כלי הטיס פועל מבסיס האם בפרנקפורט במשך פחות משישה חודשים, הוא מצויד במוצר הקבינה המודרני "אלגריס" של המפעילה, ואינו כולל תצורה של מחלקה ראשונה.

מטוספרנקפורטתאונת מטוס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר