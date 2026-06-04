מפחיד: הגלגל הקדמי של המטוס קרס לפתע - הטיסה בוטלה

טיסה של חברת לופטהאנזה מפרנקפורט ללוס אנג'לס בוטלה ביום חמישי לאחר שכן הנסע הקדמי של מטוס בואינג 787-9 דרימליינר קרס לחלוטין בזמן שהחנה בשער היציאה.

​האירוע החריג התרחש כאשר המטוס היה במצב נייח לחלוטין וגרם לחלקו הקדמי של גוף המטוס לצנוח ולהיחבט בעוצמה ברצפת המסלול, דבר שהוביל לנזקים כבדים למבנה כלי הטיס.

​רשויות התעופה הגרמניות פתחו בחקירה רשמית כדי לברר את הנסיבות שהובילו לכשל המכני הפתאומי, בעוד שחברות בואינג ולופטהאנזה נמנעו בשלב זה מלמסור הצהרה מפורטת על הגורמים לתאונה.

​מומחי תעופה מעריכים כי המטוס המקורקע יידרש לעבור סדרה ארוכה ומורכבת של בדיקות מבניות ותיקונים יסודיים בחיבורי כן הנסע ובתי המנוע לפני שיוכל לקבל אישור לחזור לפעילות אווירית.

​הדיווחים הראשוניים מנמל התעופה מעלים כי לא היו נפגעים בנפש כתוצאה מהקריסה, אך טרם הובהר באופן רשמי האם הנוסעים כבר שהו בתא הנוסעים של הטיסה המבוטלת בזמן התרחשות התאונה.

​תצלומי זירת האירוע מציגים פגיעה קשה בדלתות כן הנסע שנכפו כלפי חוץ, מעיכת גוף המטוס הקדמי, וסימנים המעידים כי גם חלקים מחפוי המנועים נגעו בקרקע בעקבות זווית הנפילה.

​המטוס המעורב, הנושא את הרישום D-ABPQ ומכונה "הרנה", נחשב לאחד הכלים החדישים ביותר בצי ארוך הטווח של החברה הגרמנית לאחר שנמסר לידיה רק בחודש ינואר האחרון.

​כלי הטיס פועל מבסיס האם בפרנקפורט במשך פחות משישה חודשים, הוא מצויד במוצר הקבינה המודרני "אלגריס" של המפעילה, ואינו כולל תצורה של מחלקה ראשונה.