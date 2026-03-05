זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': שמחת האירוסין לנכדתו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, בתו של הבן יקיר אליהו גפני, שהיתה אמורה להיערך ביום ראשון האחרון נדחתה בשל המלחמה, אך כעת עלתה השאלה האם לערוך את האירוסין יחד עם שמחת בר המצווה לבן, שתערך בעוד כשבועיים. לאחר דיונים ממושכים בקבינט המשפחתי הוחלט לקיים את האירוסין בשעות אחה"צ ובערב יחגגו את שמחת בר המצווה, וליהודים היתה אורה ושמחה.

מי כעמך ישראל: לקחו בטעות בגדים והחזירו אותם אחרי כביסה.

דוגמא ומופת מגדולי ישראל: עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בן ה-90, נצפה במקלט של הבניין ככל האדם במהלך האזעקות.

בשמחת הפורים בביתו של הרב הנגיד דוד אלבז בירושלים ראינו את הזמר יעקב שוואקי בשירה סוחפת עם ההמונים. חדי עין יבחינו במגיש 'החדשות הלא חשובות' יוסי עבדו מצטרף לשירה.

את חיים אילוז עורך 'כיכר השבת' ראינו בריקוד עם הרב הנגיד שבתי איזנשטט, במשתה פורים במעונו של הרב אבי פקטר מנהל היחידה לתרבות חרדית בעיריית פתח תקווה.

בין אזעקה לאזעקה 'זופניק' תפס פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן מקבל באולפני 'כיכר' הנחיות אחרונות מתת אלוף צביקי טסלר שהפך לפנים של המלחמה בשנתיים האחרונות.

במקלט שכונתי בירושלים, תפס 'זופניק' בחג הפורים את ישי כהן שהקשיב להנחיות של טסלר וכשנשמעה אזעקה עצר את הרכב ונכנס בדאגה אל מתחת האדמה.

את מגיש 'מעייריב' איצלה כץ תפסנו בפורים בפלפול תורני עם בחורים בחברון.

בחג הפורים ראינו את המגיש המוכשר יוסי עבדו כשהוא מחופש ומקיים בהידור את מצוות החג.

יוסי עבדו הבלתי נלאה אף נצפה ב'ערוץ 14' עם הזמר ישי לפידות והסטנדאפיסט יעקב בן חמו.

בליל הפורים ראינו את הפרשן החרדי ישראל כהן, שאמון על החיבורים בין כולם, כשהוא פותח את הלילה בקריאת המגילה אצל יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ובני משפחתו, שהפעם התקיימה במקלט ובמתכונת מצומצמת בשל הנחיות פיקוד העורף על רקע המלחמה באיראן, ובהמשך הוא נצפה חוגג במשתה הפורים אצל משה פרוש מנכ"ל 'המבשר' של 'שלומי אמונים'.

הפרשן ישראל כהן נצפה משדר לרדיו 'קול ברמה', מתוך מקלט בבני ברק, בעקבות המלחמה עם איראן.

צילום: ארז רסין

בין אזעקה לאזעקה 'זופניק' תפס את יו"ר 'איחוד בני הישיבות' הרב יהודה ויספיש בסלפי פורימי עם הזמרים שמוליק סוכות ומשה דוד וייסמנדל ואיש התקשורת יהודה כהן.

'זופניק' יודע לספר שיהודה ויספיש לא היה מוכן לעבור את פורים בלי להזיל דמעה של רגש לקול שירתו של שמוליק סוכות, וכך הוה.

במהלך השירה של שמוליק סוכות על מי שנפל וקם וכאלה ראינו את איש התקשורת יהודה כהן מתמוגג מהשירה יחד עם היועץ האסטרטגי חיליק אוירבך. 'זופניק' לא הצליח לזהות אם גם שם היו דמעות.

בשמחת הפורים תפסנו את ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין מברך את דוד בירנברג, עוזרו של ח"כ אורי מקלב, לרגל אירוסיו.

במסיבת פורים בביתו של דוד וייטמאן מ'בלב אחד', ראה 'זופניק' את הגרש"ב סורוצקין כשהוא מחויך במיוחד ומקיים בהידור 'עד דלא ידע'.

'זופניק' לא יכל שלא להתרגש ממראה שני המשב"קים הוותיקים והנודעים לבית ויז'ניץ, הרב הערשיל כץ והרב בנציון שטנגר מאזינים בשקיקה לקריאת המגילה ע"י האדמו"ר בבוקר יום הפורים. את הדמעות של הגבאים שזכו לשמוע את קולו בקודש של האדמו"ר בקריאת המגילה לא הצליח 'זופניק' לתעד.

במרחק כמה מטרים ממקום מושבם של כץ ושטנגר, ראה 'זופניק' את הגבאי הנוסף, הרב זעליג קורניצר מאזין לקריאת המגילה, כשהוא מקפיד לא לעמוד על הבמה כפי המובא בהלכות פורים סימן תתקצרפ"ז.

בטיש משתה היין בויז'ניץ הבחין 'זופניק' באורח זר עם פאה ארוכה, כשהסתובב הבחין שמדובר במוישי שטיין האגדי...

הבחורים העסקנים של ויז'ניץ נצפו מאזינים לקריאת המגילה מאחורי הפרגוד.

נכנס יין- יצא סוד: אבי תנועת הקירוב הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן ממתיק סוד במהלך הריקודים בשמחת פורים עם נכדו ונאמן ביתו נתן גרוסמן.

האדמו"ר ממז'יבוז' שהגיע חזרה מארצות הברית לישראל במבצע חילוץ מיוחד דרך מצרים בעקבות סגירת השמיים בשל המלחמה עם איראן - נצפה במעמד טיבול הדגים לקראת סעודת הפורים המשובחת לחסידיו.

צילום: ח.ה.

האדמו"ר מסדיגורה בשמחת השבע ברכות לבנו של סוכן הטיסות אברהם פלדמן.

צילום: שוקי לרר

רבני הפורים של ישיבת סאטמר בארה"ב, בביקור במפעל לייצור שטריימלים...

תחפושת ייחודית: נכדיו של משב"ק בית סאטמר, הרב משה פרידמן, התחפשו לשני האחים האדמו"רים מסאטמר, אם לא במציאות, לפחות בתחפושת. אגב, פרידמן נהנה עד הגג...

ובעת שהנכדים של פרידמן התחפשו לאדמו"רי סאטמר, האדמו"ר מסאטמר נצפה ביום תענית אסתר בהליכה ברחובות וויליאמסבורג, מלווה רק עם ההויז בחור.

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח מבעלזא, ב'לחיים' עם מספר מקורבים, עם נחיתתו בארץ לאחר ביקור בזק בחו"ל, נצפה, האיש החזק בבעלזא הרב אליקים שטארק יו"ר וועד הפועל של חסידי בעלזא.

ערב פורים ברחובותיה של מונסי נצפו סוס ועגלה דוהרים בכביש.

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, בשתית 'לחיים' בבית יו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי לצד אביו הרב יוסף משריקי.

בין שלל האזעקות שתפסו את החוגגים בפורים, 'זופניק' נקלע למרחב המוגן יחד עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו שהעביר פלפול למדני לבני הישיבות: "למה דווקא ישראל הרגה את עלי חמינאי ולא האמריקאים?!".

כנראה ישנם כאלו שלא מרוצים ממפלתו של המן הרשע בדורנו מאיראן, וכך במונסי נראו כמה מאנשי ה'נטורי קרתא' שיצאו למחות אבל התושבים לא התרגשו.

גם בלונדון מצאנו כמה מה'נטורי קרתא' שלא מחבבים את ניצחונות ישראל על פני אויביהם ובחרו לשרוף את דגל ישראל ולהסתובב עצובים בפורים בגלל מה שקורה באיראן.

בעל המנגן שיושב מאחורי הגראמער הערשיל גרוס מאנטווערפן, לא מוותר על לימוד דף היומי באמצע העבודה.

בשבע ברכות לנגידי ותומכי ביהמ''ד סאטמאר ראינו שלושה דורות, האבא האדמו"ר מסאטמר ובנו הגה"צ אב"ד סיגעט חותמים על תעודות הוקרה, והנכד, הדור השלישי, מציץ בהנאה...

הרב זעליג קורניצר התחדש לקראת פורים עם בעקיטשע פרחוני מוכסף שקיבל מאחד התורמים בחו"ל כהוקרה שבשנות בחרותו פינק אותו עם צלחות צ'ולנט בליל שב"ק. קורניצר מיהר להגיע עם הלבוש במוצאי שבת זכור למושב אורה, לבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ.

בזמן שקורניצר מדד את הקפטן, 'זופניק' קיבל תיעוד מהכנת הדג הענק לאדמו"ר מתולדות אהרן ליום הפורים.

הגה"צ אב"ד סיגעט בדבקות עילאית במשתה היין ביום הפורים.

יואלי וייס מנאמני בית האדמו"ר מסאטמר ומגדולי העסקנים בחצה"ק סאטמר, נצפה בריקוד סוער בטיש משתה היין יחד עם העסקן יואלי לאנדא.

הצלם החביב מארה"ב י. שטיין, התחפש בתחפושת מקורית, אבל לא שכח להמשיך לתעד ולצלם.

יענקל'ה קורנבליט שברח מהארץ רגע לפני שהתחילה המלחמה, נצפה עם אב"ד לימנוב בארה"ב ביום הפורים.

בארה"ב ראה 'זופניק' תחפושת מקורית וקצת מלחיצה - שוחט.

הצלם החביב א. אייזנבאך נצפה מתברך מהאדמו"ר מצאנז ביום הפורים. ל'זופניק' נודע כי אייזנבאך לקח פסק זמן מעבודתו ביום הפורים בכדי לחגוג את החג עם בני משפחתו המורחבת בנתניה, ביתר וטבריה.

צילום: משה גולדשטיין

בביתו של איש התקשורת שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה', התקבצו בליל פורים רבנים, אישי ציבור ואנשי תקשורת למשתה פורים מפנק - במהלך הערב כובד איש התקשורת ידידיה מאיר לשאת דברים, הוא גילה כמה סודות מבלי לשתות יין ושיתף גם מה הוא עושה ב-11 בלילה לאחר סיום תוכנית 'הפטריוטים' ב'ערוך 14'.

כוכב הרשת שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בריקוד במשתה פורים מצומצם שנערך בביתו של ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, 'זופניק' מתמוגג מכישורי השירה של רב הסלבס מרדכי חסידים.

העיתונאי שלום שטיין נצפה בפורים דירושלים בריקוד של שמחה עם מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף.

העיתונאי יעקב הרשקוביץ, הכתב לענייני חרדים ב'ישראל היום', הוקפץ למילואים בעזה, בעקבות המלחמה.

כוכב הרשת דודי קפלר נתקע במעלית במגדל 'משה אביב' ברמת גן - וחולץ בשלום: "היה פיצוץ אדיר, המעלית התרסקה, זה היה מפחיד".

בכניסה לאולפני 'ערוץ 14', ראינו את הפרשן לענייני איראן והמזרח התיכון אליהו יוסיאן מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

צילום: שמעון ברדי

אנשי העסקים, אבי רפול, חיים כהן, שמחה אברמס, פיני פאלוך, הצלם שלומי כהן והמפיק אייזיק גפן, התחפשו לקבוצת ערבים עשירים מאיראן במהלך הפורים.

מגיש הטלוויזיה ינון מגל התחפש לאדמו"ר, ואמר: "הייתי רוצה ללכת ככה כל שבת".

באדיבות: תוכנית 'הפטריוטים' ב'ערוץ 14'

כוכב הרשת שוקי סלומון ורעייתו תמי התחפשו למלך ומלכה.

אשת התקשורת יעל צין, בעלה הזמר יצחק צין והילדים התחפשו למנהיג העליון של איראן עלי חמינאי שחוסל: "תזמון מושלם לפורים".

צילום: חני אייזנר לסקי

הזמר בנצי שטיין שטס להופעה ברוסיה, עוכב במשך שעות בשדה התעופה המקומי. "הכניסו אותי לחדר צדדי עם ערבים שירקו עליי, זה היה מפחיד", הוא סיפר.

ל'זופניק' נודע כי שטיין חזר לישראל בערב חג פורים דרך מצרים, בעקבות המלחמה וסגירת השמיים.

הזמר יעקב שוואקי בתפילה לשלום חיילי צה"ל, במהלך תפילה בצום תענית אסתר במלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים.

צילום: אליאב אפינגר

הזמר שולי רנד בקריאת מגילה בביתו של המפיק דוד פדידה בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה.

המוזיקאים יוסי ברגר ואבי דרור יצאו בערב חג פורים להופעות בחו"ל דרך מצרים, בעקבות המלחמה עם איראן וסגירת השמיים.

בליל פורים ראינו את המוזיקאים אבי דרור ונמואל הרוש, מחופשים בקריאת המגילה בקהילה היהודית ברומניה, שם הופיעו השניים.

צילום: לוי הרוש

את המוזיקאי והמעבד שימי יונייב ובנו, ראינו בלימוד ב'אבות ובנים' בליל פורים.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי וחברי הכנסת חיים ביטון ומשה אבוטבול, בסיור בזירת פגיעת הטיל האיראני בבית שמש, יחד עם סגן וממלא מקום ראש העיר איציק אלמליח ויו"ר המועצה הדתית אברהם פדידה.

אחדות תורנית: חבר הכנסת יואב בן צור מש"ס וחבר הכנסת אורי מקלב מ'דגל התורה' בקריאת התורה בתענית אסתר.

בליל פורים ראינו את ח"כ מיכאל מלכיאלי, מוסר שיעור תורני בין מנחה לערבית בבית מדרשו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

ח"כ אוריאל בוסו בסיום מסכת בסעודת פורים של הרב אביעד זר, רב קהילת 'נזר אהרון' בשכונת בית וגן בירושלים.

יו”ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי, בסיור מקצועי בחמ"ל המלחמה של בית החולים 'איכילוב' יחד עם מנכ"ל בית החולים פרופסור אלי שפרכר.

העיתונאי אריאל עידן מ'ערוץ 14', מתברך מח"כ חיים ביטון ששימש כסנדק בברית לבן נהגו יוני עידן.

צילום: דניאל מלכיאל

בעקבות המלחמה עם איראן, סגן ראש הממשלה ושר הדתות יריב לוין ערך השבוע סיור בתחנה לריכוז חללים, יחד עם מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ומנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן.

נשיא המדינה יצחק הרצוג, מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן והמשנה למנכ"ל משה מור יוסף, בסיור בזירת נפילת האיראני בתל אביב, יחד עם רון חולדאי ראש העיר, סגנו אלחנן זבולון ומנחם לייבה מנכ"ל העיירה.

לאחר מכן ראינו את ישראל אוזן, ראש המטה שלו יוסי שבתאי והיועץ עו"ד חיים אמיתי, במקלט עירוני בעקבות ירי טילים מאיראן, יחד עם אלחנן זבולון ומנחם לייבה.

צילום: בנימין אשר

אריאל אלחרר יועצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בסוד שיח עם עם המפכ"ל דני לוי ועוזרו ניצב משנה ארז קעטבי, בזירת פגיעת הטיל בבית שמש.

ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן, נצפה בסמוך לבסיס הקריה בתל אביב.

צילום: אלחנן קוטלר

ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג נפצע ברגלו במהלך חילוץ הנפגעים בזירה הקשה של פגיעת הטיל האיראני בעיר.

והנה סגן ראש עיריית בית שמש ישראל סילברסטין בלבוש פורימי עליז.

ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט ויד ימינו יוסי צימט, נצפו דואגים לתושבי העיר שבתיהם נהרסו מפגיעת טילים ופונו למלון 'אריסטוקרט' בעיר.

ראש עיריית נוף הגליל רונן פלוט בקריאת מגילה עם תושבי העיר החרדים, במקלט מקומי בעיר.

את משה רוזנטל מנהל אגף החינוך בעירית בני ברק, ראינו מחלק פיצות לשוהים מקלטים העירוניים בבני ברק, בעקבות המלחמה עם איראן.

הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע, סגן ראש העיר אושרי אביכזר ועופר כראדי יו"ר המועצה הדתית, נצפו ביום פורים כשהם מחלקים משלוחי מנות לחיילי צה"ל ברחבי העיר.

נכדיו של הגאון רבי אברהם מאמאן מרבני באר שבע, התחפשו לאביו רבי יהושע זצ"ל עם הלבוש המקורי.

מגיש הטלוויזיה אברי גלעד הגיע בערב חג הפורים לקניות בחנות צעצועים בבני ברק: "הכל כאן זול מאוד, לא יאומן".

בפורים בירושלים ראינו את רב הסלבס מרדכי חסידים מחלק ברכות ודמי פורים לילדים.

הגאון הרב ציון כהן רב העיר אור יהודה, בברכת כהנים לתינוק בשמחת הברית לבנו של איש התקשורת יוחאי דנינו, בסנדקאות כובד הגאון הרב בן ציון אטון ראש ישיבת 'ראשית חכמה'.

צילום: נועם אליהו

את שחר טל ראש מטה מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, ראינו עם ג'לבייה ותרבוש במשתה הפורים של העסקן יהודה אזרד ממרוקו ואחיו שלום אזרד סגן ראש מועצת גדרה.

איש העסקים אברימי סיגרון מתברך מהאדמו"ר מניקלשבורג המכונה 'השרף מלעלוב' בטיש פורים.

אלוף משנה הרב שהם עורקבי ראש מטה הרבנות הצבאית וראש לשכתו הרב בניהו חורב, שהתחפשו לראשון לציון, בריקוד של שמחה במשתה פורים.

את הרב משה גפני רב משטרת ישראל לשעבר, ראינו בשדה התעופה בניו יורק, מנסה למצוא קונקשן חזרה לישראל.

ניצב משנה אלעד קליין מפקד מרחב דן במשטרה, נצפה בהבדלה במקלט בבני ברק, שעות לאחר פתיחת המלחמה עם איראן.

צילום: מושיקו מוסקוביץ

פקד אלעד אמויאל מפקד השיטור העירוני בעיר בני ברק, נצפה משליט סדר ברחובות העיר ביום פורים.

צילום: אלעזר פיינשטיין

קובי גפני מרבנות המשטרה, בשיעור מיוחד לרגל חג הפורים למפכ"ל רב-ניצב דני לוי וניצב מאיר אליהו מפקד מחוז צפון במשטרה במהלך סיור במרכז ללימודי משטרה.

מתנדבי ארגון 'רחשי לב' משמחים את המאושפזים במחלקות התת קרקעיות של בית החולים 'תל השומר' בזמן האזעקות.

פרופסור חזי לוי מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, הצטרף לארגון 'למענכם' של היועץ הרפואי יוסי ערבליך. הוא ישמש כפרויקטור מיוחד לצד הנשיא פרופסור יוסף פרס, בהקמת מרכז לטיפול בהפרעות אכילה בקרב בני נוער.

יו"ר לב מלכה הרב אהרן אברמן בסעודת פורים בשילוב סעודת הודיה לרגל החלמה של אחד הילדים שהיה חולה במחלה.

איש החסד המשפיע הרב יעקב גלויברמן, נצפה מחלק מזרונים מתנפחים למשפחות השוהים במקלטים בעקבות האזעקות בשל ירי הטילים מאיראן.

ברכת מזל טוב למפיק אבי חרל"פ להולדת הבן השמיני, ויקרא שמו בישראל: מאיר - על שמו של רבי מאיר שפירא זצ"ל ראש ישיבת 'חכמי לובלין'.

דוד בירנברג מעוזריו של ח"כ אורי מקלב, התארס בשעה טובה עם נועה יצחקי. מזל טוב!

צילום באדיבות: איתמר בבי | הפקה: הלב הלבן

שחקן הכדורגל הקולומביאני בריאן קרבאלי מ'בית"ר ירושלים', התחפש לחסיד במסיבת פורים באחוזתו של הקבלן ישראל פלדמן.

צילום: משה אלמסי

