אתר התוכן המוביל במגזר החרדי, "כיכר השבת", עורך זו השנה השנייה ברציפות את טקס הדלקת המשואות היהודי - משדר מיוחד לכבוד יום העצמאות תשפ"ו, בהגשת יוסי עבדו ואריאל שרפר.

השנה, הטקס נערך בסימן שלוש עשרה מידות הרחמים, "ה' ה' אֵל רַחוּם וְחַנּוּן", כי ברחמים נברא העולם, וברחמים הוא עומד גם בשעתו הקשה.

שלושה עשר מדליקים המייצגים את מגוון העשייה היהודית: רבנים ודיינים, שורדי שבי, יוצרים, נבחרי ציבור, אנשי חסד, מחנכות ובוני ארץ. המשדר מבקש להאיר את הגבורה השקטה שבאמונה, את החסד שלא מחכה לפרסום ואת האנשים שמוכיחים בכל שעה שעם ישראל חי.

הטקס נפתח בדברי ברכתו של הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, שנשא דברי תורה וברכה לעם ישראל ולמדינת ישראל.

13 מידות של רחמים - 13 משואות:

משואת התורה והאמונה: הרב יצחק ביטון

דיין ומרביץ תורה, על כהונתו בבית הדין "זרע אמת" והרבצת תורה לתלמידים, גם לאחר אובדן ילדיו הי"ד מפגיעת טיל איראני בבית שמש.

משואת הנתינה וההקשבה: עמרי פלד

יוצר תוכן ואומן ברשת, על הפצת תוכן יהודי-ערכי וחיבור צעירים למורשת ישראל.

משואת החמלה והנדיבות: ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן

על פעילותה הציבורית והגנתה העיקשת על כבוד עולם התורה במשכן הכנסת.

משואת התפוצות והתמדת התורה: הרב פסח לרנר

מייסד "ארץ הקודש", על ייסוד הדף היומי ברכבת התחתית של ניו יורק, ועל המאבק לשמירת קדושת הכותל.

משואת החסד והנתינה: מוטי פריד

יו"ר "סעד ומרפא", על עזרה מתמדת לאלפי חולים ומשפחות נזקקות ברחבי הארץ.

משואת הקול והשליחות: אבי מימרן

איש תקשורת ויו"ר "מסוגלים", על פועלו ברדיו "קול חי" ו"קול ברמה", ועל ייסוד ארגון "מסוגלים" המסייע למשפחות עם ילדים על הרצף האוטיסטי.

משואת המורשת והמופת: עזרא כהן

שגריר פנמה בישראל, על פועלו הדיפלומטי והמסור למען היהודים בתפוצות, ועל הקמת מוסדות תורה בקהילות פנמה.

משואת האמונה והתשובה: הרב שלום ארוש

ראש מוסדות "חוט של חסד", על היותו גומל חסדים גדולים, חיבוריו התורניים ופעילותו להפצת תורת האמונה בעולם.

משואת הגבורה והשרידות: אליה כהן

שורד שבי חמאס, על התמודדותו בגבורה במשך למעלה מ-500 ימים בשבי, ועל היותו סמל של אמונה וגבורה לעם ישראל ולעולם כולו.

משואת השמחה ואהבת הבריות: הרב יוסף דלויה

מרצה ומפיץ תורה, על הגדלת תורה והאדרתה ברחבי הארץ, והפצת אור השמחה לאלפי נפשות המבקשות קרבת ה'.

משואת החינוך וההוראה: הרבנית דבורה שטיינברגר

מחנכת ירושלמית, על עשרות שנות חינוך בנות ישראל והנחלת ערכי התורה והמסורת לדורות.

משואת הרחמים ואצילות הנפש: איריס חיים

אמו של יותם הי"ד, על עשייתה הציבורית המאחדת לאחר אובדן בנה, ועל הקמת "בית יותם" לריפוי נפגעי הנפש.

משואת ארץ ישראל וההתיישבות: יוסי דגן

ראש המועצה האזורית שומרון, על פעילותו הציבורית וההסברתית חסרת הפשרות למען ההתיישבות בארץ ובעולם.

יקיר ירושלים תשפ"ו: הרב מרדכי חסידים

על עשרות שנות פועלו בקירוב לבבות לכותל המערבי, לקברי צדיקים ולמורשת ישראל, ועל היותו "רב הסלבס" המפרסם תורה ברבים.

את המוזיקה בטקס ליווה הזמר שוקי סלומון בשירה ווקאלית, עם שלושה שירים שנבחרו במיוחד לערב: "אח שלי יהודי", "הצדקה" ו"הניצחון".

