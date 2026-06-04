שני תושבי בני ברק, בהם קטין כבן 16, עוכבו לחקירה, רישיונותיהם נפסלו וכלי הרכב שלהם הושבתו ונגררו, לאחר שתועדו כשהם רוכבים בפראות ובבריונות על אופנועים חשמליים מסוג 'סורון' ממש על קו המים בחוף גורדון העמוס בתל אביב.

האירוע החריג, שסיכן באופן מיידי את חייהם של המתרחצים והילדים ששהו באותה עת בחוף הים, הוביל למבצע אכיפה מהיר של שוטרי התנועה במרחב ירקון וסיירי יחידת האופנועים של תחנת לב תל אביב, אשר חסמו את נתיבי ההימלטות של השניים ותפסו אותם על חם.

בתיעוד דרמטי שמפיצה משטרת ישראל מתוך זירת האירוע, ניתן לראות בבירור את עומק הבריונות והסכנה לחיי אדם. בסרטון נראים הרוכבים כשהם דוהרים על האופנועים החשמליים הכבדים בתוך המים הרדודים ובסמוך לקו החוף, כאשר מסביבם שוחים ומשתזפים עשרות אנשים שנותרו חסרי אונים מול כלי הרכב הדוהרים.

בהמשך התיעוד נראים השוטרים כשהם רושמים את הדוחות ומסבירים לרוכב את חומרת מעשיו, תוך שהם מפרטים בפניו את הליקויים הרבים שנמצאו בכלי ואת העובדה כי מספר הרישוי הוסר במתכוון כדי למנוע את זיהויו. הסרטון נחתם במראות של האופנועים כשהם מועלים על גרר משטרתי בדרכם להשבתה במגרש ליקויי הבנייה.

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אופנועי ה'סורון' (Sur-Ron) הפכו בשנים האחרונות לאחד האתגרים המרכזיים של גורמי האכיפה בישראל. מדובר בכלי רכב דו-גלגליים חשמליים בעלי הספק גבוה במיוחד, המשלבים תכונות של אופני הרים קלים יחד עם כוח ומהירות של אופנועי מוטוקרוס מקצועיים. כלים אלו מסוגלים להגיע למהירויות גבוהות מאוד בתוך שניות ספורות, ובשל כך הרכיבה עליהם במרחבים ציבוריים הומי אדם, ובוודאי שבחופי רחצה המיועדים למשפחות וילדים, מהווה סכנת מוות ממשית ומוגדרת כבריונות כביש חמורה.

האכיפה המשטרתית המשולבת במקום הניבה תוצאות מיידיות וקשות עבור הרוכבים הבני-ברקים. לנהג הראשון, צעיר בן 24, נרשמה הזמנה לדין בגין נהיגה בקלות ראש, רכבו הורד מהכביש ונרשמה נגדו עבירה נוספת של פקיעת רישיון הנהיגה. הרוכב השני, קטין בן 16, זומן אף הוא לדין בגין נהיגה בקלות ראש, ולאחר שימוע רשמי שנערך לו על ידי קצינת משטרה, נפסל רישיון הנהיגה שלו באופן מיידי למשך 30 ימים, והאופנוע החשמלי שלו הושבת ונגרר למגרש המשטרתי.

במשטרה מציינים כי התקרית החמורה בחוף הים היא רק חלק מפעילות אכיפה רחבת היקף שמנהל מרחב ירקון נגד כלי רכב זעירים ומיקרומוביליטי, שרבים מהם משתוללים ברחובות ובמרחבים הציבוריים. מתחילת השבוע בלבד נרשמו במרחב זה לא פחות מ-385 דוחות בגין עבירות מסכנות חיים, כאשר 84 מתוכם ניתנו לרוכבי כלים חשמליים זעירים, ו-30 כלים שונים הוחרמו לחלוטין. במשטרה שבים ומדגישים כי ימשיכו לפעול באפס סובלנות נגד עבירות בריונות מסוג זה, בפרט במקומות בילוי ובחופי הרחצה, כדי להבטיח את שלום הציבור.