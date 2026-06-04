רגע מרגש במיוחד נרשם אמש (רביעי) באמפי קיסריה, כאשר מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגיע למופע של הזמר יניב בן משיח ועלה לבמה לברך אותו מול אלפי הקהל.

הרב כהן, שהגיע במיוחד לעודד את הזמר על המהלך המבורך שלו, פנה אל בן משיח ואמר: "זכית להתחזק ולהופיע בהפרדה מלאה, זה קידוש השם גדול מאוד". דבריו התקבלו בתשואות סוערות מהקהל שמילא את האמפיתיאטרון.

כזכור, לפני כשנה וחצי הכריז יניב בן משיח על הפסקת הופעות מעורבות והחל להופיע אך ורק במופעים בהפרדה מלאה. בראיון שהעניק אז, הוא הסביר: "הגעתי למסקנה שאני לא יכול לערבב בין קודש לחול. כמו שבבית כנסת הכל בהפרדה, ככה בהופעות שלי שאני שר שירי קודש צריך שיהיה הפרדה".

המופע בקיסריה הוא הראשון מסוגו באמפיתיאטרון המפורסם - מופע בהפרדה מלאה בין גברים לנשים. בן משיח אף מסר בעבר כי ויתר על סכומי כסף משמעותיים שהוצעו לו כדי לשמור על העיקרון של הפרדה מוחלטת בהופעותיו.