דאגה בעולם היהודי בכל העולם כולו, בעקבות אי השינוי במצבו הרפואי של המקובל הגה"צ רבי דב הכהן קוק, המאושפז מזה מספר שבועות במרכז הרפואי 'פוריה' בטבריה וזקוק לרחמי שמים מרובים, הוחלט על צעד רוחני דרמטי בהוספת שם לרב כסגולה בדוקה לרפואה ואריכות ימים.

בהתאם לדברי חז"ל הקדושים כי "שינוי השם קורע גזר דינו של אדם", הובאה השאלה הרוחנית לפתחו של המשגיח, הגה"צ רבי דן סגל, שהורה לאחר התלבטויות שונות להוסיף את השם 'חזקיהו' כסגולה לעורר רחמי שמים מרובים. המשגיח בירך את הרב ברפואה שלמה ומהירה. גם חמיו של המקובל, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' הביע הסכמתו על הוספת השם. ושמו של הרב לתפילה מעתה: רבי חזקיהו דב הכהן בן שושנה.

"השם דב קצר מדי"

מאחורי הקלעים של המהלך המיוחד, חושפים מקורבי המקובל זיכרונות משנים עברו, המקבלים כעת משמעות מצמררת.

מקורביו מספרים כי כבר בעבר הביע הרב עניין בשם "ברוך דב", ואילו במהלך השנה האחרונה שח בפני תלמידיו בהזדמנויות שונות כי הוא חפץ שיקראו לו בשם "חזקיהו". לא פעם העיר הרב הערה ייחודית ופלאית, לפיה השם "דב" כשהוא לעצמו הינו קצר מדי, דבר שהוביל בסופו של דבר להכרעתו של המשגיח הגר"ד סגל.

בקרב אלפי תלמידיו וחסידיו של הגר"ד קוק קיבלו את בחירת השם "חזקיהו" ברגשי קודש, שכן השם טומן בחובו קשר פנימי עמוק שמלווה את הרב מזה עשרות שנים.

מקורביו מדגישים כי עוד מימי נעוריו גילה הרב זיקה רוחנית נדירה לדמותו של חזקיהו המלך, והרבה לשוחח על הקשר הפנימי שבין אמונה צרופה, רפואה וגאולת ישראל. במשך שנים רבות הרבה הרב לעסוק בפרק ל"ח בספר ישעיהו, שבו מתוארים חוליו, תפילתו ורפואתו הניסית של חזקיהו המלך שחלה ונתרפא.

לא פעם ולא פעמיים נהג המקובל להמליץ למי שפנו אליו בענייני בריאות וחולי, לקרוא ולשנן דווקא את פסוקי התפילה של המלך חזקיהו, מתוך אמונה יוקדת בכוחם הייחודי לבקוע רקיעים ולעורר רחמי שמים.

כזכור, המקובל הגה"צ רבי דב קוק אושפז במרכז הרפואי 'פוריה' בטבריה לאחר שחלה הידרדרות חדה בבריאותו לפני תקופה. בימים האחרונים חל שיפור מסוים ומעודד במצבו, כאשר הרב החל לנשום בכוחות עצמו ואף מגיב לסובבים אותו, אך המצב עדיין מוגדר מורכב והרב זקוק לתפילות הרבים.

הציבור נקרא להמשיך לקרוע שערי שמים, לעורר רחמים מרובים לרפואתו השלימה של אורה של טבריה: רבי חזקיהו דב בן שושנה, לרפואה שלמה ומהירה בתוך שאר חולי ישראל.

והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.