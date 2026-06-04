שמחה פורצת גבולות הורגשה היום (חמישי) במושב תירוש, עת התכנסו תלמידי הישיבה לצד עסקנים ואישי ציבור למעמד קבלת פנים מרומם, מפואר ומרגש לכבודו של אסיר עולם התורה, הבה"ח מאיר סבג, עם שחרורו מהכלא הצבאי וחזרתו להיכל התורה.

המעמד נערך בישיבתו, ישיבת "דרכי איש" במושב תירוש, אשר לבשה חג לרגל המאורע. שיאו של האירוע נרשם עם הגעתו של הבחור לפתח הישיבה, אז הועלה אסיר עולם התורה על גבי סוס אביר, ורכב עליו בכבוד והדר על גבי שטיח אדום מלכותי שנפרס במיוחד עבורו, לקול שירתם האדירה של עשרות המשתתפים שבאו לחלוק לו כבוד על עמידתו האיתנה.

לאחר מכן המשיכו התלמידים בחצר ובהיכל הישיבה בריקודים סוערים וממושכים בליווי כלי זמר, תזמורת ושירה, כאשר בין מעגלי הרוקדים הונף הבחור על כתפי אחד מתלמידי הישיבה.

במהלך המעמד המיוחד נשאו דברים ראשי הישיבה ורבניה, שהעלו על נס את החשיבות של השמירה על עולם התורה ושיבחו את עמידתו הגאה של תלמיד הישיבה. נאום מיוחד נשא יו"ר ארגון "עם קדוש", הרב יהודה בלוי, אשר מלווה מקרוב את הבחורים ומנהל את המערכות למען אסירי עולם התורה, שדיבר על החובה לעמוד כחומה בצורה מול גזירת הגיוס.

במרכז המעמד, נרשמה התרגשות כאשר אסיר עולם התורה, הבחור מאיר סבג, נעמד לשאת את דבריו. בקשב רב הקשיבו המשתתפים לתיאוריו המיוחדים והמרתקים מתוככי הכלא הצבאי, שעה שגולל את עמידתו האיתנה בעוז, בגבורה ובגאון יהודי מול רשויות הצבא, תוך שהוא מודה להשם יתברך על הזכות לייצג את בני הישיבות ולחזור אל הסטנדר והגמרא.