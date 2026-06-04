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אורה זו תורה: מעמד מרומם וסיום מסכת בהיכל ישיבת 'היכלי התורה' בירושלים

בישיבת 'היכלי התורה' בירושלים חגגו בהתרגשות הוצאת מהדורת הפאר של 'חידושי הרש"ש השלם' בארבעה כרכים, הכוללת תיקונים והוספות מכתב יד קודשו של המחבר שנחשפו לראשונה • במקביל, חגגו אברכי הכולל בנווה יעקב את סיום מסכת בבא מציעא (חרדים)

מעמד מיוחד לכבודה של תורה נערך בהיכל ישיבת "היכלי התורה" בשכונת נווה יעקב בירושלים, בראשות ראש הישיבה הרה"ג ר' שלום מאיר סיאני.

במרכז המעמד חגגו המשתתפים את צאתה לאור של מהדורה חדשה, מפוארת ומושלמת של חידושי הרש"ש על הש"ס, פרי עמלו של רבי שמואל שטראשון זצוק"ל מווילנא. כידוע, חידושי הרש"ש נחשבים לאחד מעמודי התווך של עולם העיון והלימוד, והם מודפסים מאחורי כל מסכת בגמרא כחלק בלתי נפרד מלימוד הש"ס המרכזי והיסודי ביותר בכל הישיבות והכוללים.

המהדורה החדשה, שיצאה לאור בארבעה כרכים מפוארים, היא תולדה של שנות עמל ויגיעה רבה ובסייעתא דשמיא מרובה. ייחודיותה של המהדורה החדשה משאירה רושם כביר בעולם התורה, שכן היא כוללת ביאורים, משא ומתן, תיקונים והוספות רבות שהועתקו ישירות מכתב ידו של המחבר זצ"ל, אשר נמצאו על גבי הדפוס הראשון בעיר ווילנא ולא ראו אור מעולם.

האירוע המרגש נערך בשילוב מיוחד יחד עם סיום מסכת בבא מציעא, שנלמדה בעמל וביגיעה על ידי אברכי הכולל בשכונת נווה יעקב.

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הרב שלום מאיר סיאניהיכלי התורה

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