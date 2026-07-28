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התחזית: התחממות והכבדה קלה בעומסי החום - וזה רק ילך ויחמיר

היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה קלה בעומסי החום | בהמשך השבוע: שרב ועומס חום קיצוני (מזג האוויר)

בריכת הורדוס (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

היום, יום שלישי, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך היום ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה קלה בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 18-31
  • תל אביב - 24-31
  • חיפה - 24-31
  • צפת - 20-32
  • טבריה - 23-36
  • אשדוד - 23-31
  • באר שבע - 22-34
  • אילת - 28-40

מחר, יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם ייעשה חם מהרגיל ויבש. הביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

ביום חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום שישי יהיה בהיר בדרך כלל. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.

מזג האווירהתחזיתשרב

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