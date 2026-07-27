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המאבק על סוכות

סוכה או מרפסת? המחלוקת החריגה שהגיעה לוועדת הערר

שכנה בעיר חולון טענה כי הרחבת המרפסות בבנין תמנע ממנה להקים סוכה, העירייה קיבלה את עמדתה והגבילה את הבנייה | כעת, ועדת הערר המחוזית תכריע האם ההחלטה הייתה חוקית, ואף תבחן האם מדובר ב"מרפסות סוכה" (חדשות)

סוכה במרפסת | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מאבק חריג בין שכנים בבניין מגורים בחולון, סביב האפשרות להקים סוכה בחג הסוכות, הגיע לפתחה של ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה.

הסכסוך החל לאחר שדיירי הבניין ביקשו להרחיב את המרפסות בבניין באמצעות הקמת "מרפסות מדלגות". אחת השכנות התנגדה לתוכנית בטענה כי הרחבת המרפסת שמעל דירתה תחסום את האפשרות להקים סוכה כשרה במרפסת שבבעלותה.

עיריית חולון קיבלה את התנגדותה והחליטה להגביל את הרחבת המרפסת שמעל דירתה, במטרה לאפשר לה להמשיך להשתמש במרפסת לצורך הקמת סוכה.

אלא שהדיירים האחרים בבניין לא השלימו עם ההחלטה ופנו ליו"ר ועדת הערר המחוזית, עו"ד אייל אילוז, בבקשה לאפשר להם לערער על ההחלטה.

בצעד חריג נעתר יו"ר ועדת הערר לבקשה, והתיר לדיירים להגיש ערר נגד החלטת העירייה. במסגרת החלטתו העלה גם שאלה עקרונית, האם המרפסות בבניין אכן מוגדרות כ"מרפסות סוכה", סוגיה שעשויה להשפיע על ההכרעה.

כעת תידרש ועדת הערר להכריע האם עיריית חולון הייתה מוסמכת להטיל מגבלות תכנוניות כדי לשמר את האפשרות להקים סוכה, או שמא מדובר בהחלטה החורגת מסמכותה ופוגעת בזכויות יתר הדיירים להרחיב את מרפסותיהם.

ההכרעה צפויה להיות בעלת השלכות גם על מקרים דומים בעתיד, במיוחד בבניינים שבהם מתעורר מתח בין זכויות בנייה לבין הצורך לשמור על אפשרות להקמת סוכה כשרה.

סוכהחולוןסכסוך שכניםמרפסת סוכה

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