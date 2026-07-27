חיזוק ב-60 שניותכך תשיג את כל מה שאתה רוצה • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00כך תשיג את כל מה שאתה רוצה • צפו ברב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדיכך תשיג את כל מה שאתה רוצה • צפו ברב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:12עוד באותו נושאתשיג מה שאתה רוצה עם הביטחון בה' • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|26.07.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:ארבעה חודשים אחרי שבנו של סמוטריץ' נפצע בלבנון, כך הוא קרא היום לבנויאיר טוקר|26.07.26התנפל עם מברג על חרדי מחוץ לבית הכנסת ודקר אותו; הפצוע קיבל החלטה כיכר השבת|26.07.26הפקרות בליל שבת ברחובות בני ברק | נוער שוליים שיסו כלבים בעוברים ושבים - וצחקושאול כהנא|26.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:מפתיע? חבר הכנסת מ'יש עתיד' הודיע היום על פרישה והוא צפוי לחבור לבכיר החרדייוני גבאי|26.07.26בני ברק: אשה צעירה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה דוד הכהן|24.07.26פוגש בחור מהציונות הדתית - ונגמר הבנאדם | הרב קירשנבוים זועקיהודה גליקמן|24.07.26
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